«تصفيات أمم أفريقيا»: أوناحي يقود المغرب للفوز على ليسوتو... والجزائر تنجو من بوروندي

عاد منتخب المغرب بـ3 نقاط ثمينة من خارج ملعبه بالفوز على مضيّفه ليسوتو بنتيجة 2 / 0، الثلاثاء، ضِمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027 لكرة القدم، في المباراة التي أقيمت بمدينة بلومفونتين في جنوب أفريقيا.

ويدين أسود أطلس بهذا الفوز لنجم الوسط عز الدين أوناحي الذي أسهم في صناعة الهدف الأول الذي سجله إبراهيم دياز، لاعب ريال مدريد الإسباني، في الدقيقة 45.

وتكفّل أوناحي بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 82، ليؤكد تفوق المغاربة.

وبهذا الفوز يعتلي منتخب المغرب صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط محققاً العلامة الكاملة بعد الفوز 2 / 0 على الجابون في الجولة الأولى.

في المقابل، يتذيل منتخب ليسوتو الترتيب دون نقاط بخسارة ثانية على التوالي بعد السقوط بنتيجة 1 / 2 أمام النيجر في الجولة الأولى.

أما منتخب الجزائر فأفلت من الخسارة أمام مضيّفه منتخب بوروندي، وتعادل معه 2-2، الثلاثاء، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة التاسعة.

وأجرى إبراهيم حمداني، مدرب الجزائر، 4 تغييرات على التشكيلة الأساسية التي فازت في الجولة الأولى 3-1 على زامبيا، يوم الجمعة الماضي، بملعب حسين آيت أحمد بمدينة تيزي وزو.

وتقدمت بوروندي بهدف عكسي في الدقيقة الخامسة سجّله فارس شايبي بالخطأ في شِباك زميله الحارس مالفين ماستيل.

وفي الدقيقة 12، أضاف منتخب بورندي الهدف الثاني عن طريق جان كلود، على أثر خطأ دفاعي آخر من المنتخب الجزائري.

واستعاد المنتخب الجزائري توازنه بعض الشيء، بعد مرور نصف ساعة من البداية، ونجح محمد بشير بلومي في تقليص الفارق لينتهي الشوط الأول بتأخر الجزائر 2-1.

وفي الشوط الثاني، تواصلت محاولات الجزائر حتى تعادلت في الدقيقة 63 بهدف سجّله عادل بولبينة على أثر ركلة حرة.

وحصدت بوروندي أول نقطة لها، بينما رفعت الجزائر رصيدها إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة التي تضم أيضاً توغو وزامبيا.