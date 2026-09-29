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الرميحي: العمانيون تسرعوا الفرحة... ولوائحنا واضحة للجميع

جاسم الرميحي (الاتحاد الخليجي لكرة القدم)
جاسم الرميحي (الاتحاد الخليجي لكرة القدم)
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الرميحي: العمانيون تسرعوا الفرحة... ولوائحنا واضحة للجميع

جاسم الرميحي (الاتحاد الخليجي لكرة القدم)
جاسم الرميحي (الاتحاد الخليجي لكرة القدم)

أكد جاسم الرميحي، الأمين العام للاتحاد الخليجي لكرة القدم، أن اللجوء إلى القرعة لحسم بطاقة التأهل بين منتخبي عُمان والعراق يعد حدثاً غير مسبوق في تاريخ دورات كأس الخليج، بعد تساوي المنتخبين في المعايير المحددة للفصل بينهما.

وقال الرميحي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «حسب علمي والمعلومات المتوافرة لدي، هذه أول مرة تحدث فيها مثل هذه الحالة، بأن يتساوى المنتخبان في الأهداف والإنذارات. جرت العادة أن يكون هناك فارق في هدف أو إنذار، لكن أن يتساوى المنتخبان في جميع هذه الأمور، فهذه أول مرة تحدث».

وهنأ الرميحي المنتخبين السعودي والعُماني على بلوغ الدور نصف النهائي، كما بارك لقطر والإمارات تأهلهما، متمنياً أن تظهر مواجهتهما في الجولة الأخيرة بصورة تليق بسمعة الكرة الخليجية.

وعن حالة الجدل التي أعقبت نهاية مباراتي الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى، بعدما ساد الاعتقاد بتأهل المنتخب العُماني قبل الإعلان عن الاحتكام إلى القرعة، قال الرميحي: «بحسب المعلومات التي لدي، قيل إنه تم إعلان تأهل المنتخب العُماني، لكن الأمر لم يكن قد حُسم بالطريقة الرسمية. كان من المفترض أن ينتظر الجميع حتى الإعلان الرسمي من لجنة المسابقات، بعد التأكد من جميع المعايير، سواء الأهداف أو الإنذارات».

وأضاف: «لا أستطيع وصف ما حدث بأنه خطأ، لكنه كان نوعاً من التسرع، ومثل هذه الأمور قد تحدث ويتم تصحيحها».

وحول الإجراءات التي سبقت إجراء القرعة، أوضح الأمين العام للاتحاد الخليجي أن لجنة المسابقات راجعت جميع التفاصيل قبل اعتماد القرار النهائي، قائلاً: «جرت العادة دائماً أن تتأكد لجنة المسابقات من جميع الإجراءات، وأشكر أعضاء اللجنة والدكتور خالد المقرن، رئيس اللجنة، على عملهم. تم التأكد من جميع الإجراءات، ودُعي ممثلو الاتحادين، وشُرحت لهم تفاصيل الحالة قبل إجراء القرعة بحضور إعلامي كبير والقنوات الرياضية».

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الرياضة رياضة عربية

الرئيسي يكشف لـ«الشرق الأوسط» سر احتفال عُمان بعد الصافرة

المنتخب العماني احتفل بعد صافرة النهاية قبل اللجوء للقرعة لحسم تأهله (تصوير: عدنان مهدلي)
المنتخب العماني احتفل بعد صافرة النهاية قبل اللجوء للقرعة لحسم تأهله (تصوير: عدنان مهدلي)
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الرئيسي يكشف لـ«الشرق الأوسط» سر احتفال عُمان بعد الصافرة

المنتخب العماني احتفل بعد صافرة النهاية قبل اللجوء للقرعة لحسم تأهله (تصوير: عدنان مهدلي)
المنتخب العماني احتفل بعد صافرة النهاية قبل اللجوء للقرعة لحسم تأهله (تصوير: عدنان مهدلي)

كشف فهد الرئيسي، أمين السر السابق للاتحاد العُماني لكرة القدم، أن احتفال لاعبي وأعضاء المنتخب العُماني بالتأهل عقب نهاية مواجهة الكويت جاء بناءً على معلومات وصلت إلى الجهازين الإداري والفني تفيد بامتلاك عُمان الأفضلية على العراق في حسابات التأهل، قبل أن يتبين لاحقاً تساوي المنتخبين في المعايير واللجوء إلى القرعة.

وقال الرئيسي، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»: «المعلومات التي وصلت إلى الفريق والجهازين الإداري والفني أشارت إلى أننا متأهلون، ولذلك كانت الفرحة عفوية في ذلك الوقت».

وعن عدد البطاقات الصفراء لدى المنتخبين، أوضح الرئيسي: «كنا نعرف قبل المباراة أن المنتخب العراقي لديه ثماني بطاقات، بينما كان لدينا ثلاث بطاقات قبل مواجهة الكويت، وخلال المباراة حصلنا على خمس بطاقات، ليصبح رصيدنا ثماني بطاقات أيضاً».

وأشار إلى أن بعض البطاقات التي حصل عليها لاعبو عُمان خلال المواجهة لم تكن، من وجهة نظره، مستحقة، لكنه شدد على أن ذلك أصبح أمراً واقعاً بعد نهاية المباراة.

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول سبب احتفال المنتخب العُماني رغم تساوي المنتخبين حتى في معيار اللعب النظيف، قال الرئيسي: «بعد المباراتين أصبح العدد ثمانية إنذارات لكل منتخب، لكن احتفالنا جاء بناءً على معلومة وصلت إلينا بأن المنتخب العُماني يمتلك أفضلية على نظيره العراقي».

