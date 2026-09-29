عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:16 دقيقه
الرياضة رياضة عربية

«مونديال أندية اليد»: الزمالك يهزم بينهيروس البرازيلي ويلعب على «البرونزية»

الزمالك هزم بينهيروس البرازيلي في مونديال أندية اليد (نادي الزمالك)
الزمالك هزم بينهيروس البرازيلي في مونديال أندية اليد (نادي الزمالك)
TT
TT

«مونديال أندية اليد»: الزمالك يهزم بينهيروس البرازيلي ويلعب على «البرونزية»

الزمالك هزم بينهيروس البرازيلي في مونديال أندية اليد (نادي الزمالك)
الزمالك هزم بينهيروس البرازيلي في مونديال أندية اليد (نادي الزمالك)

تأهل فريق الزمالك المصري لمباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد للرجال (سوبر غلوب)، المقامة حالياً في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر.

وحقق الزمالك فوزاً صعباً على بينهيروس البرازيلي بنتيجة 28-27، الثلاثاء، في ختام مبارياته بالمجموعة الأولى من الدور الرئيسي للمسابقة ليحسم المركز الثاني في المجموعة.

وأنهى الزمالك الشوط الأول متقدماً بنتيجة 16-14 قبل أن يحافظ على تفوقه خلال الشوط الثاني ويحسم المباراة بفارق هدف واحد.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية، الخميس، أمام صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية، حيث يلاقي الفائز من لقاء غريمه التقليدي الأهلي المصري وفوكس برلين الألماني، التي تقام في وقت لاحق من مساء الثلاثاء، بالجولة الأخيرة للمجموعة.

وكان فيزبريم المجري تأهل للمباراة النهائية للمسابقة، بعدما ضمن قمة ترتيب المجموعة الثانية، حيث يمتلك 4 نقاط في رصيده حالياً، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه فوكس برلين والأهلي، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، اللذين تغلب عليهما النادي المجري، الذي يختتم مبارياته في المجموعة بمواجهة برقان الكويتي، متذيل الترتيب بلا نقاط، الثلاثاء أيضاً.

وضرب فيزبريم موعداً في النهائي، الذي يقام الخميس، مع برشلونة الإسباني، الذي حسم هو الآخر صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بعد فوزه على الزمالك وبينهيروس، حيث يخوض مباراته الأخيرة في البطولة ضد منتدى درب السلطان المغربي، متذيل الترتيب بلا نقاط، الثلاثاء.

مواضيع
الرياضة نادي الزمالك مصر

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

مانشستر سيتي مدان… مخالفات مالية تتجاوز 900 مليون جنيه إسترليني

رياضة عالمية مان سيتي مدان رسمياً من رابطة «البريميرليغ» (د.ب.أ)

مانشستر سيتي مدان… مخالفات مالية تتجاوز 900 مليون جنيه إسترليني

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز الثلاثاء إدانة مانشستر سيتي بجميع التهم المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة للقواعد المالية للمسابقة على مدى تسعة مواسم

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية مان سيتي واثق ببراءته (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

مان سيتي يبدي دهشته... ويتعهد بمواصلة معركة إثبات براءته

انتقد نادي مانشستر سيتي ما صدر عن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن إدانة النادي في أغلب الاتهامات المنسوبة إليه.

«الشرق الأوسط» (مانشستر)
رياضة عالمية ديكلان رايس انسحب من تشكيلة «الأسود الثلاثة» للتوقف الدولي الحالي (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

رابطة اللاعبين: غيابات منتخب إنجلترا تفضح أزمة إرهاق النجوم

عد ماهيتا مولانغو الرئيس التنفيذي لرابطة اللاعبين المحترفين أن انسحاب كول بالمر من تشكيلة منتخب بلاده يشكّل مؤشراً جديداً على الثمن الباهظ الذي يدفعه اللاعبون

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية ألبرتو جيلاردينو مدرباً لبارما (أ.ب)
رياضة عالمية

بارما يُعين المهاجم السابق جيلاردينو مدرباً جديداً

أعلن بارما المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، الثلاثاء، تعيين لاعبه السابق ألبرتو جيلاردينو مدرباً للفريق.

