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الرياضة رياضة عالمية

أكليوش على أعتاب باريس سان جيرمان

صانع ألعاب موناكو مغنيس أكليوش (أ.ب)
صانع ألعاب موناكو مغنيس أكليوش (أ.ب)
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أكليوش على أعتاب باريس سان جيرمان

صانع ألعاب موناكو مغنيس أكليوش (أ.ب)
صانع ألعاب موناكو مغنيس أكليوش (أ.ب)

أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، الجمعة، بأن فريق باريس سان جيرمان توصل لاتفاق مع موناكو، منافسه في بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، لضم صانع الألعاب مغنيس أكليوش.

وكان سان جيرمان، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، يتابع اللاعب الدولي الفرنسي أكليوش طوال الصيف، ولكن بعد رفض إدارة موناكو لعدة عروض قدمها فريق العاصمة الفرنسية إليه، استفسر ليفربول الإنجليزي عن أكليوش (24 عاماً) في وقت سابق من شهر يوليو (تموز) الحالي لتعزيز المنافسة على ضم المهاجم الأعسر.

ومع ذلك، تم التوصل أخيراً لاتفاق بين سان جيرمان وموناكو بشأن خدمات أكليوش، الذي سيرحل مقابل رسوم تقدر بنحو 50 مليون يورو (57.4 مليون دولار).

ويستعد أكليوش للرحيل عن موناكو بعد أن أسهم في 51 هدفاً خلال 139 مباراة مع ناديه الذي نشأ فيه.

وقد يشعل انضمام أكليوش لسان جيرمان سلسلة من التحركات في سوق الانتقالات، وربما يسمح لبرادلي باركولا بالرحيل عن ملعب (حديقة الأمراء) وسط اهتمام من ليفربول.

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الرياضة كرة القدم الدوري الفرنسي باريس فرنسا

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