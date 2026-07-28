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الرياضة رياضة عالمية

نداي يوافق على تمثيل الهلال مقابل 270 ألف جنيه إسترليني راتباً أسبوعياً

إيليمان نداي (الشرق الأوسط)
إيليمان نداي (الشرق الأوسط)
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نداي يوافق على تمثيل الهلال مقابل 270 ألف جنيه إسترليني راتباً أسبوعياً

إيليمان نداي (الشرق الأوسط)
إيليمان نداي (الشرق الأوسط)

حوّل نادي الهلال السعودي اهتمامه نحو السنغالي إيليمان نداي، جناح نادي إيفرتون الإنجليزي، عقب تعثر مفاوضاته للتعاقد مع الكولومبي لويس دياز نجم بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الحالية، إذ تبحث إدارة النادي عن تدعيم الخط الهجومي بعنصر قادر على صناعة الفارق.

وذكرت تقارير صحافية، الثلاثاء، أن إدارة إيفرتون تتمسك بالحصول على مبلغ يتجاوز الـ70 مليون جنيه إسترليني للموافقة على رحيل نداي.

وأبدى نداي البالغ من العمر 26 عاماً، ترحيبه بالانتقال إلى الهلال، إذ أشارت التقارير إلى موافقته على عقد يتضمن راتباً أسبوعياً يصل إلى 270 ألف جنيه إسترليني، فيما تستمر المفاوضات بين جميع الأطراف للوصول إلى اتفاق نهائي حول قيمة الصفقة.

ويمتلك نداي خبرة في الملاعب الأوروبية، إذ بدأ مسيرته في فرنسا قبل أن يخوض تجربة مميزة مع شيفيلد يونايتد الإنجليزي، ثم انتقل إلى أولمبيك مارسيليا الفرنسي، قبل أن يحط الرحال في إيفرتون، كما يعد أحد العناصر الأساسية في منتخب السنغال.

وتسعى إدارة الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتعزيز صفوف الفريق بعناصر هجومية مميزة، استعداداً للاستحقاقات المقبلة والمنافسة على البطولات المحلية والقارية.

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