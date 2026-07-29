تقرير: اتهام إسرائيلي خدم في وحدة سرية بالجيش بالتجسس لصالح إيران

قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، الأربعاء، إن النيابة وجهت تهمة التواصل مع عميل أجنبي، ومحاولة تقديم معلومات لصالح العدو إلى إسرائيلي خدم في وحدة سرية تابعة للجيش خلال فترتي الخدمة العسكرية الإلزامية، والاحتياطية.

وذكرت النيابة أن المتهم تواصل مع شخص عرّف نفسه بأنه عنصر في الاستخبارات الإيرانية، وحاول تقديم معلومات تخدم العدو، كما طُلب منه تجنيد جندي آخر.

وذكرت الصحيفة أن المحكمة سمحت بنشر تفاصيل القضية يوم الأربعاء، فيما قدمت النيابة لائحة الاتهام في 16 يوليو (تموز) إلى المحكمة المركزية في تل أبيب.

جنود إسرائيليون خلال الحرب في قطاع غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)

ووفقاً لبيان مشترك صادر عن الشرطة، ووزارة الدفاع، وجهاز «الشاباك»، والجيش، تم تقديم لائحة الاتهام من قبل قسم الجرائم الإلكترونية في النيابة.

وجددت الأجهزة الأمنية، في بيانها، تحذيرها للمواطنين والمقيمين في إسرائيل من التواصل مع جهات أجنبية تابعة لدول معادية، أو مع أشخاص مجهولي الهوية، وأشارت إلى أن محاولات التجنيد قد تتم من خلال منصات التواصل الاجتماعي.