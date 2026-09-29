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الرياضة رياضة عالمية

ليندبلاد سائق «فورمولا 1» الصاعد يريد شق طريقه الخاص نحو القمة

أرفيد ‌ليندبلاد (رويترز)
أرفيد ‌ليندبلاد (رويترز)
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ليندبلاد سائق «فورمولا 1» الصاعد يريد شق طريقه الخاص نحو القمة

أرفيد ‌ليندبلاد (رويترز)
أرفيد ‌ليندبلاد (رويترز)

اختار أرفيد ‌ليندبلاد، السائق الوحيد الصاعد في الموسم الحالي من بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات، ماكس فرستابن قدوةً له، لكنّ البريطاني (19 عاماً) يعتزم شق طريقه الخاص نحو القمة.

وقال ليندبلاد، في موسمه ​الأول مع فريق «ريسنيغ بول» الشقيق لـ«رد بول»، لـ«رويترز» في سباق جائزة أذربيجان الكبرى إنه يأمل في أن يسير على خطى البطل الهولندي الفائز بأربعة ألقاب في بطولة العالم.

وأضاف: «في النهاية، لكل منّا مساره الخاص. لذلك لن أقول إنني أريد السير على خطى ماكس بالضبط لمجرد أنني معجب به، لأنني أريد أن أفعل الأفضل لنفسي».

وأضاف: «أركز على نفسي وأتعلم، وعندما أكون جاهزاً ويحين الوقت المناسب، سأرغب بالطبع في الانتقال إلى الفريق الرئيسي وتحقيق إنجازات عظيمة مثلما فعل هو. ‌لكنني لن أحدد ‌وقتاً لذلك. لست في عجلة من أمري».

جاء ​صعود ⁠ليندبلاد في فئات رياضة السيارات سريعاً بالنسبة إلى شخص يقول إنه ليس في عجلة من أمره.

وُلد ليندبلاد في عام 2007، وبدأ خوض سباقات الكارتينغ التنافسية في عام 2015، وهو نفس العام الذي ظهر فيه فيرستابن لأول مرة في «فورمولا 1» وهو بعمر 17 عاماً، مع نفس الفريق الذي يتخذ من فاينتسا مقراً له، والذي كان ينافس آنذاك تحت اسم تورو روسو.

وانتقل إلى سباقات السيارات ذات المقعد الواحد ⁠في عام 2022، إذ شارك في بطولة «فورمولا 4»، وتقدم ‌إلى «فورمولا 3» في عام 2024 قبل ‌أن ينتقل إلى «فورمولا 2» في العام التالي، ثم ​إلى «فورمولا 1» هذا العام.

وحصل ‌على الرخصة المؤهلة للمشاركة في سباقات «فورمولا 1» بعمر 17 عاماً، في استثناء ‌لقاعدة أُدخلت في الأصل رداً على ظهور فيرستابن المبكر.

ويُعد على نطاق واسع أحد أكثر السائقين الواعدين في مجموعة سائقي «رد بول» الشبان، وقد ردّ الجميل لشركة تصنيع مشروبات الطاقة على ثقتها به.

وارتكب بعض الأخطاء، أبرزها حوادث التصادم خلال التجارب الحرة على حلبة مادرينغ الجديدة ‌في إسبانيا، وحلبة مدينة باكو في أسبوعين متتاليين، بالإضافة إلى اصطدامه بزميله في الفريق ليام لاوسون، عند استئناف السباق ⁠بعد دخول سيارة ⁠الأمان في أذربيجان.

لكن ليندبلاد يقدم موسماً قوياً، إذ أنهى تسعة من آخر 10 سباقات ضمن المراكز العشرة الأولى.

وقال: «من الواضح أنني كنت محظوظاً جداً لامتلاك سيارة سريعة. لكن في الوقت نفسه، يجب أن أمنح نفسي بعض التقدير، كما تعلم أنا سائق صاعد. لقد كانت هذه السنة خطوة كبيرة للأمام، سيارات جديدة جداً، ومحركات جديدة جداً، لذا هناك كثير لأتعلمه، لكنني أشعر أنني أتعامل مع الأمر جيداً، وأتعلم كل عطلة نهاية أسبوع».

وصعد فرستابن إلى فريق «رد بول» الرئيسي بعد خمسة سباقات من موسمه الثاني، وفاز في ظهوره الأول.