«الشرق الأوسط» (بارما (إيطاليا))
رياضة عالمية رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) السلوفيني ألكسندر تسيفرين (أ.ب)
رياضة عالمية

الخليفي يدعو تسيفرين إلى الترشّح لولاية جديدة على رأس «يويفا»

دعا رئيس رابطة الأندية الأوروبية ناصر الخليفي، الثلاثاء، رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) السلوفيني ألكسندر تسيفرين إلى الترشح لولاية جديدة على رأس الاتحاد.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الرياضة رياضة عربية

«تصفيات أمم أفريقيا»: أوناحي يقود المغرب للفوز على ليسوتو... والجزائر تنجو من بوروندي

«أسود الأطلس» هزموا ليسوتو بجنوب أفريقيا (منتخب المغرب)
«أسود الأطلس» هزموا ليسوتو بجنوب أفريقيا (منتخب المغرب)
TT
TT

«تصفيات أمم أفريقيا»: أوناحي يقود المغرب للفوز على ليسوتو... والجزائر تنجو من بوروندي

«أسود الأطلس» هزموا ليسوتو بجنوب أفريقيا (منتخب المغرب)
«أسود الأطلس» هزموا ليسوتو بجنوب أفريقيا (منتخب المغرب)

عاد منتخب المغرب بـ3 نقاط ثمينة من خارج ملعبه بالفوز على مضيّفه ليسوتو بنتيجة 2 / 0، الثلاثاء، ضِمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027 لكرة القدم، في المباراة التي أقيمت بمدينة بلومفونتين في جنوب أفريقيا.

ويدين أسود أطلس بهذا الفوز لنجم الوسط عز الدين أوناحي الذي أسهم في صناعة الهدف الأول الذي سجله إبراهيم دياز، لاعب ريال مدريد الإسباني، في الدقيقة 45.

وتكفّل أوناحي بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 82، ليؤكد تفوق المغاربة.

وبهذا الفوز يعتلي منتخب المغرب صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط محققاً العلامة الكاملة بعد الفوز 2 / 0 على الجابون في الجولة الأولى.

في المقابل، يتذيل منتخب ليسوتو الترتيب دون نقاط بخسارة ثانية على التوالي بعد السقوط بنتيجة 1 / 2 أمام النيجر في الجولة الأولى.

أما منتخب الجزائر فأفلت من الخسارة أمام مضيّفه منتخب بوروندي، وتعادل معه 2-2، الثلاثاء، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة التاسعة.

وأجرى إبراهيم حمداني، مدرب الجزائر، 4 تغييرات على التشكيلة الأساسية التي فازت في الجولة الأولى 3-1 على زامبيا، يوم الجمعة الماضي، بملعب حسين آيت أحمد بمدينة تيزي وزو.

وتقدمت بوروندي بهدف عكسي في الدقيقة الخامسة سجّله فارس شايبي بالخطأ في شِباك زميله الحارس مالفين ماستيل.

وفي الدقيقة 12، أضاف منتخب بورندي الهدف الثاني عن طريق جان كلود، على أثر خطأ دفاعي آخر من المنتخب الجزائري.

واستعاد المنتخب الجزائري توازنه بعض الشيء، بعد مرور نصف ساعة من البداية، ونجح محمد بشير بلومي في تقليص الفارق لينتهي الشوط الأول بتأخر الجزائر 2-1.

وفي الشوط الثاني، تواصلت محاولات الجزائر حتى تعادلت في الدقيقة 63 بهدف سجّله عادل بولبينة على أثر ركلة حرة.