ونفى الرئيسي أن تكون المعلومات التي وصلت إلى الجانب العُماني تشير إلى امتلاك المنتخب العراقي عشر بطاقات أو أكثر، مضيفاً: «لا، لم تصلنا مثل هذه المعلومة. ما وصل إلينا هو أن لدينا أفضلية على المنتخب العراقي، وعلى هذا الأساس حدث الاحتفال».

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كأس الخليج سلطنة عمان العراق
الرياضة رياضة عربية

السكتيوي: جئت لخدمة كرة عُمان «بدون أنانية»

السكتيوي يحيي الجماهير العمانية عقب الفوز على الكويت (تصوير: عدنان مهدلي)
السكتيوي يحيي الجماهير العمانية عقب الفوز على الكويت (تصوير: عدنان مهدلي)
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السكتيوي: جئت لخدمة كرة عُمان «بدون أنانية»

السكتيوي يحيي الجماهير العمانية عقب الفوز على الكويت (تصوير: عدنان مهدلي)
السكتيوي يحيي الجماهير العمانية عقب الفوز على الكويت (تصوير: عدنان مهدلي)

أكد المغربي طارق السكتيوي، مدرب المنتخب العماني، أن مواجهة فريقه الأخيرة كانت حاسمة ولا تقبل القسمة على اثنين، مشيراً إلى أن هدف التقدم الذي سجله المنتخب الكويتي زاد من صعوبة اللقاء قبل أن يعود الفريق ويستغل فرصه للتسجيل .

وقال طارق السكتيوي مدرب منتخب عمان في المؤتمر الصحافي: المباراة كانت بالنسبة لنا لا تقبل القسمة على اثنين، الخطورة في المباراة كان مطلوب منا نسجل اكبر عدد من الاهداف، وتسجيل الكويت الهدف صعب علينا المباراة، ولكن خلقنا فرص كثيرة واستطعنا التسجيل.

وأضاف السكتيوي: أنا جئت إلى هنا لكي أخدم الكرة العمانية، وأعمل بدون أنانية وأتقبل نقد الإعلام بسبب عدم ضم بعض اللاعبين ولكن اختياراتي دائماً بضمير.

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كأس الخليج السعودية
الرياضة رياضة عربية

قرعة «قاعة العلا» تحلق بعمان إلى نصف نهائي الخليج

جماهير عمان تحتفل بالفوز المثير على الكويت (تصوير: عدنان مهدلي)
جماهير عمان تحتفل بالفوز المثير على الكويت (تصوير: عدنان مهدلي)
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قرعة «قاعة العلا» تحلق بعمان إلى نصف نهائي الخليج

جماهير عمان تحتفل بالفوز المثير على الكويت (تصوير: عدنان مهدلي)
جماهير عمان تحتفل بالفوز المثير على الكويت (تصوير: عدنان مهدلي)

في سابقة تاريخية على صعيد البطولة، ابتسمت القرعة التي أجريت في قاعة العلا بفندق الانتركونتيننتال بجدة، لتحديد المنتخب المتأهل إلى نصف نهائي خليجي 27، لعمان، لتصعد رسميا برفقة الأخضر عن المجموعة الأولى بمركز الوصافة وتضرب موعدا السبت مع متصدر المجموعة الثانية في البطولة.

وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي لكرة القدم أجرت اجتماعها برئاسة الدكتور خالد المقرن بعدما حققت عمان ‌مفاجأة من العيار الثقيل، وتمكنت من معادلة العراق نقطياً وتهديفياً في المجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج الـ27 في جدة، لتفرض على أسود الرافدين خوض قرعة لتحديد المتأهل برفقة المنتخب السعودي إلى نصف نهائي البطولة.

لحظة إجراء القرعة (الشرق الأوسط)

وبعد نهاية القرعة وفي خضم الفرحة العمانية، تصاعدت أصوات الغضب العراقية وسط اتهامات بإبلاغ عمان مسبقا في أرض الملعب بتأهلها، الأمر الذي نفاه رئيس لجنة المسابقات الخليجية الذي أكد أن الموضوع برمته خضع للائحة البطولة وتم إبلاغ الطرفين بكل الإجراءات بشكل واضح.

وتسببت احتفالية مصعب الشقصي بالهدف الثالث، في إضاعة التأهل المباشر لعمان إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليج «بفارق البطاقات» عن العراق بعد تساويهما في النقاط والأهداف، وشهدت ليلة الختام في مباريات المجموعة الأولى بـ«خليجي 27» دراما مثيرة بعد خسارة العراق أمام المنتخب السعودي صاحب الضيافة بنتيجة صفر - 2، في المقابل فازت عمان على الكويت بنتيجة 3-1 ليتأهل المنتخب السعودي من الصدارة بالعلامة الكاملة (9 نقاط).

وتوقف رصيد العراق وعمان عند 4 نقاط، بالإضافة إلى تساويهما في عدد الأهداف المسجلة والمستقبلة فضلاً عن التساوي في عدد البطاقات الصفراء 8-8.

يذكر أن زملاء الشقصي حاولوا ثنيه عن خلع القميص من أجل تجنب البطاقة الصفراء والصعود بوصافة «اللعب النظيف» بفارق بطاقة عن العراق، إلا أن فرحة اللاعب الجنونية غلبت على المشهد ليشهر الحكم البطاقة الصفراء وتضطر عمان إلى الانتظار وترقب نتيجة القرعة.

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