عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:36 دقيقه
العالم العربي شمال افريقيا

الشرطة الإسبانية: آلاف المهاجرين عبروا الحدود بين المغرب وسبتة خلال الليل

ارتفاع عدد قتلى المهاجرين إلى 18

مئات الأشخاص غالبيتهم من الشبان في شمال المغرب يحاولون الدخول جيب سبتة (أ.ب)
مئات الأشخاص غالبيتهم من الشبان في شمال المغرب يحاولون الدخول جيب سبتة (أ.ب)
TT
TT

الشرطة الإسبانية: آلاف المهاجرين عبروا الحدود بين المغرب وسبتة خلال الليل

مئات الأشخاص غالبيتهم من الشبان في شمال المغرب يحاولون الدخول جيب سبتة (أ.ب)
مئات الأشخاص غالبيتهم من الشبان في شمال المغرب يحاولون الدخول جيب سبتة (أ.ب)

عبر «آلاف» المهاجرين، ليل الخميس، الجمعة، الحدود بين المغرب وجيب سبتة الإسباني، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة الإسبانية، وكالة الصحافة الفرنسية، مشيراً إلى تعذر إحصاء العدد الفعلي.

وأشار المصدر إلى أن ما مجموعه 18 شخصاً لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى الجيب الإسباني، لافتاً إلى أن «تدفق الأشخاص كان مستمراً طوال الليل»، ولا يزال ثمة أشخاص يصلون الجيب الإسباني صباح الجمعة.

مهاجرون أفارقة خلال محاولة لاقتحام معبر سبتة الحدودي مع إسبانيا (إ.ب.أ)

وأرسلت إسبانيا تعزيزات عسكرية وشرطية ‌إلى سبتة عقب هذه الموجة.

ورغم أن المعبر الحدودي بدا مغلقاً، واصلت مجموعات من المهاجرين التحرك بمحاذاة الساحل بحثاً عن طرق للالتفاف على السياج، فيما استعد بعضهم للسباحة من أجل العبور. وتمثل سبتة، إلى ⁠جانب ⁠مليلية، المدينة الإسبانية المتمتعة بالحكم الذاتي في شمال المغرب، الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع أفريقيا. وتشهد المدينتان دائماً محاولات عبور من مهاجرين يسعون للوصول ​إلى ​أوروبا.

مواضيع
أخبار المغرب إسبانيا المغرب

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

العاهل المغربي: الأمن والاستقرار عاملان أساسيان في معادلة التنمية

شمال افريقيا العاهل المغربي الملك محمد السادس (و.م.ع)

العاهل المغربي: الأمن والاستقرار عاملان أساسيان في معادلة التنمية

قال العاهل المغربي الملك محمد السادس إن الاستقرار الذي ​تنعم به البلاد هو العامل الأساسي في معادلة التنمية، وهو رأس المال الاستراتيجي الذي يعتز به المغرب.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا آلاف ​المهاجرين عبروا سيراً على الأقدام إلى جيب سبتة المحتل بعدما تسلقوا السياج الحدودي الفاصل بين المدينة والمغرب (رويترز)
شمال افريقيا

المغرب: سبتة تطالب ​بإعلان «​الطوارئ» بعد عبور آلاف المهاجرين

سلطات سبتة تطالب ​بإعلان «​الطوارئ» بعد عبور آلاف المهاجرين سيراً وتسلق السياج الحدودي

«الشرق الأوسط» (سبتة)
شمال افريقيا صورة توضح حجم الحرائق الكبيرة التي التهمت عشرات الهكتارات بإقليم تازة (متداولة)
شمال افريقيا

المغرب: اندلاع أكثر من 300 حريق غابوي منذ بداية العام

عرف المغرب منذ بداية العام الحالي تسجيل ما مجموعه 310 حرائق غابوية على الصعيد الوطني، أتت على مساحة تقدر بـ1850 هكتاراً.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
رياضة عربية البرتغالي باولو سيرجيو بريتو مدربا للوداد المغربي (نادي الوداد)
رياضة عربية

البرتغالي باولو بريتو مدرباً للوداد البيضاوي المغربي

أعلن نادي الوداد البيضاوي المغربي عن تعاقده مع المدرب البرتغالي باولو سيرجيو بريتو، ليكون مديرا فنيا للفريق في الموسم الجديد.

«الشرق الأوسط» (الدار البيضاء)
رياضة عربية السنغال توّجت بلقب كأس أمم أفريقيا قبل سحبه لمصلحة المغرب (رويترز)
رياضة عربية

«كاس» تحدد 8 أكتوبر للنظر في استئناف السنغال على لقب أمم أفريقيا

من المقرر أن يتم النظر في الاستئناف الذي تقدمت به السنغال لاستعادة لقب كأس أمم أفريقيا أمام أعلى محكمة رياضية في العالم يوم 8 أكتوبر (تشرين الأول).

«الشرق الأوسط» (لوزان (سويسرا))