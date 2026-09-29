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سجن بطل العالم السابق في السنوكر 7 سنوات لارتكابه جرائم جنسية بحق أطفال

غرايم دوت (رويترز)
غرايم دوت (رويترز)
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سجن بطل العالم السابق في السنوكر 7 سنوات لارتكابه جرائم جنسية بحق أطفال

غرايم دوت (رويترز)
غرايم دوت (رويترز)

حكمت محكمة في اسكوتلندا، الثلاثاء، على بطل العالم السابق في السنوكر غرايم دوت بالسجن سبع سنوات، بعد إدانته بالاعتداء الجنسي على طفلين.

وصدر الحكم بحق دوت (49 عاماً) أمام المحكمة العليا في إدنبره، حيث قال القاضي شون سميث إنه «سلب الضحيتين من جزء مهم من طفولتهما».

وكانت هيئة محلفين قد أدانته في أغسطس (آب) بتهمة تعريض طفل وطفلة لعدة حوادث اعتداءات خلال الفترة بين عامي 1993 و2010، عندما كانا لا يزالان في مرحلة ما قبل المراهقة.

وخلال المحاكمة التي استمرت خمسة أيام، استمعت المحكمة إلى شهادات تفيد بأن دوت كشف عن أعضائه أمام الطفلين، وقام بلمسهما بشكل غير لائق وتقبيلهما.

وقد أُدين بتهمتين تتعلقان بسلوك مخل بالآداب وفاضح وذي طابع شهواني، وذلك بعد أن كان قد نفى التهم الموجهة إليه.

ووصفت شرطة اسكوتلندا دوت بعد المحاكمة بأنه «شخص خطير».

كما سحبت الرابطة العالمية لمحترفي البلياردو والسنوكر عضويته بشكل دائم عقب إدانته.

وكان دوت توج بطلاً للعالم في السنوكر عام 2006، كما حلّ وصيفاً في عامي 2004 و2010.

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«دورة هانغزو»: مدفيديف يتفوق على روبليف ويحرز لقبه الثالث هذا العام

الروسي دانييل مدفيديف يحتفل بكأس دورة هانغزو (دورة هانغزو)
الروسي دانييل مدفيديف يحتفل بكأس دورة هانغزو (دورة هانغزو)
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«دورة هانغزو»: مدفيديف يتفوق على روبليف ويحرز لقبه الثالث هذا العام

الروسي دانييل مدفيديف يحتفل بكأس دورة هانغزو (دورة هانغزو)
الروسي دانييل مدفيديف يحتفل بكأس دورة هانغزو (دورة هانغزو)

تفوّق الروسي دانييل مدفيديف على مُواطنه أندري روبليف، وتُوّج بلقبه الثالث لهذا العام، بعد الفوز عليه 7-5 و6-4، الثلاثاء، في نهائي دورة هانغزو الصينية لكرة المضرب.

وكانت المواجهة الروسية البحتة في النهائي متوقعة بين المصنف «أول» في الدورة وسادساً عالمياً، ومواطنه المصنف 24.

وبعدما حافظ كل من اللاعبين على إرساله في المجموعة الأولى، ارتكب روبليف هفوة عند التعادل 5-5، مانحاً مواطنه الأفضلية.

ثم خسر إرساله مجدداً في الشوط الأول من المجموعة الثانية، فاتحاً الطريق أمام مدفيديف، لحسم اللقاء لصالحه والفوز بلقبه الأول منذ دورة دبي في فبراير (شباط)، والثالث هذا الموسم، والرابع والعشرين في مسيرته.

في المقابل، فشل روبليف في إحرازه لقبه الثاني لهذا العام، بعد الأول في باشتاد، والتاسع عشر في مسيرته، بعدما مُني بهزيمته الثامنة من أصل 10 مواجهات ضد مواطنه.

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«آسياد 2026-يد»: البحرين تفك عقدة قطر وتحرز الذهبية الأولى في تاريخها

فكّت البحرين عقدة قطر وأحرزت ذهبية كرة اليد للرجال للمرة الأولى في تاريخها (أ.ب)
فكّت البحرين عقدة قطر وأحرزت ذهبية كرة اليد للرجال للمرة الأولى في تاريخها (أ.ب)
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«آسياد 2026-يد»: البحرين تفك عقدة قطر وتحرز الذهبية الأولى في تاريخها

فكّت البحرين عقدة قطر وأحرزت ذهبية كرة اليد للرجال للمرة الأولى في تاريخها (أ.ب)
فكّت البحرين عقدة قطر وأحرزت ذهبية كرة اليد للرجال للمرة الأولى في تاريخها (أ.ب)

فكّت البحرين عقدة قطر وأحرزت ذهبية كرة اليد للرجال، للمرة الأولى في تاريخها، في دورة الألعاب الآسيوية في اليابان، بتفوقها المثير 33-32، الثلاثاء.

وردّ المنتخب البحريني اعتباره ضد «العنابي»، بعد أن خسر أمامه في نهائييْ آسياد 2018 و2022.

