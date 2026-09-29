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الرياضة رياضة عالمية

ويمبانياما: مرارة خسارة النهائي أمام نيكس لا تزال عالقة في ذهني

فيكتور ويمبانياما (أ.ب)
فيكتور ويمبانياما (أ.ب)
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ويمبانياما: مرارة خسارة النهائي أمام نيكس لا تزال عالقة في ذهني

فيكتور ويمبانياما (أ.ب)
فيكتور ويمبانياما (أ.ب)

قال فيكتور ويمبانياما إن خيبة الأمل الناجمة عن هزيمة فريقه سان أنطونيو سبيرز ​في نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الموسم الماضي على يد نيويورك نيكس، استمرت حتى فترة ما بين المواسم، إذ أقر اللاعب الفرنسي بأنه مرَّ ببعض الليالي الصعبة قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال ويمبانياما، في حديثه ‌خلال اليوم ‌الإعلامي لفريق سبيرز، أمس (​الاثنين)، ‌إنه ⁠سمح ​لنفسه بمواجهة ⁠مشاعر الخسارة في سلسلة النهائي بعد خمس مباريات، بدلاً من محاولة تجاوزها بسرعة كبيرة.

وقال اللاعب (22 عاماً): «الأمر يتطور بمرور الوقت، لكنني قضيت بضع ليالٍ بلا نوم. ربما ليست ليالي بلا ⁠نوم تماماً لكنني أجد صعوبة في ‌النوم أحياناً ‌أو أواجه مشاعر صعبة ​تراودني أحياناً».

وجاء بلوغ ‌سبيرز سلسلة النهائي في الموسم ‌الثالث لويمبانياما. وقال لاعب الارتكاز البالغ طوله 7 أقدام و4 بوصات (2.25 متر) إن الفريق مستعد لاستخدام خيبة الأمل هذه كدافع في ‌الموسم الجديد.

وأوضح: «لا نريد الاختباء من أي شيء. سنواجه هذه المشاعر. ⁠نحن في ⁠وضع رائع. نحن متفائلون ومستعدون ونتحلى بالطموح اللازم».

ومدد ويمبانياما عقده لعدة سنوات مع سان أنطونيو في يوليو (تموز) الماضي بعد أن سجَّل متوسطاً هو الأعلى في مسيرته بلغ 25 نقطة و11.5 متابعة و3.1 تمريرات حاسمة في 64 مباراة بالموسم الاعتيادي الماضي.

وأصبح أصغر لاعب يفوز ​بجائزة أفضل مدافع ​في الدوري وتصدَّر المسابقة بمتوسط 3.08 حائط صد في المباراة الواحدة.

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كرة السلة رياضة دوري السلة الأميركي أميركا

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الرياضة رياضة عالمية

استبعاد نيكو أورايلي من مواجهة التشيك

نيكو أورايلي (رويترز)
نيكو أورايلي (رويترز)
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استبعاد نيكو أورايلي من مواجهة التشيك

نيكو أورايلي (رويترز)
نيكو أورايلي (رويترز)

استُبعد نيكو أورايلي، الظهير الأيسر لمانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، من مباراة المنتخب الإنجليزي أمام التشيك، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة بالمستوى الأول ببطولة دوري أمم أوروبا، والمقرر إقامتها في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

ذكرت شبكة «سكاي سبورتس» أن اللاعب، البالغ من العمر 21 عاماً، الذي ارتكب خطأ فادحاً في هدف إسبانيا الحاسم خلال الخسارة 2-3، يوم السبت الماضي، على ملعب «ويمبلي»، كان قد غاب إلى جانب زميله المدافع إزري كونسا عن التدريبات استعداداً للسفر إلى العاصمة التشيكية، بسبب «إصابات طفيفة»، لكن قلب دفاع آرسنال حصل على الضوء الأخضر للمشاركة، وأُدرج ضِمن قائمة المباراة التي تضم 23 لاعباً.

وقال توماس توخيل، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، مساء أمس الاثنين: «لست متأكداً بعدُ مما إذا كان بإمكانهما اللعب، غابا عن التدريبات بسبب مشكلات بسيطة، لكنها لا تزال قائمة. يجب تقييم حالتهما واتخاذ القرار، صباح الثلاثاء».

