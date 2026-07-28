رسمياً... محزري يلحق بكتيبة الهلال

أعلن نادي الهلال تعاقده مع اللاعب محمد محزري، قادماً من نادي التعاون، بعقد مدته 3 أعوام، وينتهي في صيف عام 2029.

وجرت مراسم توقيع العقود مساء الاثنين، ومن المنتظر أن ينضم اللاعب إلى معسكر فريقه الجديد في النمسا فجر الثلاثاء، لاستكمال التحضيرات مع «الزعيم»، استعداداً للمنافسات المقبلة.

محمد محزري (الشرق الأوسط)

وعانى الهلال خلال الموسم الماضي الأمرّين في مركز الظهير الأيمن، خصوصاً بعد إصابة البرتغالي كانسيلو، ومن ثم استبعاده من القائمة المحلية وحصر مشاركته في البطولة الآسيوية، بجانب إصابة حمد اليامي بعده، ليضع مسؤولي الأزرق أحد أهدافهم في هذا الصيف تعزيز مركز الظهير الأيمن، وهو ما تم بالتعاقد مع محمد محزري البالغ من العمر (24 عاماً)، والذي يجيد اللعب أيضاً في مركز المحور الدفاعي بجانب مركز الظهير الأيمن.

خاص | كشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة الهلال دخلت في مفاوضات جادة مع ثلاثة لاعبين محليين يشغلون مركز الظهير الأيمن، تمهيداً للتعاقد مع أحدهم.وبحسب المصادر ذاتها، يتصدر اسم محمد محزري لاعب نادي التعاون قائمة اللاعبين الذين تدرس الإدارة التعاقد معهم. https://t.co/KE0BcjygPC — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) July 5, 2026

وكان محزري قد تدرج في الفئات السنية للاتفاق، قبل أن يغادر إلى التعاون أولاً بنظام الإعارة بعدما لم يحصل على فرصته مع الفريق الأول، قبل أن ينتقل بشكل نهائي للتعاون في صيف العام الماضي، وبعقد مدته 3 أعوام، إلا أن الهلال نجح في شراء المدة المتبقية من عقده مع التعاون، في سبيل سعيه لتعزيز مركز الظهير الأيمن، خصوصاً بعد المستويات الكبيرة التي قدمها اللاعب في الموسم الماضي.