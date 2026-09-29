عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:16 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

«دورة تشنغدو»: فوكينا بطلاً بالفوز على هوركاش

الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا يحتفل بلقب بطولة تشنغدو (دورة تشنغدو)
الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا يحتفل بلقب بطولة تشنغدو (دورة تشنغدو)
TT
TT

«دورة تشنغدو»: فوكينا بطلاً بالفوز على هوركاش

الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا يحتفل بلقب بطولة تشنغدو (دورة تشنغدو)
الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا يحتفل بلقب بطولة تشنغدو (دورة تشنغدو)

تُوّج الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا بلقب بطولة تشنغدو المفتوحة للتنس ذات الـ250 نقطة، بعد تغلبه على منافسه البولندي هوبرت هوركاش في المباراة النهائية بمجموعتين دون رد، الثلاثاء.

وفاز فوكينا بنتائج أشواط 6 / 4 و7 / 6 (9 / 7)، ليحقق ثاني الألقاب في مسيرته الاحترافية.

ويحتل فوكينا (27 عاماً) المركز الثامن والعشرين في تصنيف لاعبي التنس المحترفين، علماً بأنه كان قد وصل إلى المركز الـ14 كأفضل تصنيف له في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.

ويبلغ مجموع جوائز البطولة 1.2 مليون دولار أميركي، حيث يحصل البطل على 184 ألف دولار، مقابل 107.3 ألف دولار للوصيف.

مواضيع
الرياضة تنس الصين

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«تصفيات أمم أفريقيا»: الفراعنة يستعيدون الثقة بفوز كاسح... وسقوط مروّع للسودان

رياضة عربية منتخب مصر عاد من جوبا بفوز كاسح (الاتحاد المصري)

«تصفيات أمم أفريقيا»: الفراعنة يستعيدون الثقة بفوز كاسح... وسقوط مروّع للسودان

استعاد منتخب مصر الثقة بفوزه الكاسح على مضيّفه جنوب السودان 5 - 0، الثلاثاء، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لتصفيات كأس الأمم الأفريقية.

«الشرق الأوسط» (جوبا (جنوب السودان))
رياضة عربية المصري محمد النني إلى ليفادياكوس اليوناني (رويترز)
رياضة عربية

المصري محمد النني إلى ليفادياكوس اليوناني

أعلن نادي ليفادياكوس، المنافس في الدوري اليوناني لكرة القدم، الثلاثاء، تعاقده مع المصري محمد النني، لاعب آرسنال السابق، في صفقة انتقال حر.

«الشرق الأوسط» (ليفاديا (اليونان))
رياضة عالمية نيكلاس زوله مدافع بوروسيا دورتموند ومنتخب ألمانيا السابق (رويترز)
رياضة عالمية

الألماني زوله حارساً لفريق «بالدرجة التاسعة»

انتقل نيكلاس زوله، مدافع بوروسيا دورتموند ومنتخب ألمانيا السابق، من اللعب في البوندسليغا إلى حراسة مرمى فريق تيفنباخ في دوري الدرجة التاسعة.

«الشرق الأوسط» (تيفنباخ (ألمانيا))
رياضة عالمية الروسي دانييل مدفيديف يحتفل بكأس دورة هانغزو (دورة هانغزو)
رياضة عالمية

«دورة هانغزو»: مدفيديف يتفوق على روبليف ويحرز لقبه الثالث هذا العام

تفوّق الروسي دانييل مدفيديف على مُواطنه أندري روبليف وتُوّج بلقبه الثالث لهذا العام، بعد الفوز عليه 7-5 و6-4، الثلاثاء، في نهائي دورة هانغزو الصينية.

«الشرق الأوسط» (هانغزو (الصين))
رياضة عالمية ماوريسيو بوكتينيو (رويترز)
رياضة عالمية

بوكتينيو: سنكون عشنا فترة من الخداع إذا ثبتت إدانة مانشستر سيتي

أعرب ماوريسيو بوكتينيو، عن حزنه نظراً لأن الدوري الإنجليزي الممتاز سيكون قد «عاش فترة من الخداع»، إذا ثبت أن مانشستر سيتي خالف القواعد المالية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الرياضة رياضة عالمية

الألماني زوله حارساً لفريق «بالدرجة التاسعة»

نيكلاس زوله مدافع بوروسيا دورتموند ومنتخب ألمانيا السابق (رويترز)
نيكلاس زوله مدافع بوروسيا دورتموند ومنتخب ألمانيا السابق (رويترز)
TT
TT

الألماني زوله حارساً لفريق «بالدرجة التاسعة»

نيكلاس زوله مدافع بوروسيا دورتموند ومنتخب ألمانيا السابق (رويترز)
نيكلاس زوله مدافع بوروسيا دورتموند ومنتخب ألمانيا السابق (رويترز)

انتقل نيكلاس زوله، مدافع بوروسيا دورتموند ومنتخب ألمانيا السابق، من اللعب في البوندسليغا إلى حراسة مرمى فريق تيفنباخ في دوري الدرجة التاسعة، بعد أربعة أشهر فقط من اعتزاله كرة القدم الاحترافية.

وأعلن زوله، البالغ من العمر 30 عاماً، إنهاء مسيرته الاحترافية في يونيو (حزيران) الماضي بعد موسم عانى خلاله خمس إصابات مختلفة، واقتصرت مشاركاته مع دورتموند على 13 مباراة.

