«دورة هانغزو»: مدفيديف يتفوق على روبليف ويحرز لقبه الثالث هذا العام

تفوّق الروسي دانييل مدفيديف على مُواطنه أندري روبليف، وتُوّج بلقبه الثالث لهذا العام، بعد الفوز عليه 7-5 و6-4، الثلاثاء، في نهائي دورة هانغزو الصينية لكرة المضرب.

وكانت المواجهة الروسية البحتة في النهائي متوقعة بين المصنف «أول» في الدورة وسادساً عالمياً، ومواطنه المصنف 24.

وبعدما حافظ كل من اللاعبين على إرساله في المجموعة الأولى، ارتكب روبليف هفوة عند التعادل 5-5، مانحاً مواطنه الأفضلية.

ثم خسر إرساله مجدداً في الشوط الأول من المجموعة الثانية، فاتحاً الطريق أمام مدفيديف، لحسم اللقاء لصالحه والفوز بلقبه الأول منذ دورة دبي في فبراير (شباط)، والثالث هذا الموسم، والرابع والعشرين في مسيرته.

في المقابل، فشل روبليف في إحرازه لقبه الثاني لهذا العام، بعد الأول في باشتاد، والتاسع عشر في مسيرته، بعدما مُني بهزيمته الثامنة من أصل 10 مواجهات ضد مواطنه.