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الأهلي المصري يمدّد تعاقد حارس مرماه محمد الشناوي

محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي المصري وقائده يحتفل بتمديد تعاقده (النادي الأهلي)
محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي المصري وقائده يحتفل بتمديد تعاقده (النادي الأهلي)
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الأهلي المصري يمدّد تعاقد حارس مرماه محمد الشناوي

محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي المصري وقائده يحتفل بتمديد تعاقده (النادي الأهلي)
محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي المصري وقائده يحتفل بتمديد تعاقده (النادي الأهلي)

أعلن النادي الأهلي المصري، الاثنين، تمديد تعاقد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق وقائده.

أشار الأهلي في بيان عبر موقعه الرسمي إلى تمديد عقد الشناوي حتى نهاية موسم 2027 – 2028، وذلك خلال جلسة جمعته مع عصام سراج الدين رئيس قطاع التعاقدات، ووائل جمعة مدير الكرة.

وعبّر الشناوي عن اعتزازه الكبير بتقدير النادي وإدارته، وامتنانه الشديد لمساندة جماهير الأهلي الوفية، التي وصفها بـ«الضهر والسند» للنادي ولاعبيه.

أضاف الشناوي ضمن البيان الرسمي أنه وزملاءه محظوظون بهذه الجماهير التي دائماً ما تدفعهم إلى مضاعفة الجهد وتحقيق المزيد من الانتصارات والبطولات.

يذكر أن محمد الشناوي من ناشئي الأهلي، ورحل عن الفريق ليخوض تجارب أخرى مع أندية حرس الحدود وطلائع الجيش وبتروجت الذي عاد منه مجدداً إلى صفوف الأهلي في صيف 2016.

وكان الشناوي الحارس الأساسي للأهلي في السنوات الأخيرة، لكنه خسر مكانه في آخر موسمين لصالح زميله مصطفى شوبير، الذي أصبح أيضاً الحارس الأول لمنتخب مصر منذ نهائيات كأس العالم 2026.

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الرياضة رياضة عربية

فلسطين تهزم طاجيكستان برباعية وديّاً

فرحة لاعبي فلسطين بالتسجيل في مرمى طاجيكستان (الاتحاد الفلسطيني)
فرحة لاعبي فلسطين بالتسجيل في مرمى طاجيكستان (الاتحاد الفلسطيني)
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فلسطين تهزم طاجيكستان برباعية وديّاً

فرحة لاعبي فلسطين بالتسجيل في مرمى طاجيكستان (الاتحاد الفلسطيني)
فرحة لاعبي فلسطين بالتسجيل في مرمى طاجيكستان (الاتحاد الفلسطيني)

حقق منتخب فلسطين فوزاً كبيراً على طاجيكستان بنتيجة 4 / 2، الاثنين، ضمن منافسات دورة دولية ودية تقام في مدينة تشونغتشينغ الصينية.

تقدم المنتخب الطاجيكي بهدف مبكر سجله شيريدين بوبويف بعد مرور أربع دقائق، وأدرك أسد الحملاوي التعادل لفلسطين في الدقيقة 21.

وتقدمت طاجيكستان مجدداً بهدف نظيم باباجانوف في الدقيقة 24، قبل أن يسجل الحملاوي الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2 / 2.

وفي الشوط الثاني، حسم «الفدائي» المباراة لصالحه بهدفي علاء الدين حسن وعدي الدباغ في الدقيقتين 46 و74.

ويستعد المنتخب الفلسطيني لخوض منافسات كأس أمم آسيا 2027، حيث أوقعته القرعة في مواجهات عربية بالمجموعة الأولى التي تضم المنتخب السعودي منظم البطولة وسلطنة عمان والكويت.

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الرياضة كرة القدم دولة فلسطين الصين
الرياضة رياضة عربية

النصراوي: هدفنا الفوز أمام السعودية

يوسف النصراوي لاعب المنتخب العراقي (الشرق الأوسط)
يوسف النصراوي لاعب المنتخب العراقي (الشرق الأوسط)
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النصراوي: هدفنا الفوز أمام السعودية

يوسف النصراوي لاعب المنتخب العراقي (الشرق الأوسط)
يوسف النصراوي لاعب المنتخب العراقي (الشرق الأوسط)

أكد يوسف النصراوي، لاعب المنتخب العراقي، جاهزية «أسود الرافدين» للمواجهة المقبلة، مشيراً إلى أن الفريق سيعمل على تحليل منافسه والاستعداد بأفضل صورة من أجل تحقيق الانتصار.

