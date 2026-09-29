ريال مدريد يبحث عن «توني كروس جديد»

خرجت إسبانيا منتصرة من ظهورها الأول على أرضها كبطلة لمونديال 2026، وذلك بفوزها الكبير على كرواتيا 4-1 الثلاثاء في إشبيلية بفضل ثنائية وتمريرة حاسمة للامين يامال، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية في كرة القدم.

وقدم رجال المدرب لويس دي لا فوينتي كأسهم الأغلى في ملعب رامون سانشيز بيخوان بعد شهرين على تتويجهم باللقب العالمي على حساب ليونيل ميسي ورفاقه في المنتخب الأرجنتيني.

وكان بعض أبطال إسبانيا احتفلوا بالفعل بالنجمة الثانية، سواء في شوارع مدريد بعد التتويج، أو خلال مراسم فردية في مناطقهم، أو على ملاعب الدوري الإسباني، لكنهم لم يحتفلوا بها مجتمعين من قبل داخل أحد ملاعبهم.

ونالوا الثلاثاء أخيرا هذه الفرصة أمام منافس اعتادوا مواجهته كثيرا بشخص كرواتيا التي أبقت قائدها لوكا مودريتش الذي لا يشيخ والذي سجل السبت خلال الفوز على التشيك (2-1) في مباراته الدولية رقم 203 بعمر 41 عاما، على مقاعد البدلاء حتى الدقائق الأخيرة، على غرار رودري من الناحية المقابلة.

ورغم المعاناة التي واجهها المنتخب الإسباني في ويمبلي أمام إنجلترا في الجولة الأولى، قد أثبت لاعبو «لا روخا»، كما أكد مدربهم، أنهم ما زالوا متعطشين للانتصارات (3-2).

ودخلوا هذه المواجهة بالشغف ذاته ونجحوا في تعزيز الرقم القياسي من حيث عدد المباريات المتتالية من دون هزيمة بعدما رفعوه إلى 40، وتحديدا منذ الودية ضد كولومبيا في 22 مارس (آذار) 2024 (0-1)، اي منذ ثلاثة أعوام ونصف العام، محققين فوزهم الرابع تواليا على الكروات والثامن بالمجمل في 12 مواجهة بينهما.

وبلغت إسبانيا النهائي على الأقل في النسخ الثلاث الأخيرة من المسابقة وأحرزت اللقب عام 2023 حين تغلبت في النهائي على كرواتيا بالذات، وتبدو مرشحة لتتويج آخر تضيفه أيضا إلى كأس أوروبا 2024.

ولم يعط الإسبان ضيوفهم فرصة للدخول في الأجواء، إذ افتتحوا التسجيل بعد أقل من دقيقتين على البداية عبر يامال بعد تمريرة ذكية من فيرمين لوبيز (2)، مكررا سيناريو المباراة ضد إنجلترا حين سجل بعد أقل من دقيقتين أيضا.

لكن الكروات أدركوا التعادل بكرة رأسية لديون درينا بيليو بعد عرضية من لإيفان بيريتشيتش (28)، مسجلا هدفه الدولي الأول في ثالث مباراة له بألوان بلاده.

إلا أن الرد الإسباني جاء سريعا إثر ركلة ركنية وتمريرة عرضية من يامال انقض عليها مارك بوبيل وحولها برأسه في الشباك (31)، مسجلا أيضا هدفه الدولي الأول في مشاركته الخامسة.

واعتقد ميكل أويارزابال أنه أضاف الثالث لأصحاب الأرض لكنه ألغي بداعي التسلل (36)، ثم تدخل القائم الأيمن ليقف في وجه تسديدة فيرمين لوبيز (45).

وتحسن أداء الكروات الذين كان يخوضون مباراتهم الثانية بقيادة مدربهم الجديد القديم سلافن بيليتش، في بداية الشوط الثاني، لكن يامال صنع الفارق حين توغل في الجهة اليمنى بتمريرة بينية متقنة من البديل بيدري قبل أن يسدد الكرة من زاوية صعبة جدا في شباك دومينيك ليفاكوفيتش (63).

وترك يامال مكانه بعد ذلك لفيكتور مونيوز، فيما دخل رودري بدلا من مارتين زوبيميندي وموردريتش بدلا من بيتار سوتشيتش، من دون أن يطرأ تعديل على النتيجة حتى الدقيقة 89 حين أضاف البديل الآخر نيكو وليامز الهدف الرابع بعد توغل في الجهة اليسرى وتسديدة من زاوية صعبة جدا.

أنتوني غوردون وهاري كين مسجلا ثنائية الإنجليز في التشيك (إ.ب.أ)

وفي العاصمة براغ، حققت إنجلترا فوزها الأول في المجموعة الثالثة ضمن المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، أمام مضيّفتها التشيك 2-0 الثلاثاء ضمن الجولة الثانية، مستفيدة من التفوق العددي.

وكان المنتخب الذي حل ثالثا في مونديال أميركا الشمالية، قد خسر أمام نظيره الإسباني بطل العالم 2-3 في الجولة الأولى.

وعزّز منتخب «الأسود الثلاثة» آماله بالتأهل إلى نصف نهائي المسابقة للمرة الثانية، قبل مواجهتين مقبلتين مع مضيّفه الكرواتي في 3 أكتوبر (تشرين الأول) وعلى أرضه أمام التشيك مجدداً في السادس منه.

وكان المدرب الألماني توماس توخيل قد رفض اعتبار المواجهة «حاسمة» رغم خسارته الأولى أمام إسبانيا، لكنه حقق المطلوب والفوز الثاني تواليا على التشيك.

في المقابل، خسرت التشيك مع مدربها الجديد الإسباني سانتي دينيا للمباراة الثانية تواليا بعد الأولى أمام كرواتيا 1-2.

أبرز أحداث الشوط الأول تمثّلت بطرد لاعب الوسط التشيكي بافل شولتز بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد «في أيه آر»، إثر تدخّل عنيف على إيليوت أندرسون (25).

كما تلقى أصحاب الأرض ضربة ثانية بخروج لاعب الوسط الآخر آدم كارابك بسبب الإصابة (45).

لكن المنتخب التشيكي صمد طوال 45 دقيقة، في ظل محاولات خجولة للضيوف كان أبرزها تسديدة لمورغان روجرز قريبة من القائم الأيسر (16) ومحاولة من الهدّاف هاري كين بين يدي الحارس ماتي كوفار (45+1).

ولم ينتظر أنتوني غوردون سوى دقيقتين بعد انطلاق الشوط الثاني لافتتاح التسجيل، حين استغل ترنت ألكسندر-أرنولد تمريرة خاطئة ولعب عرضية طويلة نحو جناح برشلونة الإسباني الذي تابعها إلى يسار المرمى (47).

وحسم كين الأمور بالثاني بتسديدة قريبة (69).

ولم تشكّل هجمات التشيك في الشوط الثاني خطورة تذكر، باستثناء تسديدة آدم هلوغيك التي تصدى لها الحارس جيمس ترافورد (77).

وجرّب روجرز والبديل إيبيريتشي إيزي إضافة الثالث لكن محاولتيهما لم تصل إلى المرمى، ليكتفي المنتخب الإنجليزي بهدفين.