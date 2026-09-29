السكتيوي: جئت لخدمة كرة عُمان «بدون أنانية»

كشف فهد الرئيسي، أمين السر السابق للاتحاد العُماني لكرة القدم، أن احتفال لاعبي وأعضاء المنتخب العُماني بالتأهل عقب نهاية مواجهة الكويت جاء بناءً على معلومات وصلت إلى الجهازين الإداري والفني تفيد بامتلاك عُمان الأفضلية على العراق في حسابات التأهل، قبل أن يتبين لاحقاً تساوي المنتخبين في المعايير واللجوء إلى القرعة.

وقال الرئيسي، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»: «المعلومات التي وصلت إلى الفريق والجهازين الإداري والفني أشارت إلى أننا متأهلون، ولذلك كانت الفرحة عفوية في ذلك الوقت».

وعن عدد البطاقات الصفراء لدى المنتخبين، أوضح الرئيسي: «كنا نعرف قبل المباراة أن المنتخب العراقي لديه ثماني بطاقات، بينما كان لدينا ثلاث بطاقات قبل مواجهة الكويت، وخلال المباراة حصلنا على خمس بطاقات، ليصبح رصيدنا ثماني بطاقات أيضاً».

وأشار إلى أن بعض البطاقات التي حصل عليها لاعبو عُمان خلال المواجهة لم تكن، من وجهة نظره، مستحقة، لكنه شدد على أن ذلك أصبح أمراً واقعاً بعد نهاية المباراة.

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول سبب احتفال المنتخب العُماني رغم تساوي المنتخبين حتى في معيار اللعب النظيف، قال الرئيسي: «بعد المباراتين أصبح العدد ثمانية إنذارات لكل منتخب، لكن احتفالنا جاء بناءً على معلومة وصلت إلينا بأن المنتخب العُماني يمتلك أفضلية على نظيره العراقي».

ونفى الرئيسي أن تكون المعلومات التي وصلت إلى الجانب العُماني تشير إلى امتلاك المنتخب العراقي عشر بطاقات أو أكثر، مضيفاً: «لا، لم تصلنا مثل هذه المعلومة. ما وصل إلينا هو أن لدينا أفضلية على المنتخب العراقي، وعلى هذا الأساس حدث الاحتفال».