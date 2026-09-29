«إن بي إيه»: دونتشيتش «متحمس» لتولي قيادة ليكرز بعد رحيل ليبرون جيمس

أعرب نجم وصانع ألعاب لوس أنجليس ليكرز لكرة السلة لوكا دونتشيتش، الاثنين، عن «حماسه» لتولّي دور قائد الفريق العريق في لوس أنجليس، بعد رحيل «الملك» ليبرون جيمس، هذا الصيف، إلى فيلادلفيا. وقال الساحر السلوفيني، البالغ 27 عاماً: «إنه تحدٍّ جديد، بالطبع، لكنني كنت في هذا الموقف كثيراً منذ صغري، لذا لا يُعد أمراً جديداً بالنسبة لي. أشعر بأنني في حالة جيدة. أنا متحمس ومستعد. لقد مر وقت طويل منذ أن لعبت كرة السلة».

ولم يظهر دونتشيتش في ملاعب «الدوري» منذ مطلع أبريل (نيسان) الماضي أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر، كما لم يتمكن من العودة في الوقت المناسب لمواجهة الفريق نفسه الذي أطاح بليكرز من الدور الثاني للأدوار الإقصائية.

كان دونتشيتش قد انتقل إلى كاليفورنيا، في فبراير (شباط) 2025، بعد فترة طويلة قضاها مع دالاس مافريكس، وسيتولى، الآن، مسؤولية حمل ألوان ليكرز الذهبية والبنفسجية لفتح صفحة جديدة بعد حقبة «الملك» ليبرون جيمس، الذي قاد الفريق إلى لقب «الدوري» في عام 2020.

وكان السلوفيني يحقق معدلاً يزيد على 33 نقطة في المباراة الواحدة، خلال الموسم الماضي، قبل تعرضه للإصابة.

وخلال الصيف، حصل على فترة راحة وتعافٍ، حيث فضّل عدم المشاركة في فترات التوقف الدولية.

وفي إشارة إلى أنه بات القائد الجديد للفريق، زاره لاعبو ليكرز في منزله بسلوفينيا لإقامة معسكر تدريبي استمر خمسة أيام. وقال: «كان من المهم لي أن أُريهم من أين أتيتُ. من اللطيف أنهم حضروا. أعلم أن الأمر لم يكن سهلاً بالضرورة، لكنه يُظهر نوعية المجموعة التي نمتلكها»، معترفاً بأنه كان «متوتراً بعض الشيء» أثناء تنظيم الرحلة.

وسيحظى دونتشيتش، في الموسم المقبل، بدعم الهدّاف أوستن ريفز وعدد من الوافدين الجدد؛ أبرزهم لاعب الارتكاز ووكر كيسلر القادم من يوتا جاز. وقال عن زميله الجديد: «إنها إضافة رائعة لنا، فهو يحمي السلة، بالطبع، لكنه تطور كثيراً أيضاً على الصعيد الهجومي. سيساعدنا كثيراً».

وسيبدأ ليكرز موسمه الجديد في 21 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بمواجهة غولدن ستايت ووريرز.