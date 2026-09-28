جورجيا تخيب آمال جماهيرها بالتعادل مع أوكرانيا

أحبط منتخب جورجيا جماهيره مكتفياً بتعادل سلبي أمام ضيفه أوكرانيا، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم.

لم يستغل منتخب جورجيا عاملي الأرض والجمهور في أول ظهور لمدربه الجديد راماز سفانادزه، الذي تولى المسؤولية خلفاً للفرنسي ويلي سانيول الذي أقيل السبت الماضي.

رحل سانيول بعد مسيرة طويلة مع جورجيا دامت أكثر من 5 سنوات بعد الخسارة بهدف أمام آيرلندا الشمالية في مباراة الجولة الأولى.

وشهدت مواجهة آيرلندا الشمالية إهدار خفيتشا كفاراتسخيليا قائد جورجيا ونجم باريس سان جيرمان ركلة جزاء في الشوط الثاني، وعاد كفاراتسخيليا ليهدر فرصة ثمينة أمام أوكرانيا في الدقيقة 88.

بهذه النتيجة يبقى منتخب جورجيا في المركز الثالث بالمجموعة الثانية بالمستوى الثاني، بينما قفز منتخب أوكرانيا مؤقتاً لصدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بعد فوزه 1 - صفر على المجر في الجولة الأولى.

وسيحل منتخب المجر ضيفاً على آيرلندا الشمالية في وقت لاحق، الاثنين.

وستقام مباراة الجولة الثالثة، الجمعة، حيث يلعب منتخب أوكرانيا ضد آيرلندا الشمالية، وسيحل منتخب جورجيا ضيفاً على المجر، بعدما اكتفى بنقطة واحدة في أول مباراتين على ملعبه.