ويبدو أن إمكانية حدوث أمر مماثل مع ليندبلاد غير متاحة في الوقت الحالي، بعدما أعلن «رد بول» الأسبوع ​الماضي تمديد عقد إسحاق حجار، الذي صعد ​إلى منصة التتويج في باكو، وهو ما سيبقي الفرنسي زميلاً لفيرستابن في موسم 2027.

ولم يؤكد «ريسينغ بولز» تشكيلة سائقيه للموسم الجديد بعد، لكن استمرار ليندبلاد يبدو متوقعاً.

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سجن بطل العالم السابق في السنوكر 7 سنوات لارتكابه جرائم جنسية بحق أطفال

غرايم دوت (رويترز)
غرايم دوت (رويترز)
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سجن بطل العالم السابق في السنوكر 7 سنوات لارتكابه جرائم جنسية بحق أطفال

غرايم دوت (رويترز)
غرايم دوت (رويترز)

حكمت محكمة في اسكوتلندا، الثلاثاء، على بطل العالم السابق في السنوكر غرايم دوت بالسجن سبع سنوات، بعد إدانته بالاعتداء الجنسي على طفلين.

وصدر الحكم بحق دوت (49 عاماً) أمام المحكمة العليا في إدنبره، حيث قال القاضي شون سميث إنه «سلب الضحيتين من جزء مهم من طفولتهما».

وكانت هيئة محلفين قد أدانته في أغسطس (آب) بتهمة تعريض طفل وطفلة لعدة حوادث اعتداءات خلال الفترة بين عامي 1993 و2010، عندما كانا لا يزالان في مرحلة ما قبل المراهقة.

وخلال المحاكمة التي استمرت خمسة أيام، استمعت المحكمة إلى شهادات تفيد بأن دوت كشف عن أعضائه أمام الطفلين، وقام بلمسهما بشكل غير لائق وتقبيلهما.

وقد أُدين بتهمتين تتعلقان بسلوك مخل بالآداب وفاضح وذي طابع شهواني، وذلك بعد أن كان قد نفى التهم الموجهة إليه.

ووصفت شرطة اسكوتلندا دوت بعد المحاكمة بأنه «شخص خطير».

كما سحبت الرابطة العالمية لمحترفي البلياردو والسنوكر عضويته بشكل دائم عقب إدانته.

وكان دوت توج بطلاً للعالم في السنوكر عام 2006، كما حلّ وصيفاً في عامي 2004 و2010.

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«آسياد 2026-يد»: البحرين تفك عقدة قطر وتحرز الذهبية الأولى في تاريخها

فكّت البحرين عقدة قطر وأحرزت ذهبية كرة اليد للرجال للمرة الأولى في تاريخها (أ.ب)
فكّت البحرين عقدة قطر وأحرزت ذهبية كرة اليد للرجال للمرة الأولى في تاريخها (أ.ب)
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TT

«آسياد 2026-يد»: البحرين تفك عقدة قطر وتحرز الذهبية الأولى في تاريخها

فكّت البحرين عقدة قطر وأحرزت ذهبية كرة اليد للرجال للمرة الأولى في تاريخها (أ.ب)
فكّت البحرين عقدة قطر وأحرزت ذهبية كرة اليد للرجال للمرة الأولى في تاريخها (أ.ب)

فكّت البحرين عقدة قطر وأحرزت ذهبية كرة اليد للرجال، للمرة الأولى في تاريخها، في دورة الألعاب الآسيوية في اليابان، بتفوقها المثير 33-32، الثلاثاء.

وردّ المنتخب البحريني اعتباره ضد «العنابي»، بعد أن خسر أمامه في نهائييْ آسياد 2018 و2022.

وفشل «العنابي» في الحفاظ على ميداليته الذهبية، بعد تتويجه بلقب النسخ الثلاث الماضية، ضِمن المسابقة التي أُدرجت، للمرة الأولى، في الألعاب عام 1982.

وفرضت البحرين تفوقها منذ الشوط الأول، وباستثناء تقدّم واحد لقطر (6-5)، حافظت على أفضلية طفيفة طيلة الشوط بفارق 3 أهداف.

