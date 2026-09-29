ويمبانياما: مرارة خسارة النهائي أمام نيكس لا تزال عالقة في ذهني

قال فيكتور ويمبانياما إن خيبة الأمل الناجمة عن هزيمة فريقه سان أنطونيو سبيرز ​في نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الموسم الماضي على يد نيويورك نيكس، استمرت حتى فترة ما بين المواسم، إذ أقر اللاعب الفرنسي بأنه مرَّ ببعض الليالي الصعبة قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال ويمبانياما، في حديثه ‌خلال اليوم ‌الإعلامي لفريق سبيرز، أمس (​الاثنين)، ‌إنه ⁠سمح ​لنفسه بمواجهة ⁠مشاعر الخسارة في سلسلة النهائي بعد خمس مباريات، بدلاً من محاولة تجاوزها بسرعة كبيرة.

وقال اللاعب (22 عاماً): «الأمر يتطور بمرور الوقت، لكنني قضيت بضع ليالٍ بلا نوم. ربما ليست ليالي بلا ⁠نوم تماماً لكنني أجد صعوبة في ‌النوم أحياناً ‌أو أواجه مشاعر صعبة ​تراودني أحياناً».

وجاء بلوغ ‌سبيرز سلسلة النهائي في الموسم ‌الثالث لويمبانياما. وقال لاعب الارتكاز البالغ طوله 7 أقدام و4 بوصات (2.25 متر) إن الفريق مستعد لاستخدام خيبة الأمل هذه كدافع في ‌الموسم الجديد.

وأوضح: «لا نريد الاختباء من أي شيء. سنواجه هذه المشاعر. ⁠نحن في ⁠وضع رائع. نحن متفائلون ومستعدون ونتحلى بالطموح اللازم».

ومدد ويمبانياما عقده لعدة سنوات مع سان أنطونيو في يوليو (تموز) الماضي بعد أن سجَّل متوسطاً هو الأعلى في مسيرته بلغ 25 نقطة و11.5 متابعة و3.1 تمريرات حاسمة في 64 مباراة بالموسم الاعتيادي الماضي.

وأصبح أصغر لاعب يفوز ​بجائزة أفضل مدافع ​في الدوري وتصدَّر المسابقة بمتوسط 3.08 حائط صد في المباراة الواحدة.