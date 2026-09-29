الدوري السعودي للسيدات: الهلال يطمع في نقاط العلا... والقادسية لمواصلة الصدارة أمام نيومhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5323959-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B7%D9%85%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9
الدوري السعودي للسيدات: الهلال يطمع في نقاط العلا... والقادسية لمواصلة الصدارة أمام نيوم
العلا يواجه مستضيفه الهلال على استاد الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة (نادي الهلال)
تتواصل منافسات الدوري السعودي الممتاز للسيدات، الخميس المقبل، بمواجهة العلا لمستضيفه الهلال على استاد الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة، في مواجهة يطمح فريق الهلال لمواصلة الانتصارات والاقتراب من الصدارة، أما العلا فيبحث عن النقاط الثلاث التي تضعه ضمن المراكز المتقدمة.
وتُستكمل المنافسات يوم الجمعة، حيث يواجه متصدر الدوري فريق القادسية نظيره نيوم على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، ويبحث القادسية في هذا اللقاء مواصلة الصدارة، في حين يسعى نيوم الهروب من منطقة الهبوط.
وفي جدة، يستضيف الفريق الأهلاوي نظيره النصر في مواجهة يبحث فيها الأهلي عن كسر سلسلة التعثرات، أما النصر فيبحث عن طريق العودة إلى الصدارة.
وتُختتم منافسات الجولة يوم السبت، بلقاء الترجي مع ضيفه الاتحاد في مدينة القطيف، في لقاء يطمح الترجي إلى تحقيق فوزه الأول فيه، أما الاتحاد فيطمح إلى تحقيق فوز مهم للاقتراب من الصدارة.
ويتصدر القادسية الترتيب بتسع نقاط، يليه الهلال والنصر والاتحاد بالرصيد ذاته، فيما يوجد الأهلي في المركز الخامس برصيد 4 نقاط، والعلا برصيد بالمركز السادس برصيد 3 نقاط، ونيوم بالمركز السابعة برصيد نقطة واحدة، أما الترجي فيحتل المركز الأخير بلا نقاط.
تقرَّر استبعاد كل من كلوي كيلي وإيلا تون من قائمة منتخب إنجلترا للسيدات لكرة القدم، قبل المباراة الحاسمة في تصفيات كأس العالم 2027 ضد اليونان.
«الشرق الأوسط» (لندن )
«ألعاب آسيا»: أخضر «الرياضات الإلكترونية» يحجز مقعده في نصف النهائيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5323974-%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D8%AC%D8%B2-%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A
«ألعاب آسيا»: أخضر «الرياضات الإلكترونية» يحجز مقعده في نصف النهائي
فريق السعودية للرياضات الإلكترونية يتطلع إلى إنجاز جديد على الصعيد الآسيوي (الاتحاد السعودي للرياضات الإكترونية)
حجز فريق السعودية للرياضات الإلكترونية مقعده في نصف نهائي منافسات «ليغ أوف ليغيندز»، ضمن «دورة الألعاب الآسيوية الـ20 - ناغويا 2026»، بعدما أنهى دور المجموعات في المركز الثاني.
وحقق الفريق انتصارين على الإمارات وماليزيا بنتيجة 1 - 0 في كل مواجهة، مقابل خسارة واحدة أمام فيتنام، ليضمن العبور إلى الدور نصف النهائي.
وتضم قائمة الفريق: عبد العزيز المبارك، ونواف الخويطر، وسهل وقاص، ونواف الجعيد، وأجواد وزان، وخالد الزهراني.
وفي منافسات الرياضات الإلكترونية أيضاً، ودّع فريق السعودية في «موبايل أوف ليغيندز» الدورة، عقب خسارته أمام ماليزيا وفيتنام.
ومن المنتظر أن تُحدَّد، الأربعاء، مواجهات ومواعيد الدور نصف النهائي لمسابقة «ليغ أوف ليغيندز»، بعد اكتمال عقد الفرق المتأهلة.
وفي ألعاب القوى، أنهى الواثب حسين آل حزام مشاركة فريق السعودية في «الدورة الآسيوية»، بعدما حل ثامناً في نهائي مسابقة القفز بالزانة، مسجلاً 5.50 متر.
وفي رفع الأثقال، اختتم الرباع علي الخزعل مشاركة السعودية إثر تعرضه للإصابة خلال منافسات وزن 110 كيلوغرامات، التي أقيمت الثلاثاء. ونجح الخزعل في رفع 170 كيلوغراماً في الخطف، قبل أن تحول الإصابة دون دخوله منافسات النتر.
