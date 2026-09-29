سجن بطل العالم السابق في السنوكر 7 سنوات لارتكابه جرائم جنسية بحق أطفال

حكمت محكمة في اسكوتلندا، الثلاثاء، على بطل العالم السابق في السنوكر غرايم دوت بالسجن سبع سنوات، بعد إدانته بالاعتداء الجنسي على طفلين.

وصدر الحكم بحق دوت (49 عاماً) أمام المحكمة العليا في إدنبره، حيث قال القاضي شون سميث إنه «سلب الضحيتين من جزء مهم من طفولتهما».

وكانت هيئة محلفين قد أدانته في أغسطس (آب) بتهمة تعريض طفل وطفلة لعدة حوادث اعتداءات خلال الفترة بين عامي 1993 و2010، عندما كانا لا يزالان في مرحلة ما قبل المراهقة.

وخلال المحاكمة التي استمرت خمسة أيام، استمعت المحكمة إلى شهادات تفيد بأن دوت كشف عن أعضائه أمام الطفلين، وقام بلمسهما بشكل غير لائق وتقبيلهما.

وقد أُدين بتهمتين تتعلقان بسلوك مخل بالآداب وفاضح وذي طابع شهواني، وذلك بعد أن كان قد نفى التهم الموجهة إليه.

ووصفت شرطة اسكوتلندا دوت بعد المحاكمة بأنه «شخص خطير».

كما سحبت الرابطة العالمية لمحترفي البلياردو والسنوكر عضويته بشكل دائم عقب إدانته.

وكان دوت توج بطلاً للعالم في السنوكر عام 2006، كما حلّ وصيفاً في عامي 2004 و2010.