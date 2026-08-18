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مدرب الأخدود: بلوغ دور الـ16 اختبار حقيقي لنا قبل دوري الأولى

مدرب الأخدود خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
مدرب الأخدود خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
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مدرب الأخدود: بلوغ دور الـ16 اختبار حقيقي لنا قبل دوري الأولى

مدرب الأخدود خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
مدرب الأخدود خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)

أكد البرتغالي فابيانو فلورا، مدرب الأخدود، أن فريقه نجح في تجاوز أول اختبار رسمي له قبل انطلاق منافسات دوري الدرجة الأولى، بعدما حقق الفوز بثنائية أمام منافس ينتمي إلى الدوري السعودي للمحترفين، مشيداً بالمستوى البدني الذي ظهر به لاعبوه خلال المواجهة.

وقال فلورا: «كانت هذه مباراتنا الأولى قبل انطلاق منافسات الدوري، وكنا متشوقين لخوضها. واجهنا فريقاً ينتمي إلى الدوري السعودي، ولذلك كانت المسؤولية أكبر. استطعنا الفوز بثنائية، وشهدت المباراة مواجهة بدنية قوية بين الفريقين، وتمكنا من التفوق في هذا الجانب».

وفي رده على سؤال خاص لـ«الشرق الأوسط» بشأن اكتمال تعاقدات الأخدود ومدى قدرة الفريق على العودة إلى الدوري السعودي، أوضح المدرب البرتغالي أن العمل على تدعيم صفوف الفريق لا يزال مستمراً، مضيفاً: «تعاقداتنا لم تكتمل بعد، ورئيس مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة يبذلون مجهوداً كبيراً للتعاقد مع مجموعة من اللاعبين».

وعن طموحات الأخدود في المنافسة على الصعود، شدد فلورا على أن الفريق سيتعامل مع مشواره خطوة بخطوة، وقال: «بالنسبة إلى مسألة الصعود، سنتعامل مع كل مباراة على حدة. أنا على دراية بدوري الدرجة الأولى وأعرف مدى صعوبة المنافسة فيه».

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فيصل المفضلي (جدة)
الرياضة رياضة سعودية

نيوم يقلب تأخره أمام الفيصلي ويبلغ ثمن نهائي كأس الملك

نيوم يعبر إلى دور الـ16 من كأس الملك (نادي نيوم)
نيوم يعبر إلى دور الـ16 من كأس الملك (نادي نيوم)
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نيوم يقلب تأخره أمام الفيصلي ويبلغ ثمن نهائي كأس الملك

نيوم يعبر إلى دور الـ16 من كأس الملك (نادي نيوم)
نيوم يعبر إلى دور الـ16 من كأس الملك (نادي نيوم)

قلب نيوم تأخره أمام مضيفه الفيصلي إلى فوز 3 - 1، ليحجز مقعده في دور الـ16 من كأس الملك.

وافتتح سعود حداد التسجيل للفيصلي في الدقيقة 21، بعدما أطلق تسديدة رائعة من مسافة بعيدة سكنت شباك نيوم.

ونجح سعيد بن رحمة في إعادة نيوم إلى المباراة بإدراك التعادل في الدقيقة 36، قبل أن يتقدم الضيوف في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، عندما أرسل يورغوس ماسوراس كرة عرضية أخطأ عبد الله سبيت، مدافع الفيصلي، في التعامل معها ليحولها إلى مرمى فريقه.

وفي الشوط الثاني، عزّز الفرنسي ألكسندر لاكازيت تقدم نيوم في الدقيقة 68، مستفيداً من كرة فشل دفاع الفيصلي في إبعادها عقب ركلة ركنية، ليسددها مباشرة في الشباك ويحسم فوز فريقه وتأهله إلى الدور المقبل.