وقال النصراوي في حديث لوسائل الإعلام: «خضنا حصة تدريبية أمس، ولدينا اليوم حصة مهمة جداً، سنحلل خلالها المنافس، وسندخل مباراة الغد بهدف تحقيق الفوز».

وبعد طلب وسائل الإعلام العراقية منه توجيه رسالة للجماهير باللغة العربية، بعدما استهل حديثه باللغة الإنجليزية، قال النصراوي: «شكراً لكم، نسعد دائماً بوجودكم معنا في المباريات، وإن شاء الله نحقق الفوز غداً».

وعن مشاركته في المباراة الماضية وتطلعاته للمواجهة المقبلة، قال: «هذا هدفي في كل مباراة، أريد إظهار إمكاناتي ومساعدة المنتخب».

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رياضة كأس الخليج العراق
الرياضة رياضة عربية

حسام حسن ينهي الجدل: اتفقت مع صلاح على الغياب... وتصريحاتي عن الشناوي أسيء فهمها

حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم (رويترز)
حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم (رويترز)
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حسام حسن ينهي الجدل: اتفقت مع صلاح على الغياب... وتصريحاتي عن الشناوي أسيء فهمها

حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم (رويترز)
حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم (رويترز)

أكد حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم أن الجهاز الفني فضل إراحة محمد صلاح قائد الفريق خلال مواجهة جنوب السودان بسبب أرضية الملعب ذات النجيل الصناعي، مشدداً على أن سلامة اللاعبين تأتي في المقام الأول.

وقال حسام حسن خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد الاثنين في جوبا إنه سعيد بالوجود في جنوب السودان، ومؤكداً أن مصر كانت وستظل حاضنة لأشقائها.

وأضاف: «صلاح يعد أحد العناصر الأساسية في صفوف المنتخب المصري ومن أهم اللاعبين في العالم، وقرار إراحته جاء بعد مناقشة الأمر معه بسبب أرضية النجيل الصناعي، صلاح تحدث معي في هذا الأمر قبل مباراة أنغولا ووافقنا على إراحته. نحتاج إليه في المباريات المقبلة، وسلامة أي لاعب لدي تأتي في المقام الأول».

وشدد المدير الفني للمنتخب المصري على ثقته الكبيرة في جميع اللاعبين، مؤكداً احترامه لكل عناصر الفريق وعلى رأسهم صلاح باعتباره لاعباً مهماً ومؤثراً.

وأشاد حسام حسن بالمهاجم الشاب حمزة عبد الكريم ووصفه بأنه لاعب كبير وواعد، مؤكداً ثقته في قدراته.

وعن مواجهة جنوب السودان، قال المدير الفني للمنتخب المصري إن فريقه جاهز للتعامل مع أرضية الملعب ودرجة الحرارة، مشدداً على صعوبة المنافسة في القارة الأفريقية، وقال أيضاً: «لا توجد مباراة سهلة في أفريقيا الآن».

في سياق آخر، قال حسام حسن إن تصريحاته بشأن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي والمنتخب جرى فهمها بشكل خاطئ، مشدداً على احترامه لجميع اللاعبين وتقديره لما قدمه الحارس الدولي مع منتخب بلاده.

وتابع حسام حسن بأن حديثه عن الشناوي لم يكن يقصد به التقليل من شأن الحارس، موضحاً أنه كان يتحدث عن إصابته في الكتف خلال الفترة الماضية.

وأضاف: «تصريحاتي عن محمد الشناوي فُهمت بشكل خاطئ، أنا أحترم الجميع، وقلت إن الشناوي وقتها كان مصاباً في الكتف، ولا أقصد التقليل من أي فرد».

وتابع: «كل اللاعبين إخوتي وأبنائي، والشناوي من اللاعبين الذين أخلصوا للمنتخب ونثق فيه وفي جميع الحراس».

وشدد المدير الفني لمنتخب مصر على تقديره للاعبين أصحاب الخبرات، وكذلك العناصر الموجودة حالياً مع المنتخب والغائبين عنه، مشيراً بشكل خاص إلى محمد هاني لاعب الأهلي.

وختم حسام حسن تصريحاته في هذا الصدد: «كل التقدير للاعبين الكبار مثل محمد هاني والموجودين واللاعبين الغائبين».

ويستعد منتخب مصر لمواجهة جنوب السودان، الثلاثاء، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027، علماً بأن الفراعنة استهلوا المشوار بالتعادل السلبي مع أنغولا في القاهرة، يوم الجمعة الماضي.

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