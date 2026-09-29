السكتيوي: جئت لخدمة كرة عُمان «بدون أنانية»

أكد المغربي طارق السكتيوي، مدرب المنتخب العماني، أن مواجهة فريقه الأخيرة كانت حاسمة ولا تقبل القسمة على اثنين، مشيراً إلى أن هدف التقدم الذي سجله المنتخب الكويتي زاد من صعوبة اللقاء قبل أن يعود الفريق ويستغل فرصه للتسجيل .
وقال طارق السكتيوي مدرب منتخب عمان في المؤتمر الصحافي: المباراة كانت بالنسبة لنا لا تقبل القسمة على اثنين، الخطورة في المباراة كان مطلوب منا نسجل اكبر عدد من الاهداف، وتسجيل الكويت الهدف صعب علينا المباراة، ولكن خلقنا فرص كثيرة واستطعنا التسجيل.
وأضاف السكتيوي: أنا جئت إلى هنا لكي أخدم الكرة العمانية، وأعمل بدون أنانية وأتقبل نقد الإعلام بسبب عدم ضم بعض اللاعبين ولكن اختياراتي دائماً بضمير.