نيفيز يلحق بمعسكر الهلال

وصل البرتغالي روبن نيفيز لاعب الهلال إلى معسكر فريقه الحالي في النمسا، بعد قضاء الإجازة الإضافية الممنوحة له عقب مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026.

وتبقى على انتهاء معسكر الزعيم الاستعدادي في النمسا 6 أيام فقط، حيث ينتهي يوم 3 أغسطس (آب) المقبل، قبل العودة بعد ذلك للعاصمة السعودية الرياض، واستكمال التحضيرات الختامية تأهباً لانطلاق الموسم الرياضي الجديد، بمواجهة فريق الفيصلي يوم 14 أغسطس في افتتاحية مشوار الفريقين في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويخوض أزرق العاصمة الأربعاء ثالث مبارياته الودية في معسكره الخارجي، عندما يواجه فريق مولودية الجزائر، قبل أن يلاقي فريق الأهلي القطري يوم 3 أغسطس في ختام معسكر الأزرق التحضيري.