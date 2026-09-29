«مونديال أندية اليد»: الزمالك يهزم بينهيروس البرازيلي ويلعب على «البرونزية»

تأهل فريق الزمالك المصري لمباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد للرجال (سوبر غلوب)، المقامة حالياً في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر.

وحقق الزمالك فوزاً صعباً على بينهيروس البرازيلي بنتيجة 28-27، الثلاثاء، في ختام مبارياته بالمجموعة الأولى من الدور الرئيسي للمسابقة ليحسم المركز الثاني في المجموعة.

وأنهى الزمالك الشوط الأول متقدماً بنتيجة 16-14 قبل أن يحافظ على تفوقه خلال الشوط الثاني ويحسم المباراة بفارق هدف واحد.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية، الخميس، أمام صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية، حيث يلاقي الفائز من لقاء غريمه التقليدي الأهلي المصري وفوكس برلين الألماني، التي تقام في وقت لاحق من مساء الثلاثاء، بالجولة الأخيرة للمجموعة.

وكان فيزبريم المجري تأهل للمباراة النهائية للمسابقة، بعدما ضمن قمة ترتيب المجموعة الثانية، حيث يمتلك 4 نقاط في رصيده حالياً، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه فوكس برلين والأهلي، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، اللذين تغلب عليهما النادي المجري، الذي يختتم مبارياته في المجموعة بمواجهة برقان الكويتي، متذيل الترتيب بلا نقاط، الثلاثاء أيضاً.

وضرب فيزبريم موعداً في النهائي، الذي يقام الخميس، مع برشلونة الإسباني، الذي حسم هو الآخر صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بعد فوزه على الزمالك وبينهيروس، حيث يخوض مباراته الأخيرة في البطولة ضد منتدى درب السلطان المغربي، متذيل الترتيب بلا نقاط، الثلاثاء.