«إن بي إيه»: كليبرز يعتذر ويحذّر جماهيره من «تحديات» بعد فضيحة لينارد

اعتذر لوس أنجليس كليبرز لجماهيره، الاثنين، وحذّر من تحديات جسيمة تنتظره بعدما تعرض الفريق المشارك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين لعقوبات صارمة بسبب مخالفات لقواعد سقف الرواتب.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، فُرضت على كليبرز غرامة قياسية بلغت 30 مليون دولار، وجُرّد من خمسة اختيارات في الدور الأول من «درافت» الدوري، كما مُنع عدد من مسؤولي النادي من ممارسة مهامهم، بعد تحقيق كشف عن مخالفات مرتبطة بمدفوعات للنجم السابق كواهي لينارد.

وبعد أن تعهَّد في البداية بالطعن في العقوبات، أعلن كليبرز لاحقاً التزامه بقرار رابطة الدوري.

ويستهل الفريق موسمه الجديد في 21 أكتوبر (تشرين الأول) بمواجهة ساكرامنتو كينغز.

وقال الرئيس المؤقت للعمليات الرياضية ترينت ريدن، خلال اليوم الإعلامي للفريق: «من الواضح أن الأمر استغرق وقتاً أطول بقليل مما كنا نأمل. كنتم تستحقون أن تسمعوا منّا قبل ذلك. وجماهيرنا كانت تستحق أيضاً أن تسمع منّا قبل ذلك، ولذلك نعتذر».

وكان ريدن ينوب عن لورنس فرانك، أحد عدد من مسؤولي كليبرز الذين أُوقفوا على خلفية هذه الفضيحة، إلى جانب مالك النادي ستيف بالمر.

وقال ريدن إن إدارة الفريق «ستكون تحدياً في غيابهم»، محذراً من أن «العقوبات التي نواجهها كبيرة».

وأضاف: «هذه التحديات كبيرة، ليس فقط بسبب العقوبات، بل أيضاً بسبب بعض الإصابات التي واجهناها بالفعل».

وأوضح ريدن أن الجناح براندون إنغرام، أحد اللاعبَين اللذين ضمهما كليبرز مقابل عودة لينارد إلى تورونتو رابتورز، سيغيب عن بداية الموسم الجديد في أثناء تعافيه من جراحة في وتر أخيل إثر تمزق جزئي.

كما سيغيب مسدِّد الرميات لاعب الارتكاز برادلي بيل، عن بداية المعسكر التدريبي بسبب إصابة في الركبة، في حين لن يكون النجم الشاب جوردان ميلر متاحاً لأشهر عدة بعد خضوعه لعملية جراحية في الكتف.

وقال ريدن: «هذا الفريق غالباً ما قدم أفضل ما لديه عندما كان تحت الضغط».

وأضاف: «نأمل أن نمثل جماهيرنا بالطريقة ذاتها التي فعلناها دائماً في الأوقات الصعبة، من خلال القتال وعدم الاستسلام».

وخلص تحقيق رابطة الدوري إلى أن كليبرز ساعد لينارد على التحايل على قواعد سقف الرواتب عبر صفقات بملايين الدولارات مع رعاة تجاريين تابعين للنادي عند توقيعه في عام 2022.

وكشف التحقيق عن أن النادي حثّ شركات على إبرام اتفاقات مع لينارد من خلال منحها أعمالاً تجارية، وسداد نفقات شخصية للينارد وممثليه، كما أخفق في الإبلاغ عن محاولات غير قانونية للحصول على فرص دخل إضافية قام بها مدير أعمال لينارد آنذاك.

وعُيّن جون غيبسون، وهو محامٍ من لوس أنجليس ومشجع قديم لكليبرز، حاكماً مؤقتاً ورئيساً تنفيذياً للنادي خلال فترة وقف بالمر لمدة عام.