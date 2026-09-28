«تصفيات أمم أفريقيا»: تونس تخيب الآمال بتعادل مع بوتسوانا في رادس

واصل منتخب تونس النتائج المخيبة لآمال جماهيره بالتعادل 2-2 مع ضيفه بوتسوانا، مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027 لكرة القدم.

تقدم الضيوف بهدف ثاتاياون كجامانيان في الدقيقة 37 من المباراة التي أقيمت على ملعب حمادي العقربي في رادس، ورد نسور قرطاج بهدفين لحازم مستوري في الدقيقتين 44 و49.

وخطف الضيوف نقطة التعادل بهدف ليبوغانج ديتسيلي في الدقيقة 60.

بهذه النتيجة يتقاسم منتخبا تونس وبوتسوانا صدارة المجموعة الثامنة «مؤقتاً» برصيد نقطتين، في انتظار نتيجة مباراة ليبيا وأوغندا، مساء الثلاثاء، واللذين يتساويان بنقطة واحدة.

وتحت قيادة مديره الفني الجديد، معين الشعباني، أخفق منتخب تونس في أول جولتين على ملعبه بعدما اكتفى بالتعادل 1-1 مع أوغندا في الجولة الأولى، بينما صمد نظيره بوتسوانا للمرة الثانية في الملاعب العربية بعد تعادله 2-2 مع ليبيا في طرابلس بالجولة الأولى.

وستُقام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027 بتنظيم مشترك بين كينيا وتنزانيا وأوغندا في الفترة من 19 يونيو (حزيران) إلى 17 يوليو (تموز) 2027.