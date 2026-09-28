ليبرون جيمس يحظى «باستقبال الأبطال» في أول ظهور مع فيلادلفيا

«تعرفون من أكون، أليس كذلك؟»

لم يكن الاسم بحاجة إلى بطاقة تعريف، لكن القميص كان كافياً ليؤكد أن فصلاً جديداً قد بدأ، فوسط اهتمام استثنائي رافق وصوله إلى فيلادلفيا، افتتح ليبرون جيمس مؤتمره الصحافي الأول مع فريق سيفنتي سيكسرز، الاثنين، بمزحة عفوية، في أول ظهور رسمي له بألوان فريقه الجديد.

خلال ظهوره الأول بقميص فريق سيكسرز أمام وسائل الإعلام، بادر جيمس إلى إزالة بطاقة اسمه من فوق الطاولة قبل أن يخاطب حشداً كبيراً من الصحافيين في مركز تدريب الفريق، في مشهد عكس حجم الاهتمام الذي رافق الصفقة.

وقال جيمس، الذي ظهر برأس حليق في إشارة إلى بداية جديدة مع فريقه الرابع بعد مسيرة ناجحة مع فريق لوس أنجليس ليكرز: «أنا متحمس للغاية للعب أمام هؤلاء المشجعين. إنهم يفهمون الرياضة جيداً، ويعرفون كرة السلة على وجه الخصوص».

ووافق اللاعب البالغ من العمر 41 عاما، والمتوَّج بجائزة أفضل لاعب في الدوري 4 مرات، على خفض تاريخي في راتبه، كما ترك خلفه ابنه بروني، الذي كان زميله في ليكرز، من أجل خوض موسمه الرابع والعشرين، وهو الموسم الذي سيعزز رقمه القياسي في الدوري، مع فريق يؤمن بقدرته على المنافسة على اللقب.

ويأمل مشجعو فيلادلفيا أن يكون محقاً؛ إذ باتت ذكريات آخر لقب أحرزه الفريق عام 1983 بقيادة الأسطورة جوليوس إيرفينغ تبدو بعيدة أكثر فأكثر.

وقال جيمس: «إذا أردنا تحقيق إنجاز كبير فعلاً، وإذا كنا نطمح إلى صنع شيء استثنائي، فسيستلزم ذلك تضحيات جماعية من الجميع».

وأضاف أنه وضع قائمة مختصرة ضمت 5 فرق قبل أن يحسم قراره بالانضمام إلى فيلادلفيا، مشيراً إلى أنه لم يحدد بعد ما إذا كان عقده الحالي مع سيكسرز سيكون الأخير في مسيرته.

وقال: «أفكر في هذا الأمر يومياً. كيف يمكنني أن أقدم أفضل نسخة من نفسي لهذا النادي طوال الفترة التي سأقضيها هنا؟».

سينضم جيمس، الذي سبق له التتويج أيضاً بألقاب مع ميامي هيت وكليفلاند كافاليرز، إلى جويل إمبيد، أفضل لاعب في الدوري لعام 2023، ليشكلا ثنائياً من أبرز الثنائيات في البطولة.

وظهر إمبيد في بداية المعسكر التحضيري بلياقة بدنية أفضل وجسم أكثر رشاقة، بعد سنوات عانى خلالها من الإصابات المتكررة.

وقال جيمس: «جويل أحد أكثر اللاعبين موهبة في العالم. ونعلم جميعاً أنه كان يبحث عن الدعم والمساندة. الأهم هو أن يحافظ على صحته ليقدم أفضل مستوى ممكن، وعندها سنتمكن جميعاً من تقديم أفضل ما لدينا كفريق».

وعندما سئل إمبيد، المشارك 7 مرات في مباراة كل النجوم، عن دوره في إقناع جيمس بالانضمام إلى فيلادلفيا خلال مرحلة الانتقالات، اكتفى بابتسامة ساخرة قبل أن يجيب: «لم أتحدث إلى ليبرون على الإطلاق. لم أحاول استقطابه».

ويستهل جيمس موسمه الرابع والعشرين بمواجهة خارج الديار أمام حامل اللقب فريق نيويورك نيكس، الذي أنهى في يونيو (حزيران) الماضي انتظاراً دام 53 عاماً للتتويج بالبطولة.