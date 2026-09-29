الرميحي: العمانيون تسرعوا الفرحة... ولوائحنا واضحة للجميع

أكد جاسم الرميحي، الأمين العام للاتحاد الخليجي لكرة القدم، أن اللجوء إلى القرعة لحسم بطاقة التأهل بين منتخبي عُمان والعراق يعد حدثاً غير مسبوق في تاريخ دورات كأس الخليج، بعد تساوي المنتخبين في المعايير المحددة للفصل بينهما.

وقال الرميحي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «حسب علمي والمعلومات المتوافرة لدي، هذه أول مرة تحدث فيها مثل هذه الحالة، بأن يتساوى المنتخبان في الأهداف والإنذارات. جرت العادة أن يكون هناك فارق في هدف أو إنذار، لكن أن يتساوى المنتخبان في جميع هذه الأمور، فهذه أول مرة تحدث».

وهنأ الرميحي المنتخبين السعودي والعُماني على بلوغ الدور نصف النهائي، كما بارك لقطر والإمارات تأهلهما، متمنياً أن تظهر مواجهتهما في الجولة الأخيرة بصورة تليق بسمعة الكرة الخليجية.

️ | جاسم الرميحي، الأمين العام للاتحاد الخليجي لكرة القدم، لـ«الشرق الأوسط»:- بحسب علمي، هذه أول مرة تحدث فيها مثل هذه الحالة في دورات الخليج، بأن يتساوى منتخبان في الأهداف والإنذارات وجميع معايير التأهل.- قيل إنه تم إعلان تأهل المنتخب العُماني، لكن الأمر لم يكن قد حُسم... pic.twitter.com/lu4Xp7gFff — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 29, 2026

وعن حالة الجدل التي أعقبت نهاية مباراتي الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى، بعدما ساد الاعتقاد بتأهل المنتخب العُماني قبل الإعلان عن الاحتكام إلى القرعة، قال الرميحي: «بحسب المعلومات التي لدي، قيل إنه تم إعلان تأهل المنتخب العُماني، لكن الأمر لم يكن قد حُسم بالطريقة الرسمية. كان من المفترض أن ينتظر الجميع حتى الإعلان الرسمي من لجنة المسابقات، بعد التأكد من جميع المعايير، سواء الأهداف أو الإنذارات».

وأضاف: «لا أستطيع وصف ما حدث بأنه خطأ، لكنه كان نوعاً من التسرع، ومثل هذه الأمور قد تحدث ويتم تصحيحها».

وحول الإجراءات التي سبقت إجراء القرعة، أوضح الأمين العام للاتحاد الخليجي أن لجنة المسابقات راجعت جميع التفاصيل قبل اعتماد القرار النهائي، قائلاً: «جرت العادة دائماً أن تتأكد لجنة المسابقات من جميع الإجراءات، وأشكر أعضاء اللجنة والدكتور خالد المقرن، رئيس اللجنة، على عملهم. تم التأكد من جميع الإجراءات، ودُعي ممثلو الاتحادين، وشُرحت لهم تفاصيل الحالة قبل إجراء القرعة بحضور إعلامي كبير والقنوات الرياضية».