إصابة مُقلقة لرافينيا تهدد برشلونة

تحولت مخاوف نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم إلى واقع مؤلم، إذ شعر نجمه البرازيلي رافينيا بانزعاج عضلي أثناء مشاركته مع منتخب بلاده ضد أستراليا، في لقاء ودي بينهما، اليوم الثلاثاء.

وغادر رافينيا الملعب مع بداية الشوط الثاني للمباراة في مدينة بريسبن الأسترالية، مما شكّل ضربة مُقلقة للنادي الكتالوني الذي كان يخشى تعرض نجمه للإصابة، خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ووفقاً لشبكة «جلوبو» البرازيلية، شعر رافينيا بانزعاج طفيف في فخذه اليمنى، خلال اللقاء، مما دفع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب «راقصو السامبا»، لاستبداله باللاعب إندريك مع مطلع الشوط الثاني.

كان الجناح البرازيلي قد أنهى الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2، بشكل مثالي، حيث سجل هدف التعادل لمنتخب بلاده من ركلة جزاء في الدقيقة 45.

تأتي مغادرة رافينيا للملعب في توقيت بالغ الحساسية لبرشلونة، حيث كانت الحالة البدنية للاعب تُشكل مصدر قلق داخل النادي، حتى قبل بدء فترة التوقف الحالية.

وكانت صحيفة «ماركا» الإسبانية قد كشفت، قبل أيام، أن برشلونة يُولي اهتماماً خاصاً برافينيا، نظراً لمستواه الاستثنائي، هذا الموسم، وكذلك بسبب جدول مبارياته الشاق مع المنتخب البرازيلي، الذي تضمّن خوض مباريات في أستراليا والهند، وما صاحَبَ ذلك من ساعات سفر طويلة وإرهاق بدني.

وأوضحت الصحيفة أن رافينيا كان يعود من فترات التوقف الدولي السابقة وهو يعاني مشاكل بدنية، مما جعل برشلونة ينظر إلى استدعائه الحالي بمزيد من القلق.

ولم تكن تلك المخاوف بلا أساس، إذ أشارت تقارير برازيلية سبقت فترة التوقف إلى تعرض رافينيا للإصابة، خلال آخِر مرتين جرى استدعاؤه فيهما للمنتخب البرازيلي.

ولم يصدر تشخيص نهائي يحدد طبيعة إصابة رافينيا أو مدة غيابه، حتى الآن إذ وصفت صحيفة «جلوبو» الحالة بأنها مجرد شعور طفيف بعدم الارتياح في الفخذ اليمنى.

وما يزيد من حساسية الموقف هو البداية الاستثنائية التي يقدمها رافينيا، هذا الموسم، حيث أحرز 14 هدفاً في مبارياته الثماني الأولى مع برشلونة بمختلف المسابقات، مما جعله أحد أبرز لاعبي الفريق وأكثرهم تأثيراً.