وفشل «العنابي» في الحفاظ على ميداليته الذهبية، بعد تتويجه بلقب النسخ الثلاث الماضية، ضِمن المسابقة التي أُدرجت، للمرة الأولى، في الألعاب عام 1982.

وفرضت البحرين تفوقها منذ الشوط الأول، وباستثناء تقدّم واحد لقطر (6-5)، حافظت على أفضلية طفيفة طيلة الشوط بفارق 3 أهداف.

فشل «العنابي» في الحفاظ على ميداليته الذهبية بعد تتويجه بلقب النسخ الثلاث الماضية (أ.ب)

وفي الوقت الذي انتفض فيه القطري ليقلّص النتيجة (13-14)، تعرّض لاعبه نصر الدين مقديش للطرد (26)، في شوط أنهاه البحرينيون لصالحهم (16-15).

وفي الشوط الثاني، قدم الحارس البحريني محمد عبد الحسين أداء هائلاً ليُبقي على تفوق منتخبه بفارق هدف، في أغلب فترات الفصل الثاني.

وشرع «الأحمر» تدريجياً في توسيع الفارق، ليصل لـ4 أهداف (30-26)، رغم استماتة قطر وتقليصها الفارق لهدف وحيد، قبل دقيقتين من نهاية اللقاء (31-32).

ووقَّع أحمد فاضل جلال هدف الخلاص للبحرين في آخِر الأنفاس (33-31).

وخاضت قطر والبحرين النهائي، بعد فوزهما على كوريا الجنوبية 32-30 واليابان المضيفة 35-31 على التوالي، في الدور نصف النهائي.

ولم يكن بلوغ البلدين الخليجيين النهائي مفاجئاً، إذ خاضت البحرين المسابقة وهي بطلة آسيا، اللقب الذي أحرزته، مطلع العام الحالي، في الكويت بفوزها على قطر نفسها في النهائي 29-26 بعد التمديد.

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الرياضة رياضة عالمية

بوكتينيو: سنكون عشنا فترة من الخداع إذا ثبتت إدانة مانشستر سيتي

ماوريسيو بوكتينيو (رويترز)
ماوريسيو بوكتينيو (رويترز)
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بوكتينيو: سنكون عشنا فترة من الخداع إذا ثبتت إدانة مانشستر سيتي

ماوريسيو بوكتينيو (رويترز)
ماوريسيو بوكتينيو (رويترز)

أعرب ماوريسيو بوكتينيو، المدير الفني السابق لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، عن حزنه نظراً لأن الدوري الإنجليزي الممتاز سيكون قد «عاش فترة من الخداع» إذا ثبت أن مانشستر سيتي خالف القواعد المالية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن أنباء انتشرت يوم الجمعة الماضي تفيد بإدانة مانشستر سيتي في غالبية التهم الـ115 التي وُجهت إليه، مما أثار على الفور تكهنات بشأن إمكانية تعرض النادي لعقوبات غير مسبوقة، من بينها الهبوط وتجريد الفريق من ألقابه.

ولم تحدد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أي إطار زمني بشأن العقوبات المحتملة أو استئناف مانشستر سيتي.

وقال بوكتينيو، الذي تولى تدريب توتنهام بين عامي 2014 و2019، وتشيلسي في موسم 2023-2024، وسبق له تدريب ساوثهامبتون بين عامي 2013 و2014، إن ذلك أدى إلى تشويه صورة التاريخ.

وقال مدرب المنتخب الأميركي الحالي في تصريحات لصحيفة «الغارديان» الصادرة اليوم (الثلاثاء)، عبر مترجم: «في نهاية المطاف، مررنا بفترة لم تكن فيها العدالة الرياضية موجودة، فكيف يمكن إصلاح كل ما تعرض للضرر بسبب ذلك؟». وأضاف: «إذا كان ذلك صحيحاً... فقد عشنا فترة من الخداع».

وأكد بوكتينيو أنه لا توجد عقوبة يمكنها تعويض «الضرر» الذي حدث.

وقال: «أياً كانت العقوبة، فمن المستحيل العودة بالزمن إلى الوراء. تسبب ذلك في كثير من الضرر. في النهاية، التزم عديد من الأندية بالقواعد، بينما لم يلتزم البعض الآخر».

وسبق للمدرب الأرجنتيني أن قال إن توتنهام يجب أن يحصل على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2016-2017، بعدما أنهى المسابقة في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي.

وقال خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة مانشستر سيتي، يوم السبت الماضي، إنه لا يزال «واثقاً» من قدرة النادي على إثبات براءته، بينما يُعتقد أن الرئيس التنفيذي فيران سوريانو، أبلغ اجتماع مجلس رابطة الأندية الأوروبية في كوبنهاغن، يوم الاثنين، بأن مانشستر سيتي يعترض على الحكم الصادر بحقه، لكنه لا يزال يخوض معركته لإثبات موقفه.

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