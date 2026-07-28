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وزير خارجية أوكرانيا يحذر نظيره الإيراني من التصعيد ودعم روسيا

وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها ​(رويترز)
وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها ​(رويترز)
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وزير خارجية أوكرانيا يحذر نظيره الإيراني من التصعيد ودعم روسيا

وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها ​(رويترز)
وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها ​(رويترز)

كشف وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها ​اليوم الثلاثاء أنه اتصل بنظيره الإيراني عقب تنديد إيران بهجوم أوكراني بطائرة مسيرة ‌على سفينة ‌إيرانية، ​وحذّره ‌من ⁠التصعيد، وطالبه ​بإنهاء جميع ⁠أشكال الدعم لروسيا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وكتب سيبيها على موقع «إكس»: «شددتُ على ضرورة الامتناع ⁠عن أي خطوات تصعيدية، ‌وكذلك ‌إنهاء ​أي ‌دعم لحرب روسيا ‌على أوكرانيا. هذه الحرب غير شرعية ويجب أن تتوقف».

وقال ‌أيضاً وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ⁠في ⁠منشور على «إكس» إنه تحدث مع سيبيها «وناقشنا التحديات التي تواجه بلدينا، بما في ذلك التهديد الذي تشكله إيران».

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