وعلى صعيد البادل، يستأنف فريق السعودية للسيدات مشاركته في الدورة، الأربعاء، بمواجهة نظيره التايلاندي ضمن دور الـ32، عند الـ04:30 مساءً بتوقيت اليابان.
وتمثل السعودية في المواجهة أريج فارح والعنود يماني، اللتان تتطلعان إلى تجاوز عقبة الفلبين والتأهل إلى دور ثمن النهائي.
ويدشن فريق السعودية للمصارعة مشاركته في الدورة، عند الـ10:30 من صباح الأربعاء بتوقيت اليابان، بمشاركة منذر جندو وإبراهيم فلاتة، في صالات ناغويا الرياضية.
ويلتقي جندو منافسه من طاجكستان ضمن منافسات وزن 67 كيلوغراماً، فيما يواجه فلاتة منافسه الإيراني في منافسات وزن 130 كيلوغراماً.
وأسفرت قرعة منافسات الجودو عن مواجهة قوية للاعب فريق السعودية عبد الرحمن العسيري، عند الـ11:00 من صباح الأربعاء بتوقيت اليابان.
ويواجه العسيري، في دور الـ16 لوزن 60 كيلوغراماً، لاعب الصين - تايبيه والبطل الأولمبي يانغ يونغ وي، الذي حقق أول ميدالية أولمبية للصين - تايبيه في رياضة الجودو، بحصوله على الفضية في «أولمبياد طوكيو 2020»، إلى جانب ذهبية «آسياد هانغتشو 2022».
وعلى صعيد جدول الميداليات، واصلت الصين صدارتها الترتيب العام برصيد 254 ميدالية، بينها 143 ذهبية، تلتها اليابان ثانية بـ183 ميدالية، بينها 45 ذهبية، ثم كوريا الجنوبية ثالثة بـ95 ميدالية، بينها 24 ذهبية.
«خزامى» الكرة الرسمية لكأس آسيا 2027 في السعوديةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5323820-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7-2027-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
«خزامى» الكرة الرسمية لمباريات «كأس آسيا 2027» في السعودية (الاتحاد الآسيوي)
كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم (الثلاثاء)، عن «خزامى»، الكرة الرسمية لمباريات «كأس آسيا 2027» في السعودية، وذلك بالتزامن مع بدء العد التنازلي لـ100 يوم على انطلاق البطولة، المقررة خلال الفترة من 7 يناير (كانون الثاني) إلى 5 فبراير (شباط) 2027.
واستُلهم اسم الكرة من نبات الخزامى البري الذي يزهر في مختلف أنحاء السعودية، إذ يستحضر تصميمها مشهد تحوّل الطبيعة عند تفتح أزهار الخزامى في وقت واحد. ويعكس اللون البنفسجي المميز للكرة اللون التقليدي المستخدم في المناسبات لاستقبال الضيوف، في إشارة إلى كرم الضيافة الذي تستقبل به السعودية المنتخبات والمسؤولين والجماهير المشاركين في البطولة القارية.
ويأتي تصميم «خزامى» امتداداً للهوية البصرية العصرية والجريئة لكأس آسيا 2027، إذ تتضمَّن الكرة أنماطاً هندسية بارزة تتمحور حول عنصر «البوابة»، أحد العناصر الأساسية في الهوية البصرية للبطولة، والمستوحى من أبواب العمارة النجدية التقليدية.
ويحيط هذا العنصر، المُصمَّم على شكل ماسي متدرج، بشعار البطولة على الكرة، في محاكاة لإيقاع وانفتاح الحِرف التقليدية في المنطقة. كما استُخدمت درجات البنفسجي الداكن والأخضر الزاهي والرملي، وهي ألوان مستمدة مباشرة من الهوية الرسمية للبطولة، بما يحقِّق انسجاماً بصرياً مع مختلف عناصر الحدث.
وصُمِّمت الكرة لتوفير أعلى مستويات الأداء، إذ تسهم الأجزاء البنفسجية والبيضاء المتباينة في تعزيز وضوحها بالنسبة إلى اللاعبين والحكام والجماهير في مختلف الملاعب، سواء خلال المباريات المقامة نهاراً أو تحت الأضواء الكاشفة.
وقال داتوك سري ويندسور جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم: «يمثل الكشف عن (خزامى) محطة جديدة ومثيرة في طريقنا نحو كأس آسيا 2027 في السعودية. وتجسِّد هذه الكرة الروح الفريدة والإرث الغني لأهم بطولات كرة القدم في القارة، إلى جانب كرم الضيافة الذي تتميَّز به الدولة المستضيفة».
