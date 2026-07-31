القبض على رجل للاشتباه في تجسسه على قاعدة بريطانية لصالح إيران

قالت شرطة لندن، اليوم الجمعة، إن مواطناً يحمل الجنسية البريطانية والأذربيجانية أُلقي القبض عليه في قبرص لاشتباه تجسسه على قاعدة جوية بريطانية في الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط وتزويد «الحرس الثوري» الإيراني بمعلومات.

وقالت شرطة العاصمة، في بيان، إن السلطات في قبرص ألقت القبض على رشاد سلطانوف (44 عاماً) من منطقة إزلنجتون بشمال لندن في 17 يوليو (تموز)، ويحتجز حالياً في انتظار انتهاء إجراءات تسليمه.

وأضاف البيان أن القبض عليه جاء في إطار أول تحقيق تجريه بريطانيا في الخارج بموجب قانون الأمن القومي بقيادة شرطة مكافحة الإرهاب بشأن حوادث وقعت في قاعدة أكروتيري التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في قبرص بين 11 مايو (أيار) و22 يونيو (حزيران) من العام الماضي.

وأضاف البيان أن سلطانوف متهم بمراقبة القاعدة لصالج جهة معادية، وأنه نقل بعد ذلك المعلومات إلى «الحرس الثوري» الإيراني.

مقاتِلة بريطانية من طراز «تايفون» بقاعدة أكروتيري بقبرص في يناير 2024 (أ.ب)

وقالت هيلين فلاناجان، رئيسة شرطة مكافحة الإرهاب في لندن، في البيان: «تُظهر هذه القضية قدرتنا على استخدام قانون الأمن القومي خارج البلاد عندما تتعرض قواعد عسكرية بريطانية لاستهداف يُشتبه في وقوف دولة معادية وراءها».

وتستضيف قبرص قاعدتين عسكريتين بريطانيتين تتمتعان بوضع سيادي، من بينهما قاعدة أكروتيري، التي تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة إيرانية في أوائل مارس، بعد أيام من بدء إسرائيل والولايات المتحدة توجيه ضربات إلى إيران.

ووافقت بريطانيا في بداية الحرب على طلب أميركي باستخدام القواعد البريطانية لتنفيذ ضربات دفاعية ضد الصواريخ الإيرانية الموجودة في مستودعات التخزين أو على منصات الإطلاق.