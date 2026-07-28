عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:2 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

الدرعية يعزز صفوفه بـ«لاجامي»

قاسم لاجامي خلال توقيعه مع الدرعية (نادي الدرعية)
قاسم لاجامي خلال توقيعه مع الدرعية (نادي الدرعية)
TT
TT

الدرعية يعزز صفوفه بـ«لاجامي»

قاسم لاجامي خلال توقيعه مع الدرعية (نادي الدرعية)
قاسم لاجامي خلال توقيعه مع الدرعية (نادي الدرعية)

أعلن نادي الدرعية تعاقده مع المدافع قاسم لاجامي، ضمن تحركاته خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويبلغ لاجامي من العمر 30 عاماً، وسبق له تمثيل أندية الفتح والخليج والقادسية والتعاون، ويملك خبرة في المنافسات السعودية بعد مسيرة تنقل خلالها بين عدد من الأندية.

وكان لاجامي قد بدأ الموسم الماضي مع القادسية، قبل انتقاله إلى التعاون على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث شارك في 18 مباراة بمختلف المسابقات.

وكانت «الشرق الأوسط» قد أشارت في وقت سابق، إلى توصل الدرعية إلى اتفاق مع المدافع قاسم لاجامي، قبل أن يعلن النادي رسمياً التعاقد معه.

مواضيع
رياضة سعودية الدوري السعودي السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

من أجل النزاهة... «التحكيم السعودي» ينشئ غرفة لمنازعات انتخابات اتحاد الكرة

رياضة سعودية المركز قال إن القرار يأتي لتعزيز كفاءة منظومة العدالة الرياضية (الشرق الأوسط)

من أجل النزاهة... «التحكيم السعودي» ينشئ غرفة لمنازعات انتخابات اتحاد الكرة

قرر مركز التحكيم الرياضي السعودي إنشاء غرفة تحكيم مختصة بالنظر في طلبات الاستئناف على القرارات الصادرة من لجنة الانتخابات بالاتحاد السعودي.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
رياضة سعودية ما زال الفيحاء يواصل بحثه عن التعاقد مع مهاجم محلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية (نادي الفيحاء)
رياضة سعودية

الفيحاء يبحث عن مهاجم... ويترقب تجديد الحارثي والتوصل لاتفاق مع العبيد

ما زال الفيحاء يواصل بحثه عن التعاقد مع مهاجم محلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في إطار مساعيه لتعزيز خياراته الهجومية قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

ماجد عبد الله (المجمعة)
رياضة سعودية خليفة العميري (الشرق الأوسط)
رياضة سعودية

العميري يُحقق أول ميدالية سعودية في تاريخ بطولات العالم للمبارزة

حقق خليفة العميري، لاعب المنتخب السعودي للمبارزة، إنجازاً تاريخياً بحصوله على الميدالية البرونزية في منافسات سلاح الإيبيه، ضمن بطولة العالم للمبارزة (عمومي).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة سعودية أطلق الاتحاد السعودي للرياضة للجميع مبادرة «10 مليار خطوة» (الرياضة للجميع)
رياضة سعودية

الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يطلق مبادرة «10 مليار خطوة»

أطلق الاتحاد السعودي للرياضة للجميع مبادرة «10 مليار خطوة»، الهادفة إلى تشجيع أفراد المجتمع على زيادة مستويات النشاط البدني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة سعودية سعود الملحم (الفنون القتالية المختلطة)
رياضة سعودية

سعود الملحم: الهزائم كانت معلمي الأول

خلف كل نزال لا تتجاوز مدته عدة دقائق تختبئ سنوات من الالتزام والتضحيات والقرارات الصعبة تلك هي الرحلة التي يعيشها المقاتل السعودي سعود الملحم.

لولوة العنقري (الرياض)