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كأس الملك: النصر يكسب الدرعية برباعية… ويحجز مقعده في الـ16

فيلكس يحتفل بتسجيله الهدف الرابع للنصر (حساب نادي النصرعلى منصة إكس)
فيلكس يحتفل بتسجيله الهدف الرابع للنصر (حساب نادي النصرعلى منصة إكس)
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كأس الملك: النصر يكسب الدرعية برباعية… ويحجز مقعده في الـ16

فيلكس يحتفل بتسجيله الهدف الرابع للنصر (حساب نادي النصرعلى منصة إكس)
فيلكس يحتفل بتسجيله الهدف الرابع للنصر (حساب نادي النصرعلى منصة إكس)

قلب النصر تأخره المبكر أمام الدرعية إلى فوز كبير 4-1، ليحجز مقعده في دور الـ16 من كأس الملك، في مباراة تألق خلالها البرتغالي جواو فيلكس بتسجيل هدفين وصناعة آخر.

وفاجأ الدرعية منافسه بافتتاح التسجيل مبكراً عن طريق أوسكار رودريجيز في الدقيقة الثانية، بعدما تابع تمريرة عرضية منخفضة من الجهة اليمنى ووضع الكرة في الشباك من مسافة قريبة.

ولم يتأخر رد النصر، إذ أدرك محمد سيماكان التعادل في الدقيقة 11 بلمسة رائعة بالكعب، مستفيداً من تمريرة فيلكس داخل منطقة الجزاء.

وبعد التعادل، فرض النصر سيطرته على مجريات المباراة، وتمكن فيلكس من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 36، بعدما استقبل عرضية أنجيلو بتسديدة مباشرة من مسافة قريبة.

ساديو ماني والحمدان يحتفلان بالفوز (حساب نادي النصرعلى منصة إكس)

وبعد أقل من دقيقة، عزز عبد الله الحمدان تقدم النصر بالهدف الثالث، مستفيداً من كرة ارتدت من دفاع الدرعية لينفرد بحارس المرمى ويضعها في الشباك.

وواصل فيلكس تألقه في الشوط الثاني، مسجلاً هدفه الشخصي الثاني والرابع للنصر في الدقيقة 68، بتسديدة منخفضة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من نواف بوشل، ليحسم انتصار فريقه وتأهله إلى الدور المقبل.

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نادي النصر الدوري السعودي السعودية
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الأنوار يحتج على التحكيم... ويطالب بإبعاد العويدان عن مبارياته

جانب من مباراة الأنوار والأهلي (الشرق الأوسط)
جانب من مباراة الأنوار والأهلي (الشرق الأوسط)
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الأنوار يحتج على التحكيم... ويطالب بإبعاد العويدان عن مبارياته

جانب من مباراة الأنوار والأهلي (الشرق الأوسط)
جانب من مباراة الأنوار والأهلي (الشرق الأوسط)

طالب نادي الأنوار المنافس في دوري الدرجة الأولى لجنة الحكام بعدم إسناد أي مباراة مستقبلية للفريق إلى الحكم عبد الله العويدان، على خلفية ما وصفه بأخطاء تحكيمية مؤثرة شهدتها مواجهته أمام الأهلي في كأس الملك، مؤكداً أن بعض القرارات كان لها تأثير مباشر على مجريات اللقاء ونتيجته.

وأضاف النادي في بيان رسمي أن الحكم ارتكب «خطأ تحكيمياً مؤثراً غيّر من مجرى المباراة»، رغم استدعائه من حكام غرفة تقنية حكم الفيديو المساعد لمراجعة الحالة، موضحاً أن القرار لم يتغير، وهو ما أثار استغراب واستهجان المتابعين، بحسب البيان.

وأكد الأنوار احترامه لمنظومة التحكيم والجهات المختصة، مع تمسكه بحقه في التعبير عن موقفه تجاه القرارات التي يرى أنها أثرت بصورة جوهرية على مجريات المباراة، ومطالبته بتوفير أعلى درجات العدالة والحياد في مبارياته المقبلة.

وفي جانب آخر، بارك الأنوار للأهلي الفوز والتأهل في كأس الملك، كما قدم شكره لجماهيره على حضورها ومساندتها للفريق، وخص بالشكر ممثل محافظة حوطة بني تميم، مؤكداً اعتزازه بالدعم والحضور الجماهيري.

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