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الرياضة رياضة سعودية

نيوم يدشن مشواره الخليجي بـ«شعب حضرموت» اليمني

فريق نيوم يتأهب لأول ظهور خارجي في مسيرته (موقع النادي)
فريق نيوم يتأهب لأول ظهور خارجي في مسيرته (موقع النادي)
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نيوم يدشن مشواره الخليجي بـ«شعب حضرموت» اليمني

فريق نيوم يتأهب لأول ظهور خارجي في مسيرته (موقع النادي)
فريق نيوم يتأهب لأول ظهور خارجي في مسيرته (موقع النادي)

يستعد فريق نيوم لخوض أول تجربة خارجية في تاريخه، مع إزاحة الستار عن مواعيد مبارياته في دوري أبطال الخليج للموسم الرياضي 2026 - 2027، في مشاركة يسعى من خلالها لتأكيد حضوره على الساحة الخليجية، بالتوازي مع منافساته المحلية.

ويبدأ نيوم مشواره في البطولة يوم 13 أكتوبر (تشرين الأول) 2026، عندما يستضيف شعب حضرموت اليمني على ملعب النادي الوطني، في مواجهة تمثل ضربة البداية للفريق في المسابقة، ويأمل خلالها في تحقيق انطلاقة قوية تمنحه أفضلية مبكرة في مشوار المنافسة.

ويعود نيوم إلى أجواء المنافسات الخليجية بعد ذلك بأسبوعين تقريباً، عندما يحل ضيفاً على الشباب العُماني يوم 27 أكتوبر 2026، في اللقاء المقرر إقامته على مجمع الرستاق، ضمن الجولة الثانية.

وتكتسب المواجهة أهمية كبيرة في حسابات المجموعة، كونها أول اختبار خارجي لنيوم في البطولة، وسط تطلعات الجهاز الفني واللاعبين للخروج بنتيجة إيجابية تعزز موقف الفريق قبل المواجهات المقبلة.

وفي 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، يستضيف نيوم نظيره الدحيل القطري على ملعب النادي الوطني، في واحدة من أبرز مواجهات الفريق خلال دور المجموعات.

وتمثل مواجهة الدحيل اختباراً قوياً لنيوم، بالنظر إلى الخبرة الكبيرة التي يمتلكها الفريق القطري على المستويين الآسيوي، والخليجي، إلى جانب امتلاكه مجموعة من العناصر المميزة.

ولا تتوقف مواجهات نيوم مع الدحيل عند لقاء الذهاب، إذ يتجدد الموعد بين الفريقين في 24 نوفمبر 2026، عندما يحل ضيفاً على الفريق القطري في ملعب عبد الله بن خليفة، في مواجهة الإياب.

ويواصل نيوم مشواره في البطولة بمواجهة ثانية أمام شعب حضرموت اليمني، ولكن هذه المرة خارج أرضه، وذلك في 9 ديسمبر (كانون الأول) 2026، على أن يتم تحديد الملعب لاحقاً.

وستكون المواجهة فرصة لنيوم لتعزيز رصيده قبل الدخول في المرحلة الأخيرة من دور المجموعات، خصوصاً أن نتائج المباريات السابقة ستكون ذات تأثير مباشر في تحديد حسابات التأهل.

ويختتم نيوم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة الشباب العُماني يوم 16 فبراير (شباط) 2027، في اللقاء الذي يستضيفه ملعب النادي الوطني.

ويأتي اللقاء بعد فترة زمنية طويلة نسبياً من آخر مباريات الفريق في المجموعة، ما يجعل الجولة الأخيرة مرشحة لأن تحمل أهمية كبيرة في تحديد المتأهلين، بحسب وضع المجموعة، والنتائج التي ستسبقها.

ويخوض نيوم البطولة بطموحات تتجاوز مجرد المشاركة، في ظل التطور الذي شهده الفريق خلال الفترة الماضية، والتعاقدات التي أبرمتها إدارة النادي، بهدف بناء فريق قادر على المنافسة في أكثر من جبهة.

وتأتي المشاركة الخليجية في موسم مزدحم بالنسبة لنيوم، حيث ينافس أيضاً على مستوى الدوري السعودي للمحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين، الأمر الذي يضع الجهاز الفني أمام تحدٍ كبير يتعلق بإدارة المباريات، والجاهزية البدنية، وتوزيع دقائق اللعب على مدار الموسم.

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كرة القدم رياضة سعودية السعودية

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الرياضة رياضة سعودية

النصر يوافق على رحيل لوفانغا إلى الدوري الأميركي للسيدات

كلارا ودعت النصر بعد مسيرة بطولية حافلة (موقع النادي)
كلارا ودعت النصر بعد مسيرة بطولية حافلة (موقع النادي)
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النصر يوافق على رحيل لوفانغا إلى الدوري الأميركي للسيدات

كلارا ودعت النصر بعد مسيرة بطولية حافلة (موقع النادي)
كلارا ودعت النصر بعد مسيرة بطولية حافلة (موقع النادي)

وافق نادي النصر على انتقال المهاجمة التنزانية كلارا لوفانغا إلى نادي واشنطن سبيريت الأميركي، لتختتم اللاعبة مشوارها مع الفريق الأصفر بعد تجربة حافلة بالإنجازات المحلية والجماعية.

وكانت لوفانغا أحد أبرز الركائز الهجومية في صفوف النصر خلال المواسم الماضية، وأسهمت في تتويج الفريق بعدد من الألقاب بفضل حضورها المؤثر أمام المرمى وقدرتها على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.

