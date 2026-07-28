الدرعية يعزز صفوفه بـ«لاجامي»

أعلن نادي الدرعية تعاقده مع المدافع قاسم لاجامي، ضمن تحركاته خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويبلغ لاجامي من العمر 30 عاماً، وسبق له تمثيل أندية الفتح والخليج والقادسية والتعاون، ويملك خبرة في المنافسات السعودية بعد مسيرة تنقل خلالها بين عدد من الأندية.

وكان لاجامي قد بدأ الموسم الماضي مع القادسية، قبل انتقاله إلى التعاون على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث شارك في 18 مباراة بمختلف المسابقات.

وكانت «الشرق الأوسط» قد أشارت في وقت سابق، إلى توصل الدرعية إلى اتفاق مع المدافع قاسم لاجامي، قبل أن يعلن النادي رسمياً التعاقد معه.