وأضاف: «يسعدنا التعاون مع (كيلمي) لتقديم كرة تجمع بين سرد القصة الثقافية والهندسة التقنية عالمية المستوى، بما يتيح لأفضل لاعبينا تقديم أقصى إمكاناتهم على أكبر مسارح كرة القدم الآسيوية».
من جانبه، أعرب كي يونغشيانغ، رئيس مجلس إدارة «كيلمي»، عن فخره بالكشف عن الكرة الرسمية للبطولة للمرة الثانية توالياً، بعد تزويد النسخة الماضية من كأس آسيا بالكرة الرسمية.
وقال: «استُلهمت (خزامى) من نبات الخزامى البري المنتشر في أنحاء السعودية، ومن درجات اللون البنفسجي الدافئة في التراث المحلي، لتجسِّد روح وهوية الدولة المستضيفة».
وأشار إلى أن الأجزاء البنفسجية والبيضاء عالية التباين توفِّر وضوحاً مميزاً في مختلف ظروف الإضاءة، في حين يضمن التصميم الديناميكي الهوائي مساراً ثابتاً للكرة، واستجابة أفضل عند لمسها من جانب اللاعبين.
وأضاف: «نعتقد أن (خزامى) لن تسهم فقط في تعزيز الأداء داخل الملعب، بل ستجعل كل مباراة احتفالاً بشغف كرة القدم الآسيوية ووحدتها وتميزها».
بدوره، قال باتريك مورفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة آسيا لكرة القدم: «(خزامى) ليست مجرد عنصر أساسي في لعبة كرة القدم، بل تُعدُّ تعبيراً نابضاً عن هوية البطولة وروح الترحيب التي تتميَّز بها الدولة المستضيفة. وكما هي الحال دائماً، نفخر بالشراكة مع (كيلمي) لتحويل هذا التصميم إلى واقع في أهم بطولات كرة القدم الآسيوية».
السعودية تصطدم بالعراق في قمة خليجية ساخنة بحثاً عن «العلامة الكاملة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5323714-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%B7%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9
السعودية تصطدم بالعراق في قمة خليجية ساخنة بحثاً عن «العلامة الكاملة»
«الأخضر» خلال تجهيزاته لـ«أسود الرافدين» (الاتحاد السعودي)
يدخل المنتخب السعودي مواجهة نظيره العراقي، الثلاثاء، بطموح إنهاء دور المجموعات بالعلامة الكاملة، عندما يلتقي المنتخبان على ملعب «الإنماء» في جدة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 27)، في لقاء يحسم هوية متصدر المجموعة، فيما تتمسك عُمان بفرصتها الأخيرة عندما تواجه الكويت في التوقيت ذاته على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.
وضمن «الأخضر» بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي بعدما جمع ست نقاط من انتصارين متتاليين أمام الكويت وعُمان، فيما يدخل العراق المواجهة وفي رصيده أربع نقاط، باحثاً عن حسم تأهله وانتزاع صدارة المجموعة.
ويكفي المنتخب السعودي التعادل لإنهاء دور المجموعات في المركز الأول، كما يضمن التعادل للعراق بطاقة التأهل، بينما يحتاج «أسود الرافدين» إلى الانتصار لانتزاع الصدارة.
وفي الجانب الآخر، تواجه عُمان نظيرتها الكويت بطموح الانتصار وانتظار خسارة العراق أمام السعودية لضمان مرافقة «الأخضر» إلى نصف النهائي. وتملك عُمان نقطة واحدة، فيما ودعت الكويت المنافسة بعد خسارتين متتاليتين، ويتفوق العراق على عُمان بفارق الأهداف «+1 مقابل -3».
وقدم المنتخب السعودي انطلاقة مثالية، إذ حقق انتصارين دون أن تهتز شباكه، بدأهما بالفوز على الكويت بهدف دون مقابل، قبل تجاوز عُمان بثلاثية نظيفة في مواجهة حسمها خلال الشوط الأول، بعدما سجل فراس البريكان هدفين وأضاف حسن كادش الثالث.
ويتطلع «الأخضر» إلى تحقيق انتصاره الثالث توالياً، رغم اتجاه الجهاز الفني إلى إجراء تغييرات على التشكيلة في ظل ضمان التأهل ووجود عدد من الإصابات.
وأكد سيرافيم أنغيليناس، مساعد المدرب اليوناني يورغوس دونيس، أن الجهاز الفني سيمنح الفرصة لبعض العناصر الجديدة أمام العراق، مع استمرار هدف المنتخب في تحقيق الانتصار وإنهاء المجموعة في الصدارة. وغاب دونيس عن المؤتمر الصحافي بسبب معاناته من المرض، وفقاً لمساعده.