وحصدت بوروندي أول نقطة لها، بينما رفعت الجزائر رصيدها إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة التي تضم أيضاً توغو وزامبيا.

مواضيع
الرياضة كرة القدم كأس الأمم الأفريقية أخبار المغرب أخبار الجزائر جنوب أفريقيا
الرياضة رياضة عربية

«تصفيات أمم أفريقيا»: الفراعنة يستعيدون الثقة بفوز كاسح... وسقوط مروّع للسودان

منتخب مصر عاد من جوبا بفوز كاسح (الاتحاد المصري)
منتخب مصر عاد من جوبا بفوز كاسح (الاتحاد المصري)
TT
TT

«تصفيات أمم أفريقيا»: الفراعنة يستعيدون الثقة بفوز كاسح... وسقوط مروّع للسودان

منتخب مصر عاد من جوبا بفوز كاسح (الاتحاد المصري)
منتخب مصر عاد من جوبا بفوز كاسح (الاتحاد المصري)

استعاد منتخب مصر الثقة بفوزه الكاسح على مضيّفه جنوب السودان 5 - 0، الثلاثاء، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لتصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2027.

ويأتي هذا الفوز الكبير على الملعب الوطني في جوبا عاصمة جنوب السودان بعد تعثر الفراعنة بالتعادل من دون أهداف مع أنغولا في القاهرة في افتتاح التصفيات، الجمعة الماضي.

وسجل مصطفى عبد الرؤوف «زيكو» (36) وعمر مرموش (49 و83) والبديلان إبراهيم عادل (75) وحمزة عبد الكريم (90+2) أهداف الفراعنة الذين رفعوا رصيدهم إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، بانتظار مباراة أنغولا ومالاوي التي تقام في 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في لواندا.

ودفع المدرب المصري حسام حسن في التشكيلة الأساسية بالثنائي عمر مرموش والعائد من الإيقاف مروان عطية بدلاً من محمد صلاح ومحمود صابر.

وخرج صلاح من المعسكر بسبب أرضية الملعب المصنوعة من النجيل الاصطناعي، بحسب ما ذكر بيان الاتحاد المصري لكرة القدم قبل المباراة.

وبعد سيطرة الفراعنة على أحداث الشوط الأول، نجحوا في الوصول إلى الشباك في الدقيقة 36 بعد عمل جماعي تبادل خلاله أحمد فتوح الكرة مع إمام عاشور، قبل أن يرسل فتوح عرضية من الجهة اليسرى قابلها زيكو بتسديدة مباشرة سكنت الزاوية اليمنى العلوية لمرمى الحارس ماجاك ماويت.

وعقب الاستراحة، ضاعف مرموش تقدم الضيوف بالهدف الثاني في الدقيقة 49 حين تسلم تمريرة طولية من مهند لاشين، وانفرد بمرمى ماويت، قبل أن يودع الكرة في شباكه ببراعة.

وبذلك، أنهى مرموش صياماً عن التهديف دام 17 مباراة سواء مع الأندية أو المنتخب الذي سجل له للمرة الأخيرة في الفوز ودياً على السعودية 4 - 0 في مارس (آذار) الماضي.

ودفع حسام حسن بكريم حافظ وإبراهيم عادل بدلاً من فتوح وهيثم حسن في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 75، أرسل مروان عطية كرة طولية إلى إبراهيم عادل الذي سددها قوية في مرمى ماويت، مسجلاً الهدف الثالث بطريقة مماثلة لهدف مرموش.

وفي الدقيقة 82، دفع حسام حسن بأحمد سيد زيزو وأسامة فيصل بدلاً من مروان عطية وزيكو، ثم بعدها بدقيقة واحدة مرر إمام عاشور كرة بينية لمرموش الذي راوغ ماويت، وسجل في شباكه، مضيفاً هدفه الشخصي الثاني والرابع للفراعنة.

