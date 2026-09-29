«دورة تشنغدو»: فوكينا بطلاً بالفوز على هوركاش

تُوّج الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا بلقب بطولة تشنغدو المفتوحة للتنس ذات الـ250 نقطة، بعد تغلبه على منافسه البولندي هوبرت هوركاش في المباراة النهائية بمجموعتين دون رد، الثلاثاء.
وفاز فوكينا بنتائج أشواط 6 / 4 و7 / 6 (9 / 7)، ليحقق ثاني الألقاب في مسيرته الاحترافية.
ويحتل فوكينا (27 عاماً) المركز الثامن والعشرين في تصنيف لاعبي التنس المحترفين، علماً بأنه كان قد وصل إلى المركز الـ14 كأفضل تصنيف له في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.
ويبلغ مجموع جوائز البطولة 1.2 مليون دولار أميركي، حيث يحصل البطل على 184 ألف دولار، مقابل 107.3 ألف دولار للوصيف.