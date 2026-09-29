من النوم على الأرض إلى منصة التتويج... الصينية لي تنجز مهمتها في رفع الأثقال بآسياد

قد يبدو احتفال لي ون ون بالفوز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية في منافسات رفع الأثقال للسيدات في وزن أكثر من 86 كيلوغراماً، مفرطاً بعض الشيء بالنسبة لبطلة أولمبية مرتين، لكن الرباعة (26 عاماً) أكدت أن ذلك كان تعبيراً طبيعياً عن سعادتها بعد إنجاز مهمتها في ألعاب آيتشي-ناغويا اليوم الثلاثاء.

وحققت الصينية لي، التي توجت بلقب وزن أكثر من 87 كيلوغراماً في طوكيو ثم الميدالية الذهبية في وزن أكثر من 81 كيلوغراماً في باريس، إجمالي 310 كيلوغرامات في مركز ناغويا للتجارة والصناعة، وحصدت اللقب مع رقمين قياسيين في الألعاب.

ورغم أن هذا الوزن أقل بكثير من رقمها القياسي العالمي البالغ 335 كيلوغراماً، فإنه كان أكثر من كافٍ لتتفوق بفارق مريح على الكورية الجنوبية بارك هي جيونج، التي رفعت 300 كيلوغراماً.

وانهمرت دموع لي، المعروفة بعادتها في النوم على الأرض أثناء المنافسات، فور إعلان النتائج قبل أن تقفز إلى منصة التتويج بفرح طفولي لتتسلم ميداليتها الذهبية.

وقالت لي وهي تبتسم ابتسامة عريضة: «قمت بعمل جيد للغاية اليوم. جئت إلى هنا من أجل هذه الميدالية فقط».

لكن قبل ذلك، كانت روحها التنافسية واضحة للغاية.

وأطلقت لي صيحة وهي تدخل بثقة، ثم غمست أصابعها الملفوفة بالشريط اللاصق في مسحوق الطباشير، وفركتها على راحتي يديها قبل أن تصعد إلى المنصة لتنفيذ رفعة الخطف.

وبدأت برفع وزن متواضع قدره 132 كيلوغراماً، لكنها سحقت منافساتها في المحاولة الثالثة التي بلغت 140 كيلوغراماً، محققة بذلك رقماً قياسياً جديداً في الألعاب. وجاءت بارك في المركز الثاني برفعها 133 كيلوغراماً.

وتركت بارك بصمة واضحة في رفعة النطر برفعها 167 كيلوغراماً، لكن لي تجاوزت الرقم بسهولة بعدما رفعت 170 كيلوغراماً.

وقالت: «سأرتاح ليوم أو يومين، ثم سأستعد بشكل أفضل للألعاب الأولمبية»، مؤكدة أنها ستلتزم بنظام نومها المعتاد في ناغويا أيضاً.

وأضافت: «إذا كنتم تتابعون حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي، فسترون أنني أنام دائماً على الأرض في المسابقات. أشعر بأمان أكبر هكذا. نحن نقيم على متن سفينة سياحية. أنام جيداً للغاية».

ووجدت بارك، التي فازت بالميدالية الذهبية في وزن أكثر من 87 كيلوغراماً في هانغتشو قبل ثلاثة أعوام، جانباً إيجابياً في أدائها.

وقالت: «رغم أنني لم أحقق نفس الميدالية التي حصلت عليها في دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة في هانغتشو، فإنني تمكنت من رفع وزن أكبر، وشعرت وكأنني فزت في معركة مع نفسي».

وفازت القطرية وصال يخلف بالميدالية البرونزية.