وقال زوله في وقت سابق: «عندما علمت بأن إصابتي في الركبة مزمنة، أدركت أن كل شيء انتهى بالنسبة لي. لم أكن أتصور شيئاً أسوأ من أن أتطلع إلى حياتي بعد الاعتزال، وأن أكون مستقلاً، وأسافر في عطلات، وأقضي وقتاً مع أطفالي، ثم أضطر إلى التعامل مع ثالث قطع في الرباط الصليبي للركبة».

لكن زوله لم يستطع الابتعاد عن كرة القدم، فقرر مواصلة اللعب مع تيفنباخ، حيث يوجد إلى جانب اثنين من أقرب أصدقائه، أحدهما مدرب الفريق.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة «ماركا» الإسبانية عن زوله قوله: «أنا سعيد للغاية لأنني أستطيع أخيراً الاستمتاع بكرة القدم من منظور مختلف تماماً، حيث يتعلق الأمر بالرياضة نفسها وليس بالأعمال أو المال. بعد 13 عاماً كلاعب محترف، فإن وجودي في الملعب مع زملائي والاستمتاع بهذه الرياضة الرائعة من جديد يمثل هدية كبيرة بالنسبة لي».

ولعب زوله 49 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا، كما توج بدوري أبطال أوروبا وخمسة ألقاب في الدوري الألماني ولقبين في كأس ألمانيا.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الألماني ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

«دورة هانغزو»: مدفيديف يتفوق على روبليف ويحرز لقبه الثالث هذا العام

الروسي دانييل مدفيديف يحتفل بكأس دورة هانغزو (دورة هانغزو)
الروسي دانييل مدفيديف يحتفل بكأس دورة هانغزو (دورة هانغزو)
TT
TT

«دورة هانغزو»: مدفيديف يتفوق على روبليف ويحرز لقبه الثالث هذا العام

الروسي دانييل مدفيديف يحتفل بكأس دورة هانغزو (دورة هانغزو)
الروسي دانييل مدفيديف يحتفل بكأس دورة هانغزو (دورة هانغزو)

تفوّق الروسي دانييل مدفيديف على مُواطنه أندري روبليف، وتُوّج بلقبه الثالث لهذا العام، بعد الفوز عليه 7-5 و6-4، الثلاثاء، في نهائي دورة هانغزو الصينية لكرة المضرب.

وكانت المواجهة الروسية البحتة في النهائي متوقعة بين المصنف «أول» في الدورة وسادساً عالمياً، ومواطنه المصنف 24.

وبعدما حافظ كل من اللاعبين على إرساله في المجموعة الأولى، ارتكب روبليف هفوة عند التعادل 5-5، مانحاً مواطنه الأفضلية.

ثم خسر إرساله مجدداً في الشوط الأول من المجموعة الثانية، فاتحاً الطريق أمام مدفيديف، لحسم اللقاء لصالحه والفوز بلقبه الأول منذ دورة دبي في فبراير (شباط)، والثالث هذا الموسم، والرابع والعشرين في مسيرته.

في المقابل، فشل روبليف في إحرازه لقبه الثاني لهذا العام، بعد الأول في باشتاد، والتاسع عشر في مسيرته، بعدما مُني بهزيمته الثامنة من أصل 10 مواجهات ضد مواطنه.

مواضيع
الرياضة تنس الصين
الرياضة رياضة عالمية

سجن بطل العالم السابق في السنوكر 7 سنوات لارتكابه جرائم جنسية بحق أطفال

غرايم دوت (رويترز)
غرايم دوت (رويترز)
TT
TT

سجن بطل العالم السابق في السنوكر 7 سنوات لارتكابه جرائم جنسية بحق أطفال

غرايم دوت (رويترز)
غرايم دوت (رويترز)

حكمت محكمة في اسكوتلندا، الثلاثاء، على بطل العالم السابق في السنوكر غرايم دوت بالسجن سبع سنوات، بعد إدانته بالاعتداء الجنسي على طفلين.

وصدر الحكم بحق دوت (49 عاماً) أمام المحكمة العليا في إدنبره، حيث قال القاضي شون سميث إنه «سلب الضحيتين من جزء مهم من طفولتهما».

وكانت هيئة محلفين قد أدانته في أغسطس (آب) بتهمة تعريض طفل وطفلة لعدة حوادث اعتداءات خلال الفترة بين عامي 1993 و2010، عندما كانا لا يزالان في مرحلة ما قبل المراهقة.

وخلال المحاكمة التي استمرت خمسة أيام، استمعت المحكمة إلى شهادات تفيد بأن دوت كشف عن أعضائه أمام الطفلين، وقام بلمسهما بشكل غير لائق وتقبيلهما.

وقد أُدين بتهمتين تتعلقان بسلوك مخل بالآداب وفاضح وذي طابع شهواني، وذلك بعد أن كان قد نفى التهم الموجهة إليه.

ووصفت شرطة اسكوتلندا دوت بعد المحاكمة بأنه «شخص خطير».

كما سحبت الرابطة العالمية لمحترفي البلياردو والسنوكر عضويته بشكل دائم عقب إدانته.

وكان دوت توج بطلاً للعالم في السنوكر عام 2006، كما حلّ وصيفاً في عامي 2004 و2010.

مواضيع
رياضة بريطانيا