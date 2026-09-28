الأهلي المصري يمدّد تعاقد حارس مرماه محمد الشناوي

أعلن النادي الأهلي المصري، الاثنين، تمديد تعاقد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق وقائده.

أشار الأهلي في بيان عبر موقعه الرسمي إلى تمديد عقد الشناوي حتى نهاية موسم 2027 – 2028، وذلك خلال جلسة جمعته مع عصام سراج الدين رئيس قطاع التعاقدات، ووائل جمعة مدير الكرة.

وعبّر الشناوي عن اعتزازه الكبير بتقدير النادي وإدارته، وامتنانه الشديد لمساندة جماهير الأهلي الوفية، التي وصفها بـ«الضهر والسند» للنادي ولاعبيه.

أضاف الشناوي ضمن البيان الرسمي أنه وزملاءه محظوظون بهذه الجماهير التي دائماً ما تدفعهم إلى مضاعفة الجهد وتحقيق المزيد من الانتصارات والبطولات.

يذكر أن محمد الشناوي من ناشئي الأهلي، ورحل عن الفريق ليخوض تجارب أخرى مع أندية حرس الحدود وطلائع الجيش وبتروجت الذي عاد منه مجدداً إلى صفوف الأهلي في صيف 2016.

وكان الشناوي الحارس الأساسي للأهلي في السنوات الأخيرة، لكنه خسر مكانه في آخر موسمين لصالح زميله مصطفى شوبير، الذي أصبح أيضاً الحارس الأول لمنتخب مصر منذ نهائيات كأس العالم 2026.