كان توخيل قد أشار إلى أنه لا يرغب في إجراء تغييرات واسعة على تشكيلته الأساسية، لكنه سيضع سلامة لاعبيه في المقام الأول، في ظل قِصر الفترة الزمنية المتاحة للتعافي بعد الخسارة أمام إسبانيا.

وقال: «ليس من العدل أن تُجري تغييرات كثيرة. تلعب مع زميل جديد أو بأسلوب جديد، وأحياناً يكون من الأفضل صحياً إجراء تغييرين أو ثلاثة، على الأكثر».

وفي الوقت نفسه، انضم مهاجم ليفربول ريو نجوموها (18 عاماً) إلى بعثة المنتخب الإنجليزي المتجهة إلى براغ لخوض المباراة، حيث يسعى فريق توخيل إلى التعافي سريعاً من خسارته 2-3 أمام بطلة العالم وأوروبا.

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«آسياد 2026»: برونزية للملاكم الأردني عشيش

حسين عشيش (رويترز)
حسين عشيش (رويترز)
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«آسياد 2026»: برونزية للملاكم الأردني عشيش

حسين عشيش (رويترز)
حسين عشيش (رويترز)

أحرز الأردني حسين عشيش الميدالية البرونزية في منافسات الملاكمة ضمن دورة الألعاب الآسيوية «آسياد 26» في اليابان، بخسارته أمام الكوري الجنوبي مينسيونغ كيم 0 - 5 في نصف نهائي وزن 80 كيلوغراماً.

وهي الميدالية الرابعة للأردن في الألعاب بعد ثلاثيته من الألوان الثلاثة في فئة الكوميتيه في الكاراتيه، حيث ظفر محمد الجعفري بذهبية تحت 84، وجود الضروس بفضية وزن تحت 68، وعبد الرحمن المصاطفة ببرونزية وزن تحت 67.

وضمن الأردن ميدالية برونزية على الأقل في الملاكمة أيضاً عبر زياد عشيش، شقيق حسين، حيث سيخوض نصف نهائي وزن 70 كيلوغراماً الأربعاء ضد الياباني سينورويتس كوينسي منساه أوكازاوا.

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مفاجأة في عقد زيدان مع منتخب فرنسا

زين الدين زيدان (أ.ب)
زين الدين زيدان (أ.ب)
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مفاجأة في عقد زيدان مع منتخب فرنسا

زين الدين زيدان (أ.ب)
زين الدين زيدان (أ.ب)

كشفت تقارير صحافية فرنسية، اليوم (الثلاثاء)، عن تفاصيل الراتب الذي يتقاضاه زين الدين زيدان، منذ توليه تدريب المنتخب الفرنسي لكرة القدم، مشيرة إلى أن عقده يحمل مفاجأة تتعلق بآلية احتساب دخله والمكافآت المرتبطة بالبطولات الكبرى.

وذكر موقع «فوت ميركاتو» الفرنسي نقلاً عن صحيفة «ليكيب» الفرنسية، أن زيدان يتقاضى 300 ألف يورو شهرياً قبل خصم الضرائب، وهو مبلغ يماثل تقريباً الراتب الذي كان يتقاضاه سلفه ديدييه ديشان، وذلك رغم الأرقام المرتفعة التي كانت قد تداولت سابقاً بشأن راتب المدرب الفرنسي.

وما يميِّز عقد زيدان هو قراره التنازل عن المكافآت الخاصة بحقوق الصورة التي كان ديشان يحصل عليها عقب المباريات الدولية، مما يحرره من قيود معينة مرتبطة بالشركاء التجاريين للمنتخب الفرنسي، حتى مع وجود اتفاقات إعلانية خاصة تجمعه بعدد من العلامات التجارية، وفي مقدمتها شركة «أديداس» الألمانية للأدوات والمستلزمات الرياضية.

في المقابل، أدرج الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نظاماً لمكافآت أكبر خلال البطولات الكبرى، وعلى رأسها كأس العالم وكأس أمم أوروبا، وبالتالي، فإن الجزء الأكبر من أي زيادة في دخل زيدان يعتمد على ما سيحققه المنتخب الفرنسي في تلك المنافسات.

وهكذا، يرتكز اتفاق زيدان على راتب شهري ثابت، مع إمكانية ارتفاع دخله بشكل كبير في حال حقق المنتخب الفرنسي نتائج قوية في المحافل الكبرى.

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