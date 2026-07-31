عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:36 دقيقه
العالم العربي شمال افريقيا

الاتحاد الأوروبي يطالب بإجراءات أشد صرامة بعد وصول 60 ألف مهاجر إلى سبتة

الحكومة الإسبانية تؤكد عودة أكثر من 37500 مهاجر إلى المغرب

عناصر الشرطة الإسبانية في جيب سبتة تنظِّم عودة مئات المهاجرين إلى المغرب (أ.ف.ب)
عناصر الشرطة الإسبانية في جيب سبتة تنظِّم عودة مئات المهاجرين إلى المغرب (أ.ف.ب)
TT
TT

الاتحاد الأوروبي يطالب بإجراءات أشد صرامة بعد وصول 60 ألف مهاجر إلى سبتة

عناصر الشرطة الإسبانية في جيب سبتة تنظِّم عودة مئات المهاجرين إلى المغرب (أ.ف.ب)
عناصر الشرطة الإسبانية في جيب سبتة تنظِّم عودة مئات المهاجرين إلى المغرب (أ.ف.ب)

دعا قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات أشد صرامة بشأن الهجرة، اليوم (الجمعة)، بعد دخول عشرات الآلاف من المهاجرين جيب سبتة، الذي تحتله إسبانيا شمال المغرب، بطريقة غير شرعية من الأراضي المغربية الأسبوع الحالي. وكان هناك غضب في روما أيضاً، حيث اقترحت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أن يتم تعليق تطبيق العمل بـ«اتفاقية شنغن» للسفر الحرِّ لإسبانيا إذا لم تتمكَّن من استعادة السيطرة على الوضع.

وكتبت: «إن الصور المقبلة من سبتة صادمة وتوضِّح، مجدداً، أنَّ الهجرة غير الشرعية وغير الخاضعة للسيطرة تُمثِّل تهديداً ملموًسا على أمن الحدود الأوروبية».

وأوضحت ميلوني أنَّ حكومتها اليمينية تعقد اجتماعات مع السلطات المعنية، وأنَّها مستعدة لاتخاذ «إجراءات استثنائية» لحماية الحدود والأمن العام، بما في ذلك «تعليق العمل باتفاقية شنغن مع إسبانيا».

بدوره، دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس إسبانيا إلى استعادة السيطرة على الوضع بسرعة. وقال المستشار المحافظ إن حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي «أمر ضروري لمكافحة الهجرة غير الشرعية».

بدوره، قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسن، في منشور على منصة «إكس»، إن إسبانيا يتعيَّن عليها أن «تستعيد السيطرة على الوضع بسرعة، وأن تفي بالتزاماتها بموجب (نظام شنغن)»، مؤكداً أنَّ السويد مستعدة لاتخاذ «الإجراءات اللازمة للحفاظ على النظام والسيطرة».

كما انتقدت وزيرة الداخلية الفنلندية، ماري رانتانن، مدريد، قائلة إن إسبانيا أخفقت في حماية الحدود الخارجية لمنطقة شنغن. وكتبت على منصة «إكس» أنَّ على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دعم المقترح، الذي قدمته ميلوني، مضيفة أنَّ الدول غير القادرة على تأمين حدودها لا ينبغي أن تظل أعضاء في منطقة «شنغن».

من جهتها، أعلنت فرنسا أنَّها تعتزم تشديد إجراءات الرقابة على حدودها مع البر الرئيسي الإسباني. وقال وزير الداخلية، لوران نونيز، إنَّه أصدر تعليمات بتعزيز عمليات التفتيش على الحدود، ونشر وحدة تدخل سريع متخصصة في أمن الحدود.

في المقابل، أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية، الجمعة، أنّ 37500 مهاجر غادروا جيب سبتة، بعدما تدفق إليه عشرات الآلاف في الأيام الماضية.

وقالت الوزارة في رسالة إلى «وكالة الصحافة الفرنسية» إن عدد المغادرين من سبتة إلى المغرب حتى الثالثة والنصف عصر الجمعة بلغ 37500 شخص.

اقرأ أيضاً

شبان مغاربة خلال محاولتهم العبور إلى جيب سبتة (أ.ب) p-circle

سبتة ومليلية... جغرافيا محاصرة بالتاريخ وأمواج «الحلم الأوروبي» المتلاطمة

مواضيع
أخبار المغرب مهاجرين الاتحاد الأوروبي إسبانيا المغرب أوروبا فنلندا إيطاليا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

سبتة ومليلية... جغرافيا محاصرة بالتاريخ وأمواج «الحلم الأوروبي» المتلاطمة

أوروبا شبان مغاربة خلال محاولتهم العبور إلى جيب سبتة (أ.ب) p-circle 00:47

سبتة ومليلية... جغرافيا محاصرة بالتاريخ وأمواج «الحلم الأوروبي» المتلاطمة

تواجه مدينتا سبتة ومليلية أزمة هجرة خانقة تعكس تداخل الجغرافيا بالتاريخ وأوهام العبور نحو أوروبا، مع تصاعد مطالب بطرد إسبانيا من «شنغن».

كوثر وكيل (لندن)
شمال افريقيا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز مع وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا خلال وصولهما إلى سبتة (أ.ف.ب)
شمال افريقيا

سانشيز: سيادة الأراضي الإسبانية «تعرضت للانتهاك»

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم (الجمعة)، إن «سيادة الأراضي الإسبانية تعرضت للانتهاك»، بعد دخول ما يزيد على خمسين ألف مهاجر إلى جيب سبتة.

شوقي الريس (مدريد) «الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا تعزيزات أمنية إسبانية مكثفة في شوارع سبتة لمنع تدفقات المهاجرين (أ.ف.ب)
شمال افريقيا

تدفق المهاجرين إلى سبتة يفجّر أزمة إنسانية... وأخرى دبلوماسية

انفجرت على الحدود الإسبانية - المغربية أزمة تدفق عشرات الآلاف من المهاجرين الذين عبروا براً إلى جيب سبتة التي تحتلها إسبانيا.

شوقي الريس (مدريد)
شمال افريقيا مئات الأشخاص غالبيتهم من الشبان في شمال المغرب يحاولون الدخول جيب سبتة (أ.ب)
شمال افريقيا

الشرطة الإسبانية: آلاف المهاجرين عبروا الحدود بين المغرب وسبتة خلال الليل

عبر «آلاف» المهاجرين، ليل الخميس الجمعة، الحدود بين المغرب وجيب سبتة الإسباني، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة الإسبانية.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
شمال افريقيا العاهل المغربي الملك محمد السادس (و.م.ع)
شمال افريقيا

العاهل المغربي: الأمن والاستقرار عاملان أساسيان في معادلة التنمية

قال العاهل المغربي الملك محمد السادس إن الاستقرار الذي ​تنعم به البلاد هو العامل الأساسي في معادلة التنمية، وهو رأس المال الاستراتيجي الذي يعتز به المغرب.

«الشرق الأوسط» (الرباط)