«ألعاب آسيا»: أخضر «الرياضات الإلكترونية» يحجز مقعده في نصف النهائي

حجز فريق السعودية للرياضات الإلكترونية مقعده في نصف نهائي منافسات «ليغ أوف ليغيندز»، ضمن «دورة الألعاب الآسيوية الـ20 - ناغويا 2026»، بعدما أنهى دور المجموعات في المركز الثاني.

وحقق الفريق انتصارين على الإمارات وماليزيا بنتيجة 1 - 0 في كل مواجهة، مقابل خسارة واحدة أمام فيتنام، ليضمن العبور إلى الدور نصف النهائي.

وتضم قائمة الفريق: عبد العزيز المبارك، ونواف الخويطر، وسهل وقاص، ونواف الجعيد، وأجواد وزان، وخالد الزهراني.

وفي منافسات الرياضات الإلكترونية أيضاً، ودّع فريق السعودية في «موبايل أوف ليغيندز» الدورة، عقب خسارته أمام ماليزيا وفيتنام.

ومن المنتظر أن تُحدَّد، الأربعاء، مواجهات ومواعيد الدور نصف النهائي لمسابقة «ليغ أوف ليغيندز»، بعد اكتمال عقد الفرق المتأهلة.

وفي ألعاب القوى، أنهى الواثب حسين آل حزام مشاركة فريق السعودية في «الدورة الآسيوية»، بعدما حل ثامناً في نهائي مسابقة القفز بالزانة، مسجلاً 5.50 متر.

وفي رفع الأثقال، اختتم الرباع علي الخزعل مشاركة السعودية إثر تعرضه للإصابة خلال منافسات وزن 110 كيلوغرامات، التي أقيمت الثلاثاء. ونجح الخزعل في رفع 170 كيلوغراماً في الخطف، قبل أن تحول الإصابة دون دخوله منافسات النتر.

وعلى صعيد البادل، يستأنف فريق السعودية للسيدات مشاركته في الدورة، الأربعاء، بمواجهة نظيره التايلاندي ضمن دور الـ32، عند الـ04:30 مساءً بتوقيت اليابان.

وتمثل السعودية في المواجهة أريج فارح والعنود يماني، اللتان تتطلعان إلى تجاوز عقبة الفلبين والتأهل إلى دور ثمن النهائي.

ويدشن فريق السعودية للمصارعة مشاركته في الدورة، عند الـ10:30 من صباح الأربعاء بتوقيت اليابان، بمشاركة منذر جندو وإبراهيم فلاتة، في صالات ناغويا الرياضية.

ويلتقي جندو منافسه من طاجكستان ضمن منافسات وزن 67 كيلوغراماً، فيما يواجه فلاتة منافسه الإيراني في منافسات وزن 130 كيلوغراماً.

وأسفرت قرعة منافسات الجودو عن مواجهة قوية للاعب فريق السعودية عبد الرحمن العسيري، عند الـ11:00 من صباح الأربعاء بتوقيت اليابان.

ويواجه العسيري، في دور الـ16 لوزن 60 كيلوغراماً، لاعب الصين - تايبيه والبطل الأولمبي يانغ يونغ وي، الذي حقق أول ميدالية أولمبية للصين - تايبيه في رياضة الجودو، بحصوله على الفضية في «أولمبياد طوكيو 2020»، إلى جانب ذهبية «آسياد هانغتشو 2022».

وعلى صعيد جدول الميداليات، واصلت الصين صدارتها الترتيب العام برصيد 254 ميدالية، بينها 143 ذهبية، تلتها اليابان ثانية بـ183 ميدالية، بينها 45 ذهبية، ثم كوريا الجنوبية ثالثة بـ95 ميدالية، بينها 24 ذهبية.

وجاءت أوزبكستان رابعة بـ14 ذهبية، وتايلاند خامسة بـ12 ذهبية، والبحرين سادسة بـ11 ذهبية، وإيران سابعة بـ10 ذهبيات، وكازاخستان ثامنة بـ9 ذهبيات، وكوريا الشمالية تاسعة بـ7 ذهبيات، والهند عاشرة بـ6 ذهبيات.

وحلت السعودية في المركز الـ26 دون ميدالية ذهبية، بعدما رفعت رصيدها إلى 7 ميداليات؛ فضيتين و5 برونزيات.