وأجرى حسن تبديلاً جديداً في الدقيقة 86 حين دفع بحمزة عبد الكريم بدلاً من مرموش.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع، سدد أسامة فيصل كرة تصدى لها ماويت لكن عبد الكريم كان في المكان المناسب لمتابعتها داخل الشباك، محرزاً هدفه الدولي الأول.

أما منتخب السودان فتلقى خسارة ثقيلة أمام مضيّفه موزمبيق بنتيجة 1 - 4، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة العاشرة للتصفيات.

وسجل ويتي الهدف الأول لموزمبيق في الدقيقة 24 من الشوط الأول. وفي الشوط الثاني، استقبلت شباك صقور الجديان ثلاثية سجلها تشامبيتو ألفانديغا (هدفان) وريكاردو غيمارايش في الدقائق 46 و58 و62.

وقلص المنتخب السوداني الفارق بهدف وحيد سجله ياسين حامد من ركلة جزاء في الدقيقة 88.

وفي التوقيت نفسه، فاز منتخب السنغال على مضيّفه إثيوبيا بهدف دون رد، سجله إبراهيم مباي مهاجم أستون فيلا الإنجليزي بعد مرور 11 دقيقة.

بهذه النتائج يتقاسم منتخبا موزمبيق والسنغال الصدارة برصيد 4 نقاط مع تفوق موزمبيق بفارق الأهداف، خلفهما السودان بثلاث نقاط ثم إثيوبيا بلا رصيد في المركز الرابع والأخير.

مواضيع
الرياضة كرة القدم رياضة مصرية كأس الأمم الأفريقية جنوب السودان
الرياضة رياضة عربية

المصري محمد النني إلى ليفادياكوس اليوناني

المصري محمد النني إلى ليفادياكوس اليوناني (رويترز)
المصري محمد النني إلى ليفادياكوس اليوناني (رويترز)
TT
TT

المصري محمد النني إلى ليفادياكوس اليوناني

المصري محمد النني إلى ليفادياكوس اليوناني (رويترز)
المصري محمد النني إلى ليفادياكوس اليوناني (رويترز)

أعلن نادي ليفادياكوس، المنافس في الدوري اليوناني لكرة القدم، الثلاثاء، تعاقده مع المصري محمد النني، لاعب آرسنال السابق، في صفقة انتقال حر.

وكان النني (34 عاماً) قد رحل عن الجزيرة الإماراتي بنهاية الموسم الماضي عقب انتهاء عقده مع النادي.

وقال ليفادياكوس في بيان عبر موقعه الرسمي: «يسر ليفادياكوس الإعلان عن التعاقد مع لاعب الوسط الدفاعي الدولي المصري محمد النني. وينضم النني إلى فريقنا بعد مسيرة حافلة بالإنجازات على المستويين المحلي والدولي»، في إشارة إلى مشوار اللاعب الذي دافع خلاله عن ألوان 6 أندية منذ بداياته مع المقاولون العرب. ولعب النني لفريقي بازل السويسري وبشيكتاش التركي أيضاً.

وأضاف النادي: «ترحب أسرة ليفادياكوس بمحمد النني، وتتمنى له كل التوفيق والنجاح بقميص الفريق».

وخاض النني 103 مباريات دولية مع منتخب مصر، سجل خلالها 8 أهداف، وبلغ معه نهائي كأس الأمم الأفريقية مرتين.

وتظل تجربته مع آرسنال الإنجليزي الأبرز في مسيرته الاحترافية، إذ أمضى 7 أعوام ونصف العام في صفوف النادي اللندني، وتوج معه بكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة ودرع المجتمع مرتين، كما وصل إلى نهائي الدوري الأوروبي في موسم 2018-2019.

يُذْكر أن ليفادياكوس بدأ موسمه المحلي بالدوري اليوناني بداية كارثية، ولم يحصل إلا على نقطة وحيدة من مبارياته الخمس الأولى، من تعادل واحد و4 هزائم.

مواضيع
الرياضة كرة القدم رياضة مصرية اليونان