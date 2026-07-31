الشرطة الإسبانية: آلاف المهاجرين عبروا الحدود بين المغرب وسبتة خلال الليل

عبر «آلاف» المهاجرين، ليل الخميس، الجمعة، الحدود بين المغرب وجيب سبتة الإسباني، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة الإسبانية، وكالة الصحافة الفرنسية، مشيراً إلى تعذر إحصاء العدد الفعلي.

وأشار المصدر إلى أن ما مجموعه 18 شخصاً لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى الجيب الإسباني، لافتاً إلى أن «تدفق الأشخاص كان مستمراً طوال الليل»، ولا يزال ثمة أشخاص يصلون الجيب الإسباني صباح الجمعة.

مهاجرون أفارقة خلال محاولة لاقتحام معبر سبتة الحدودي مع إسبانيا (إ.ب.أ)

وأرسلت إسبانيا تعزيزات عسكرية وشرطية ‌إلى سبتة عقب هذه الموجة.

ورغم أن المعبر الحدودي بدا مغلقاً، واصلت مجموعات من المهاجرين التحرك بمحاذاة الساحل بحثاً عن طرق للالتفاف على السياج، فيما استعد بعضهم للسباحة من أجل العبور. وتمثل سبتة، إلى ⁠جانب ⁠مليلية، المدينة الإسبانية المتمتعة بالحكم الذاتي في شمال المغرب، الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع أفريقيا. وتشهد المدينتان دائماً محاولات عبور من مهاجرين يسعون للوصول ​إلى ​أوروبا.