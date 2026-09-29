ألونسو يمدد عقده مع أستون مارتن في «فورمولا 1» لموسم 2027

أعلن فريق أستون مارتن أرامكو، المنافس في بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات اليوم (الثلاثاء)، توصله إلى اتفاق لتمديد عقد سائقه فرناندو ألونسو لموسم 2027، مضيفاً أن لانس سترول سيواصل القيادة إلى جواره في الفريق.
وأكد ألونسو، 45 عاماً، في مقطع فيديو نُشر على حسابات أستون مارتن على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه أخذ وقته في التفكير فيما إذا كان سيواصل مسيرته، لكنه عبَّر عن سعادته بمواصلة التنافس على أعلى مستوى في «فورمولا 1».
وقال الإسباني: «ما زلت أشعر بالسرعة والحماس والشغف الكبير في سباقات (فورمولا 1) وهذه الرياضة».