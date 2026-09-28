برونسون: «نيكس» لن يكتفي بلقب الموسم الماضي

أكد جالين برونسون قائد فريق نيويورك نيكس، المتوّج بلقب دوري كرة السلة الأميركي «إن بي إيه» للمرة الأولى منذ عام 1973، والثالثة في تاريخه، أن على فريقه عدم الاكتفاء بهذا الإنجاز، بل السعي لتكراره في الموسم الحالي.

وقال برونسون الذي اختير أفضل لاعب في الأدوار النهائية، الموسم الماضي، خلال يوم الإعلام الخاص بالفريق، الاثنين، قبل انطلاق معسكر التدريب: «عدم الشعور بالاكتفاء هو أهم درس نحمله معنا للمستقبل. علينا فقط أن نجد طريقة لطيّ الصفحة والمضي قدماً».

وأضاف برونسون الذي قدم الحلقة الافتتاحية لبرنامج «ساترداي نايت لايف» في نهاية الأسبوع الماضي: «أشعر بالفخر والامتنان لكل الفرص التي أتيحت لي. كان أطول صيف قصير على الإطلاق، لكنه كان يستحق كل لحظة».

وتابع: «من الرائع أن تشعر بهذه الطاقة، وهي تجعلك ترغب في اللقب أكثر».

لكنه شدد على أن في هذا الموسم سيكون سعي الحفاظ على اللقب مختلفاً، بعد إنهاء صيام فريق نيكس الطويل عن الألقاب.

وقال: «في العام الماضي تعاملنا مع كل شيء يوماً بيوم. نعرف ما يتطلبه الأمر، ونخوض هذه الرحلة بالعقلية نفسها».

وتابع: «إنها رحلة جديدة. إنها رحلة مختلفة. يجب أن يكون النهج نفسه، إن لم يكن أفضل».

وسجل برونسون إحصائيات لافتة في مشوار فريق نيكس للإطاحة بمنافسه سان أنتونيو سبيرز 4-1 في النهائي، بمعدل 28.4 نقطة، و6.1 تمريرة حاسمة، و3.2 متابعة، و1.2 سرقة في المباراة الواحدة.

وقال برونسون: «الأسبوعان الأوليان من الموسم سيظهران لنا من نحن وأين نقف. مهما كان ما نفعله، سواء لعبنا بشكل رائع أو سيئ، كيف سنتمكن من التعلم».