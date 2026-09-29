قرعة «قاعة العلا» تحلق بعمان إلى نصف نهائي الخليج

في سابقة تاريخية على صعيد البطولة، ابتسمت القرعة التي أجريت في قاعة العلا بفندق الانتركونتيننتال بجدة، لتحديد المنتخب المتأهل إلى نصف نهائي خليجي 27، لعمان، لتصعد رسميا برفقة الأخضر عن المجموعة الأولى بمركز الوصافة وتضرب موعدا السبت مع متصدر المجموعة الثانية في البطولة.

وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي لكرة القدم أجرت اجتماعها برئاسة الدكتور خالد المقرن بعدما حققت عمان ‌مفاجأة من العيار الثقيل، وتمكنت من معادلة العراق نقطياً وتهديفياً في المجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج الـ27 في جدة، لتفرض على أسود الرافدين خوض قرعة لتحديد المتأهل برفقة المنتخب السعودي إلى نصف نهائي البطولة.

لحظة إجراء القرعة (الشرق الأوسط)

وبعد نهاية القرعة وفي خضم الفرحة العمانية، تصاعدت أصوات الغضب العراقية وسط اتهامات بإبلاغ عمان مسبقا في أرض الملعب بتأهلها، الأمر الذي نفاه رئيس لجنة المسابقات الخليجية الذي أكد أن الموضوع برمته خضع للائحة البطولة وتم إبلاغ الطرفين بكل الإجراءات بشكل واضح.

وتسببت احتفالية مصعب الشقصي بالهدف الثالث، في إضاعة التأهل المباشر لعمان إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليج «بفارق البطاقات» عن العراق بعد تساويهما في النقاط والأهداف، وشهدت ليلة الختام في مباريات المجموعة الأولى بـ«خليجي 27» دراما مثيرة بعد خسارة العراق أمام المنتخب السعودي صاحب الضيافة بنتيجة صفر - 2، في المقابل فازت عمان على الكويت بنتيجة 3-1 ليتأهل المنتخب السعودي من الصدارة بالعلامة الكاملة (9 نقاط).

️| هناك غضب من الإعلام العراقي؟️ | الدكتور خالد المقرن رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي لكرة القدم:- ما حدث أننا طبقنا اللائحة. https://t.co/TAQhmc7vh8 — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 29, 2026

وتوقف رصيد العراق وعمان عند 4 نقاط، بالإضافة إلى تساويهما في عدد الأهداف المسجلة والمستقبلة فضلاً عن التساوي في عدد البطاقات الصفراء 8-8.

يذكر أن زملاء الشقصي حاولوا ثنيه عن خلع القميص من أجل تجنب البطاقة الصفراء والصعود بوصافة «اللعب النظيف» بفارق بطاقة عن العراق، إلا أن فرحة اللاعب الجنونية غلبت على المشهد ليشهر الحكم البطاقة الصفراء وتضطر عمان إلى الانتظار وترقب نتيجة القرعة.