مفاجأة في عقد زيدان مع منتخب فرنسا

كشفت تقارير صحافية فرنسية، اليوم (الثلاثاء)، عن تفاصيل الراتب الذي يتقاضاه زين الدين زيدان، منذ توليه تدريب المنتخب الفرنسي لكرة القدم، مشيرة إلى أن عقده يحمل مفاجأة تتعلق بآلية احتساب دخله والمكافآت المرتبطة بالبطولات الكبرى.

وذكر موقع «فوت ميركاتو» الفرنسي نقلاً عن صحيفة «ليكيب» الفرنسية، أن زيدان يتقاضى 300 ألف يورو شهرياً قبل خصم الضرائب، وهو مبلغ يماثل تقريباً الراتب الذي كان يتقاضاه سلفه ديدييه ديشان، وذلك رغم الأرقام المرتفعة التي كانت قد تداولت سابقاً بشأن راتب المدرب الفرنسي.

وما يميِّز عقد زيدان هو قراره التنازل عن المكافآت الخاصة بحقوق الصورة التي كان ديشان يحصل عليها عقب المباريات الدولية، مما يحرره من قيود معينة مرتبطة بالشركاء التجاريين للمنتخب الفرنسي، حتى مع وجود اتفاقات إعلانية خاصة تجمعه بعدد من العلامات التجارية، وفي مقدمتها شركة «أديداس» الألمانية للأدوات والمستلزمات الرياضية.

في المقابل، أدرج الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نظاماً لمكافآت أكبر خلال البطولات الكبرى، وعلى رأسها كأس العالم وكأس أمم أوروبا، وبالتالي، فإن الجزء الأكبر من أي زيادة في دخل زيدان يعتمد على ما سيحققه المنتخب الفرنسي في تلك المنافسات.

وهكذا، يرتكز اتفاق زيدان على راتب شهري ثابت، مع إمكانية ارتفاع دخله بشكل كبير في حال حقق المنتخب الفرنسي نتائج قوية في المحافل الكبرى.