وتألقت المهاجمة البالغة من العمر 21 عاماً بصورة لافتة خلال الموسم الماضي بعدما تصدرت قائمة هدافات الدوري السعودي الممتاز للسيدات برصيد 24 هدفاً خلال 14 مباراة لتسهم في قيادة النصر إلى التتويج بلقب المسابقة للمرة الرابعة توالياً.

كما حضرت لوفانغا ضمن صفوف الفريق الذي حقق لقب النسخة الأولى من كأس الاتحاد السعودي للسيدات قبل أن تواصل نجاحاتها بقميص الأصفر وتتوج مؤخراً بلقب كأس السوبر السعودي للسيدات.

وتمثل الخطوة الجديدة محطة مهمة في مسيرة الدولية التنزانية، التي تستعد لخوض تجربتها في الدوري الأميركي للسيدات مع واشنطن سبيريت، أحد أبرز أندية البطولة، في انتقال يعكس تطور مستواها خلال تجربتها في الملاعب السعودية.

وكانت لوفانغا قد انضمت إلى النصر قادمة من فريق دي يو إكس لوغرونيو الإسباني، ونجحت منذ وصولها في فرض حضورها ضمن أبرز المهاجمات في الدوري السعودي قبل أن تغادر الفريق متجهة إلى تجربة احترافية جديدة في الولايات المتحدة.

مواضيع
كرة القدم للسيدات نادي النصر السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الحزم يطلب «رسوماً مالية» مقابل لعب الخلود على ملعبه

الحزم يريد مقابلاً مالياً من لعب الخلود على ملعبه (نادي الحزم)
الحزم يريد مقابلاً مالياً من لعب الخلود على ملعبه (نادي الحزم)
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الحزم يطلب «رسوماً مالية» مقابل لعب الخلود على ملعبه

الحزم يريد مقابلاً مالياً من لعب الخلود على ملعبه (نادي الحزم)
الحزم يريد مقابلاً مالياً من لعب الخلود على ملعبه (نادي الحزم)

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن إدارة نادي الحزم رفعت خطاباً رسمياً إلى وزارة الرياضة ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، تُطالب فيه بإلزام نادي الخلود بدفع مقابل مالي نظير استفادته من منشأة الحزم لإقامة مبارياته على ملعب نادي الحزم بالرس.

وقد استندت إدارة نادي الحزم إلى لائحة استثمار الأراضي المخصصة للأندية، الصادرة عن وزارة الرياضة، والمبنية على قرار مجلس الوزراء رقم «113» بتاريخ 13 / 04 / 1431هـ، الذي ينص على أن «للأندية الرياضية الحق في استثمار الأراضي المخصصة لها والمنشآت القائمة عليها».

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي إدارة الحزم إلى حفظ حقوق النادي وتنمية موارده المالية، من خلال البحث عن مصادر دخل جديدة، والاستفادة من استضافة المنشأة لمباريات الأندية الأخرى.

وأشارت المصادر إلى أن المطالبة المالية جاءت بعد خوض نادي الخلود منافسات المواسم الماضية على أرضية الملعب ذاته دون مقابل مالي، وهو ما تسعى إدارة الحزم إلى تغييره، عبر المطالبة بالقيمة الإيجارية بأثر رجعي عن المواسم السابقة، بما يضمن تحقيق عوائد استثمارية تسهم في تغطية تكاليف التشغيل والصيانة التي تكبّدتها خزينة النادي خلال المواسم الماضية.

يُذكر أن نادي الخلود، عقب ظهور جدولة دوري «جوي» لفئة تحت 21 عاماً، سعى إلى نقل مبارياته من ملعب نادي الحزم إلى ملعب آخر، تفادياً للقيمة الإيجارية التي فُرضت عليه مؤخراً.

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الرياضة كرة القدم الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

عقد حر ينقل المدافع الغامبي عمر كولي للفيحاء

عمر كولي (نادي الفيحاء)
عمر كولي (نادي الفيحاء)
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عقد حر ينقل المدافع الغامبي عمر كولي للفيحاء

عمر كولي (نادي الفيحاء)
عمر كولي (نادي الفيحاء)

وقّعت إدارة نادي الفيحاء مع المدافع الدولي الغامبي عمر كولي، في صفقة انتقال حر تمتد حتى نهاية الموسم الحالي 2027.

ويمتلك كولي مسيرة احترافية حافلة، مثّل خلالها عدداً من الأندية الأوروبية، أبرزها جينك البلجيكي، وسامبدوريا الإيطالي، وبشكتاش التركي، وباوك اليوناني، قبل انتقاله إلى نادي الدرعية، لخوض تجربته الأولى في الملاعب السعودية خلال مسيرته الاحترافية.

يذكر أن الغامبي عمر كولي جاء بديلاً للمهاجم الكونغولي سيلفر غانفولا الذي انتهت علاقته بالنادي بالتراضي بين الطرفين؛ حيث لم يقدم المستوى المأمول منه.

من جانبه، أعرب كولي عن سعادته بالانضمام إلى الفيحاء، متطلعاً إلى تقديم أفضل ما لديه والإسهام مع زملائه في تحقيق أهداف الفريق، مؤكداً أنه يعرف الدوري السعودي، وذلك من خلال مسيرته الاحترافية مع نادي الدرعية، مشيراً إلى صعوبة الدوري السعودي، وأنه يملك أفضل الأندية، ويعدّ من الدوريات المهمة التي تملك أفضل الأسماء.

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