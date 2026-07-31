الاتحاد الأوروبي يطالب بإجراءات أشد صرامة بعد وصول 60 ألف مهاجر إلى سبتة

دعا قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات أشد صرامة بشأن الهجرة، اليوم (الجمعة)، بعد دخول عشرات الآلاف من المهاجرين جيب سبتة، الذي تحتله إسبانيا شمال المغرب، بطريقة غير شرعية من الأراضي المغربية الأسبوع الحالي. وكان هناك غضب في روما أيضاً، حيث اقترحت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أن يتم تعليق تطبيق العمل بـ«اتفاقية شنغن» للسفر الحرِّ لإسبانيا إذا لم تتمكَّن من استعادة السيطرة على الوضع.

وكتبت: «إن الصور المقبلة من سبتة صادمة وتوضِّح، مجدداً، أنَّ الهجرة غير الشرعية وغير الخاضعة للسيطرة تُمثِّل تهديداً ملموًسا على أمن الحدود الأوروبية».

وأوضحت ميلوني أنَّ حكومتها اليمينية تعقد اجتماعات مع السلطات المعنية، وأنَّها مستعدة لاتخاذ «إجراءات استثنائية» لحماية الحدود والأمن العام، بما في ذلك «تعليق العمل باتفاقية شنغن مع إسبانيا».

بدوره، دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس إسبانيا إلى استعادة السيطرة على الوضع بسرعة. وقال المستشار المحافظ إن حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي «أمر ضروري لمكافحة الهجرة غير الشرعية».

بدوره، قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسن، في منشور على منصة «إكس»، إن إسبانيا يتعيَّن عليها أن «تستعيد السيطرة على الوضع بسرعة، وأن تفي بالتزاماتها بموجب (نظام شنغن)»، مؤكداً أنَّ السويد مستعدة لاتخاذ «الإجراءات اللازمة للحفاظ على النظام والسيطرة».

كما انتقدت وزيرة الداخلية الفنلندية، ماري رانتانن، مدريد، قائلة إن إسبانيا أخفقت في حماية الحدود الخارجية لمنطقة شنغن. وكتبت على منصة «إكس» أنَّ على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دعم المقترح، الذي قدمته ميلوني، مضيفة أنَّ الدول غير القادرة على تأمين حدودها لا ينبغي أن تظل أعضاء في منطقة «شنغن».

من جهتها، أعلنت فرنسا أنَّها تعتزم تشديد إجراءات الرقابة على حدودها مع البر الرئيسي الإسباني. وقال وزير الداخلية، لوران نونيز، إنَّه أصدر تعليمات بتعزيز عمليات التفتيش على الحدود، ونشر وحدة تدخل سريع متخصصة في أمن الحدود.

في المقابل، أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية، الجمعة، أنّ 37500 مهاجر غادروا جيب سبتة، بعدما تدفق إليه عشرات الآلاف في الأيام الماضية.

وقالت الوزارة في رسالة إلى «وكالة الصحافة الفرنسية» إن عدد المغادرين من سبتة إلى المغرب حتى الثالثة والنصف عصر الجمعة بلغ 37500 شخص.