بوكتينيو: سنكون عشنا فترة من الخداع إذا ثبتت إدانة مانشستر سيتي

أعرب ماوريسيو بوكتينيو، المدير الفني السابق لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، عن حزنه نظراً لأن الدوري الإنجليزي الممتاز سيكون قد «عاش فترة من الخداع» إذا ثبت أن مانشستر سيتي خالف القواعد المالية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن أنباء انتشرت يوم الجمعة الماضي تفيد بإدانة مانشستر سيتي في غالبية التهم الـ115 التي وُجهت إليه، مما أثار على الفور تكهنات بشأن إمكانية تعرض النادي لعقوبات غير مسبوقة، من بينها الهبوط وتجريد الفريق من ألقابه.

ولم تحدد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أي إطار زمني بشأن العقوبات المحتملة أو استئناف مانشستر سيتي.

وقال بوكتينيو، الذي تولى تدريب توتنهام بين عامي 2014 و2019، وتشيلسي في موسم 2023-2024، وسبق له تدريب ساوثهامبتون بين عامي 2013 و2014، إن ذلك أدى إلى تشويه صورة التاريخ.

وقال مدرب المنتخب الأميركي الحالي في تصريحات لصحيفة «الغارديان» الصادرة اليوم (الثلاثاء)، عبر مترجم: «في نهاية المطاف، مررنا بفترة لم تكن فيها العدالة الرياضية موجودة، فكيف يمكن إصلاح كل ما تعرض للضرر بسبب ذلك؟». وأضاف: «إذا كان ذلك صحيحاً... فقد عشنا فترة من الخداع».

وأكد بوكتينيو أنه لا توجد عقوبة يمكنها تعويض «الضرر» الذي حدث.

وقال: «أياً كانت العقوبة، فمن المستحيل العودة بالزمن إلى الوراء. تسبب ذلك في كثير من الضرر. في النهاية، التزم عديد من الأندية بالقواعد، بينما لم يلتزم البعض الآخر».

وسبق للمدرب الأرجنتيني أن قال إن توتنهام يجب أن يحصل على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2016-2017، بعدما أنهى المسابقة في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي.

وقال خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة مانشستر سيتي، يوم السبت الماضي، إنه لا يزال «واثقاً» من قدرة النادي على إثبات براءته، بينما يُعتقد أن الرئيس التنفيذي فيران سوريانو، أبلغ اجتماع مجلس رابطة الأندية الأوروبية في كوبنهاغن، يوم الاثنين، بأن مانشستر سيتي يعترض على الحكم الصادر بحقه، لكنه لا يزال يخوض معركته لإثبات موقفه.