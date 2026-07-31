ماريسكا يسعى إلى تقديم «أفكار جديدة» مع مانشستر سيتي

قال المدرب الإيطالي الجديد لمانشستر سيتي إنزو ماريسكا، الجمعة، إن الناس قد يتسرّعون في الحكم على فريقه، وذلك بينما يستعد لخوض مباراته الأولى على رأس الجهاز الفني لبطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم 10 مرات، منذ خلافته الإسباني بيب غوارديولا.

وتولّى المدرب الإيطالي المهمة رسمياً الشهر الماضي بعد مغادرة المدرب الكاتالوني الأسطوري منصبه، وذلك عقب قيادة الفريق إلى إحراز 20 لقباً خلال عقد حافل بالنجاحات في ملعب الاتحاد.

وسيخوض ماريسكا أول مباراة له مع سيتي في لقاء ودي ضمن الاستعدادات للموسم الجديد أمام إنتر ميلانو الإيطالي في هونغ كونغ، السبت.

وقال المدرب السابق لتشيلسي وليستر سيتي الإنجليزيين خلال مؤتمر صحافي: «سيتم الحكم علينا دائماً، وليس غداً فقط. لقد بدأنا العمل معاً منذ عشرة أيام، ونحن نقدم بعض الأفكار الجديدة؛ لذا، من المهم أيضاً أن نرى بعض الأمور غداً».

وأضاف: «لا أؤمن بمبدأ النسخ واللصق. أعتقد أن كل مدرب مختلف... ولذا، فإن هدفي وواجبي هو محاولة تقديم بعض الأفكار الجديدة».

ولم يرافق عدد من نجوم مانشستر سيتي المشاركين في كأس العالم الفريق إلى هونغ كونغ، المحطة الأولى من جولته الآسيوية التي ستتضمن أيضاً مباراتين في سيول.

ومن بين هؤلاء المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند، هداف الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، ورودري الذي قاد منتخب إسبانيا إلى الفوز بكأس العالم هذا الشهر.

ويتعافى لاعب الوسط من جراحة طفيفة في الظهر، وقد ارتبط اسمه مؤخراً بإمكانية الانتقال إلى مواطنه ريال مدريد.

ورفض ماريسكا هذه الأنباء واعتبرها «مجرد تكهنات»، مشيراً إلى أنه وإدارة النادي لم يجروا «أي محادثات تركز تحديداً على رودري».

وتابع: «كان تركيزه الأساسي عند نهاية الموسم هو كأس العالم. والآن يستمتع ببعض الراحة. كل مدرب في العالم يرغب في ضم رودري لأنه لاعب من الطراز الرفيع؛ لذا، فهو مهم بالنسبة لي وللنادي وللجميع، لكنه يحتاج الآن إلى إجازته».

وأعلن إنتر ميلان، الخميس، التعاقد مع المدافع السابق لسيتي جون ستونز بعقد يمتد لعامين.

وغادر اللاعب البالغ 32 عاماً النادي الإنجليزي بعد انتهاء عقده في نهاية الشهر الماضي، كما أسهم في حصول منتخب إنجلترا على المركز الثالث في كأس العالم.

وقال المدرب الروماني لإنتر كريستيان كييفو، الجمعة: «بالنسبة لنا، كانت فرصة التعاقد مع جون ستونز في صفقة انتقال حر أمراً مهماً. إنه مهم بسبب الجودة التي يضيفها، وبسبب شخصيته وحضوره والخبرة التي أظهرها طوال مسيرته. إنه مدافع جديد ينضم إلى مجموعتنا الدفاعية، وسيُحسن هذا الخط بلا شك».