فشل «العنابي» في الحفاظ على ميداليته الذهبية بعد تتويجه بلقب النسخ الثلاث الماضية (أ.ب)

وفي الوقت الذي انتفض فيه القطري ليقلّص النتيجة (13-14)، تعرّض لاعبه نصر الدين مقديش للطرد (26)، في شوط أنهاه البحرينيون لصالحهم (16-15).

وفي الشوط الثاني، قدم الحارس البحريني محمد عبد الحسين أداء هائلاً ليُبقي على تفوق منتخبه بفارق هدف، في أغلب فترات الفصل الثاني.

وشرع «الأحمر» تدريجياً في توسيع الفارق، ليصل لـ4 أهداف (30-26)، رغم استماتة قطر وتقليصها الفارق لهدف وحيد، قبل دقيقتين من نهاية اللقاء (31-32).

ووقَّع أحمد فاضل جلال هدف الخلاص للبحرين في آخِر الأنفاس (33-31).

وخاضت قطر والبحرين النهائي، بعد فوزهما على كوريا الجنوبية 32-30 واليابان المضيفة 35-31 على التوالي، في الدور نصف النهائي.

ولم يكن بلوغ البلدين الخليجيين النهائي مفاجئاً، إذ خاضت البحرين المسابقة وهي بطلة آسيا، اللقب الذي أحرزته، مطلع العام الحالي، في الكويت بفوزها على قطر نفسها في النهائي 29-26 بعد التمديد.

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الرياضة رياضة عالمية

بوكتينيو: سنكون عشنا فترة من الخداع إذا ثبتت إدانة مانشستر سيتي

ماوريسيو بوكتينيو (رويترز)
ماوريسيو بوكتينيو (رويترز)
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بوكتينيو: سنكون عشنا فترة من الخداع إذا ثبتت إدانة مانشستر سيتي

ماوريسيو بوكتينيو (رويترز)
ماوريسيو بوكتينيو (رويترز)

أعرب ماوريسيو بوكتينيو، المدير الفني السابق لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، عن حزنه نظراً لأن الدوري الإنجليزي الممتاز سيكون قد «عاش فترة من الخداع» إذا ثبت أن مانشستر سيتي خالف القواعد المالية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن أنباء انتشرت يوم الجمعة الماضي تفيد بإدانة مانشستر سيتي في غالبية التهم الـ115 التي وُجهت إليه، مما أثار على الفور تكهنات بشأن إمكانية تعرض النادي لعقوبات غير مسبوقة، من بينها الهبوط وتجريد الفريق من ألقابه.

ولم تحدد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أي إطار زمني بشأن العقوبات المحتملة أو استئناف مانشستر سيتي.

وقال بوكتينيو، الذي تولى تدريب توتنهام بين عامي 2014 و2019، وتشيلسي في موسم 2023-2024، وسبق له تدريب ساوثهامبتون بين عامي 2013 و2014، إن ذلك أدى إلى تشويه صورة التاريخ.

وقال مدرب المنتخب الأميركي الحالي في تصريحات لصحيفة «الغارديان» الصادرة اليوم (الثلاثاء)، عبر مترجم: «في نهاية المطاف، مررنا بفترة لم تكن فيها العدالة الرياضية موجودة، فكيف يمكن إصلاح كل ما تعرض للضرر بسبب ذلك؟». وأضاف: «إذا كان ذلك صحيحاً... فقد عشنا فترة من الخداع».

وأكد بوكتينيو أنه لا توجد عقوبة يمكنها تعويض «الضرر» الذي حدث.

وقال: «أياً كانت العقوبة، فمن المستحيل العودة بالزمن إلى الوراء. تسبب ذلك في كثير من الضرر. في النهاية، التزم عديد من الأندية بالقواعد، بينما لم يلتزم البعض الآخر».

وسبق للمدرب الأرجنتيني أن قال إن توتنهام يجب أن يحصل على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2016-2017، بعدما أنهى المسابقة في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي.

وقال خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة مانشستر سيتي، يوم السبت الماضي، إنه لا يزال «واثقاً» من قدرة النادي على إثبات براءته، بينما يُعتقد أن الرئيس التنفيذي فيران سوريانو، أبلغ اجتماع مجلس رابطة الأندية الأوروبية في كوبنهاغن، يوم الاثنين، بأن مانشستر سيتي يعترض على الحكم الصادر بحقه، لكنه لا يزال يخوض معركته لإثبات موقفه.

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