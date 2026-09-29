«تصفيات أمم أفريقيا»: الفراعنة يستعيدون الثقة بفوز كاسح... وسقوط مروّع للسودان

استعاد منتخب مصر الثقة بفوزه الكاسح على مضيّفه جنوب السودان 5 - 0، الثلاثاء، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لتصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2027.

ويأتي هذا الفوز الكبير على الملعب الوطني في جوبا عاصمة جنوب السودان بعد تعثر الفراعنة بالتعادل من دون أهداف مع أنغولا في القاهرة في افتتاح التصفيات، الجمعة الماضي.

وسجل مصطفى عبد الرؤوف «زيكو» (36) وعمر مرموش (49 و83) والبديلان إبراهيم عادل (75) وحمزة عبد الكريم (90+2) أهداف الفراعنة الذين رفعوا رصيدهم إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، بانتظار مباراة أنغولا ومالاوي التي تقام في 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في لواندا.

ودفع المدرب المصري حسام حسن في التشكيلة الأساسية بالثنائي عمر مرموش والعائد من الإيقاف مروان عطية بدلاً من محمد صلاح ومحمود صابر.

وخرج صلاح من المعسكر بسبب أرضية الملعب المصنوعة من النجيل الاصطناعي، بحسب ما ذكر بيان الاتحاد المصري لكرة القدم قبل المباراة.

وبعد سيطرة الفراعنة على أحداث الشوط الأول، نجحوا في الوصول إلى الشباك في الدقيقة 36 بعد عمل جماعي تبادل خلاله أحمد فتوح الكرة مع إمام عاشور، قبل أن يرسل فتوح عرضية من الجهة اليسرى قابلها زيكو بتسديدة مباشرة سكنت الزاوية اليمنى العلوية لمرمى الحارس ماجاك ماويت.

وعقب الاستراحة، ضاعف مرموش تقدم الضيوف بالهدف الثاني في الدقيقة 49 حين تسلم تمريرة طولية من مهند لاشين، وانفرد بمرمى ماويت، قبل أن يودع الكرة في شباكه ببراعة.

وبذلك، أنهى مرموش صياماً عن التهديف دام 17 مباراة سواء مع الأندية أو المنتخب الذي سجل له للمرة الأخيرة في الفوز ودياً على السعودية 4 - 0 في مارس (آذار) الماضي.

ودفع حسام حسن بكريم حافظ وإبراهيم عادل بدلاً من فتوح وهيثم حسن في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 75، أرسل مروان عطية كرة طولية إلى إبراهيم عادل الذي سددها قوية في مرمى ماويت، مسجلاً الهدف الثالث بطريقة مماثلة لهدف مرموش.

وفي الدقيقة 82، دفع حسام حسن بأحمد سيد زيزو وأسامة فيصل بدلاً من مروان عطية وزيكو، ثم بعدها بدقيقة واحدة مرر إمام عاشور كرة بينية لمرموش الذي راوغ ماويت، وسجل في شباكه، مضيفاً هدفه الشخصي الثاني والرابع للفراعنة.

وأجرى حسن تبديلاً جديداً في الدقيقة 86 حين دفع بحمزة عبد الكريم بدلاً من مرموش.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع، سدد أسامة فيصل كرة تصدى لها ماويت لكن عبد الكريم كان في المكان المناسب لمتابعتها داخل الشباك، محرزاً هدفه الدولي الأول.

أما منتخب السودان فتلقى خسارة ثقيلة أمام مضيّفه موزمبيق بنتيجة 1 - 4، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة العاشرة للتصفيات.

وسجل ويتي الهدف الأول لموزمبيق في الدقيقة 24 من الشوط الأول. وفي الشوط الثاني، استقبلت شباك صقور الجديان ثلاثية سجلها تشامبيتو ألفانديغا (هدفان) وريكاردو غيمارايش في الدقائق 46 و58 و62.

وقلص المنتخب السوداني الفارق بهدف وحيد سجله ياسين حامد من ركلة جزاء في الدقيقة 88.

وفي التوقيت نفسه، فاز منتخب السنغال على مضيّفه إثيوبيا بهدف دون رد، سجله إبراهيم مباي مهاجم أستون فيلا الإنجليزي بعد مرور 11 دقيقة.

بهذه النتائج يتقاسم منتخبا موزمبيق والسنغال الصدارة برصيد 4 نقاط مع تفوق موزمبيق بفارق الأهداف، خلفهما السودان بثلاث نقاط ثم إثيوبيا بلا رصيد في المركز الرابع والأخير.