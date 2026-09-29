البرازيل تقلب تأخرها وديّاً إلى فوز على أستراليا 4 - 2

قلبت البرازيل تأخرها إلى فوز على مضيّفتها أستراليا 4 - 2 في مباراة ودية ممتعة، أمام أكثر من 52 ألف متفرج في بريزبين الثلاثاء.

وسجل أبطال العالم خمس مرات هدفين في وقت متأخر من الشوط الثاني لحسم المواجهة أمام منتخب أستراليا الذي لم يسبق له الفوز على منافسها العريق سوى مرة واحدة في تاريخها.

واحتاجت البرازيل إلى هدف في الدقيقة الأخيرة لإنقاذ التعادل في المباراة الأولى التي أقيمت في تاونسفيل الجمعة، لكنها قدمت أداء أفضل وخرجت منتصرة في المباراة الثانية من السلسلة الودية.

وقال مدرب البرازيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي: «كانت مباراة صعبة، فأستراليا فريق جيد جداً».

تابع: «لقد كانت مباراة عالية المستوى، لعبوا باندفاع ويتمتعون بالجودة وقوة بدنية كبيرة».

وافتتحت البرازيل التسجيل في الدقيقة الثالثة عندما وجد ظهير موناكو فاندرسون مساحة على مشارف منطقة الجزاء وسدد كرة طائرة قوية تجاوزت الحارس باتريك بيتش.

وكادت النتيجة أن تصبح 2 - 0 بعد ثوان، عندما افتكت البرازيل الكرة مباشرة بعد ركلة البداية وانطلقت نحو المرمى، لكن بيتش تصدى لمحاولتين متتاليتين ببراعة وحرم الضيوف من تعزيز تقدمهم.

واستعاد منتخب أستراليا توازنه بعد البداية السريعة وبدأ في فرض بعض الضغط.

وجنى ثمار ذلك في الدقيقة 28 عندما ارتدت ركلة ركنية نفذها كونور ميتكالف من أحد المدافعين البرازيليين، لتصل الكرة إلى أليساندرو تشيركاتي الذي أسكنها الشباك.

ومنح ميتكالف أستراليا التقدم 2 - 1 بعد خمس دقائق، عندما وجد نفسه في مساحة خارج منطقة الجزاء وأطلق تسديدة قوية استقرت في الزاوية العليا اليمنى.

لكن البرازيل أدركت التعادل في شوط أول حافل بالإثارة، عبر قائدها وقائد برشلونة رافينيا من ركلة جزاء، بعد تدخل متهور من هاري سوتار على دانيلو.

ورغم الطابع الودي للمباراة، تصاعد التوتر في الشوط الثاني عندما أدى تدخل خشن من إندريك على سوتار إلى اشتباك بين لاعبي المنتخبين.

واستعادت البرازيل زمام المبادرة بشكل أفضل وتقدمت قبل نحو 20 دقيقة من النهاية، عندما هيأ إندريك الكرة داخل منطقة الجزاء إلى برونو غيمارايش الذي لم يخطئ بتسديدة بقدمه اليسرى.

ثم حسمت المباراة نهائياً عندما تعرض فينيسيوس جونيور لعرقلة داخل منطقة الجزاء من نيستوري إيرانكوندا، لينجح مهاجم ريال مدريد الإسباني في ترجمة ركلة الجزاء إلى هدف.

وقال ميتكالف إن الأداء الذي قدمه منتخب أستراليا في المباراتين يثبت أنه سيكون منافساً جدياً على لقب كأس آسيا المقررة العام المقبل في السعودية.

وأضاف: «خضنا مباراتين رائعتين أمام البرازيل، أحد أفضل المنتخبات. لقد أثبتنا أننا قادرون على اللعب أمام مثل هذه المنتخبات، وأعتقد أن لدينا فرصة جيدة جداً».