ويفتقد المنتخب السعودي خدمات علاء آل حجي وعلي لاجامي وحسن كادش بسبب الإصابات، بعدما تعرض الأخير لإصابة في الفخذ أمام عُمان أجبرته على المغادرة في الدقيقة 63، فيما سبق أن خسر المنتخب خدمات حارس المرمى نواف العقيدي.
ويبرز فراس البريكان ضمن أهم الأوراق الهجومية السعودية بعدما سجل ثنائية أمام عُمان، في الوقت الذي أظهر فيه المنتخب فاعلية هجومية أكبر مقارنة بالمباراة الافتتاحية أمام الكويت.
وعلى الجانب الآخر، يدخل العراق المواجهة منتشياً بانتصاره المثير على الكويت 3 - 2، بعدما سجل كرار نبيل هدف الفوز في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليرفع «أسود الرافدين» رصيدهم إلى أربع نقاط بعد التعادل 1 - 1 أمام عُمان.
ومنح الفوز دفعة معنوية للعراق بعدما دخل البطولة دون أي انتصار في مبارياته الست السابقة، كما خسر مبارياته الثلاث في دور المجموعات لكأس العالم 2026 أمام النرويج وفرنسا والسنغال.
وسعى الأسترالي غراهام أرنولد، مدرب العراق، إلى إبعاد لاعبيه عن الضغوط، إذ أغلق الحصة التدريبية أمام وسائل الإعلام ومنع إجراء المقابلات الصحافية قبل المواجهة.
ويواجه العراق تحدياً يتعلق بالبطاقات الصفراء، إذ يحمل سبعة من لاعبيه إنذارات حصلوا عليها أمام عُمان والكويت، وهم إبراهيم بايش وزيد تحسين ومحمد قاسم وأمير العماري وأحمد قاسم ويوسف النصراوي وكرار نبيل، فيما يغيب حسين علي بسبب مشكلة صحية.
وتحمل مواجهات السعودية والعراق تاريخاً طويلاً من المنافسة، إذ التقى المنتخبان 38 مرة، حقق خلالها العراق 17 انتصاراً مقابل 11 فوزاً للسعودية، وانتهت 10 مواجهات بالتعادل، وسجل العراق 56 هدفاً مقابل 34 لـ«الأخضر».
أما في كأس الخليج، فالتقى المنتخبان 10 مرات، وفق إحصاءات موقع المنتخب السعودي، حقق خلالها العراق ستة انتصارات مقابل ثلاثة للسعودية وتعادل واحد، وسجل العراق 22 هدفاً مقابل ثمانية أهداف سعودية.
وفي المباراة الثانية، تدخل عُمان مواجهة الكويت بشعار الفوز وحده، بعد تعادلها مع العراق 1 - 1 وخسارتها أمام السعودية 0 - 3، بينما ودع «الأزرق» المنافسة بعد خسارته أمام السعودية 0 - 1 والعراق 2 - 3.
وتمنح المواجهات المباشرة الأخيرة أفضلية لعُمان، التي حققت ثمانية انتصارات في آخر 11 مواجهة أمام الكويت منذ عام 2009، مقابل انتصار كويتي واحد وتعادلين. وكان آخر انتصار عُماني بنتيجة 1 - 0 في تصفيات كأس العالم خلال مارس (آذار) 2025، فيما انتهت مواجهتهما في كأس الخليج عام 2024 بالتعادل 1 - 1.
ويغيب عن الكويت عبد الوهاب العوضي بعد طرده أمام العراق، بينما يسعى المنتخب العُماني إلى استعادة توازنه بعدما حقق ثلاثة انتصارات فقط في مبارياته الدولية منذ سبتمبر (أيلول) 2025.
وقال المغربي طارق السكتيوي، مدرب عُمان، قبل المواجهة: «مباراة مهمة جداً بالنسبة لنا، وما دام هناك أمل في التأهل فسنعمل عليه بنسبة 100 في المائة. لدينا أهداف قصيرة المدى وأخرى بعيدة المدى، ومواجهة الغد مهمة لتحقيق أحد الأهداف التي ستساعدنا مستقبلاً».
وتدخل المجموعة جولتها الحاسمة بحسابات واضحة؛ السعودية ضمنت التأهل وتبحث عن العلامة الكاملة والصدارة، والعراق يحتاج إلى نقطة واحدة لمرافقتها، فيما لا تملك عُمان سوى الفوز على الكويت وانتظار انتصار سعودي على «أسود الرافدين».