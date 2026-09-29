«دورة تشنغدو»: فوكينا بطلاً بالفوز على هوركاش

انتقل نيكلاس زوله، مدافع بوروسيا دورتموند ومنتخب ألمانيا السابق، من اللعب في البوندسليغا إلى حراسة مرمى فريق تيفنباخ في دوري الدرجة التاسعة، بعد أربعة أشهر فقط من اعتزاله كرة القدم الاحترافية.

وأعلن زوله، البالغ من العمر 30 عاماً، إنهاء مسيرته الاحترافية في يونيو (حزيران) الماضي بعد موسم عانى خلاله خمس إصابات مختلفة، واقتصرت مشاركاته مع دورتموند على 13 مباراة.

وقال زوله في وقت سابق: «عندما علمت بأن إصابتي في الركبة مزمنة، أدركت أن كل شيء انتهى بالنسبة لي. لم أكن أتصور شيئاً أسوأ من أن أتطلع إلى حياتي بعد الاعتزال، وأن أكون مستقلاً، وأسافر في عطلات، وأقضي وقتاً مع أطفالي، ثم أضطر إلى التعامل مع ثالث قطع في الرباط الصليبي للركبة».

لكن زوله لم يستطع الابتعاد عن كرة القدم، فقرر مواصلة اللعب مع تيفنباخ، حيث يوجد إلى جانب اثنين من أقرب أصدقائه، أحدهما مدرب الفريق.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة «ماركا» الإسبانية عن زوله قوله: «أنا سعيد للغاية لأنني أستطيع أخيراً الاستمتاع بكرة القدم من منظور مختلف تماماً، حيث يتعلق الأمر بالرياضة نفسها وليس بالأعمال أو المال. بعد 13 عاماً كلاعب محترف، فإن وجودي في الملعب مع زملائي والاستمتاع بهذه الرياضة الرائعة من جديد يمثل هدية كبيرة بالنسبة لي».

ولعب زوله 49 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا، كما توج بدوري أبطال أوروبا وخمسة ألقاب في الدوري الألماني ولقبين في كأس ألمانيا.