علامات تشير إلى شيخوخة أعضاء الجسم قبل أوانها

قد يمر الإنسان بفترات يشعر فيها بأن جسده أصبح أكبر من عمره الحقيقي، حيث يصاب بضبابية في التفكير، أو إرهاق متكرر، أو ضيق في التنفس أو الإصابة بالعدوى أكثر من المعتاد.

وحسب صحيفة «التلغراف» البريطانية، فإن هذه الأعراض قد تشير إلى تراجع كفاءة خلايا الجسم وأعضائه قبل أوانها، خصوصاً مع سوء التغذية وقلة الحركة واضطراب النوم والتوتر المستمر.

لكن اللافت أن أعضاء الجسم لا تتقدم في العمر بالمعدل نفسه، وقد وجدت دراسة أجرتها جامعة ستانفورد أن نحو شخص واحد من كل خمسة أشخاص تجاوزوا الخمسين كان لديه عضو واحد على الأقل يتقدم في العمر بصورة أسرع من المتوقع.

وفيما يلي كيفية تحديد الأعضاء التي قد تكون تحت ضغط أو إجهاد، وما يمكن فعله حيال ذلك:

الدماغ

يقول الدكتور جوش آكس، أستاذ الطب الوظيفي: «إنه إذا كنت تشعر غالباً بضبابية ذهنية وقلق، أو تجد صعوبة في التركيز، فقد يكون ذلك علامة على شيخوخة دماغك قبل أوانه».

ويُعد الدماغ أكثر أعضاء الجسم استهلاكاً للطاقة، إذ يستهلك 20 في المائة من إجمالي الطاقة التي يحتاج إليها الجسم.

وتعتمد الخلايا العصبية في الدماغ على أعداد هائلة من الميتوكوندريا، وهي مراكز إنتاج الطاقة في الخلية، وذلك لتحويل الغلوكوز والدهون إلى طاقة.

ويقول «آكس»: «عندما تضعف الميتوكوندريا، تتباطأ وظائف الدماغ. وبالمثل، عندما يعطل الالتهاب عمل الناقلات العصبية، قد يتأثر مزاجك سلباً، وعندما يضطرب تدفق الدم، قد تتراجع الذاكرة والقدرة على التركيز».

وللحفاظ على صحة الدماغ، ينصح الخبراء باتباع نظام غذائي يعتمد على البروتين والأطعمة الغنية بالألياف، وتناول الخضراوات والفواكه الملونة والأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل، إلى جانب ممارسة النشاط البدني بانتظام.

كما يُنصح بالحصول على ما بين 7 و9 ساعات من النوم، وتقليل التوتر، وتخصيص نحو 20 دقيقة يومياً لتعلم مهارة جديدة، بما يساعد على تكوين روابط جديدة بين خلايا الدماغ.

القلب والأوعية الدموية

يعمل القلب والأوعية الدموية دون توقف لتوصيل الأكسجين والمواد الغذائية إلى مختلف أنحاء الجسم، ولكن مع تصلب الشرايين، وتراكم الالتهابات، وتراجع كفاءة الميتوكوندريا، وتأثيرات التوتر والإجهاد، قد يبدأ «عمر القلب» في الارتفاع.

ويحذر الأطباء من أن مشكلات القلب قد تتطور في صمت، إذ إن الشعور بأن الشخص يتمتع بصحة جيدة لا يعني بالضرورة أن القلب والأوعية الدموية خالية من المشكلات.

وقال الدكتور ويل كول، وهو أيضاً أخصائي في الطب الوظيفي، إن الفحوصات الصحية تصبح مهمة خصوصاً في منتصف العمر، داعياً إلى متابعة ضغط الدم ومستويات الدهون والسكر في الدم ومناقشة عوامل الخطر المتعلقة بصحة القلب مع الطبيب.

وللحفاظ على صحة القلب، يوصي الأطباء بنظام غذائي غني بالخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والأسماك الدهنية والمكسرات وزيت الزيتون، إلى جانب ممارسة المشي السريع والأنشطة الهوائية وتمارين تقوية العضلات بصورة منتظمة.

الكبد

يعمل الكبد بوصفه أحد أهم مراكز معالجة المواد الكيميائية في الجسم، فهو يشارك في التعامل مع العناصر الغذائية والأدوية، ويساعد على تنظيم السكر والدهون والهرمونات والتخلص من بعض المواد الضارة في الدم.

ولا يقتصر الضغط على الكبد على تناول الكحول، إذ يمكن أن تؤثر زيادة الوزن ومقاومة الإنسولين والنظام الغذائي الغني بالأطعمة شديدة التصنيع في صحته.

وقد تشمل العلامات المحتملة لتراجع صحة الكبد الشعور بالخمول والإمساك واضطراب عمليات الأيض واختلال التوازن الهرموني، لكن المشكلة أن الكبد قد يتعرض للإجهاد قبل ظهور أعراض واضحة.

وينصح الخبراء بتقليل السكريات المضافة والأطعمة شديدة التصنيع، والإكثار من الخضراوات، خصوصاً السبانخ والبروكلي والهليون، إلى جانب الفواكه الغنية بالألياف.

كما تساعد الحركة المنتظمة على تقليل تراكم الدهون في الكبد وتحسين السيطرة على سكر الدم، مع أهمية شرب كمية كافية من الماء وعدم تناول الكحول.

الجهاز المناعي

مع التقدم في العمر، قد تتراجع كفاءة الجهاز المناعي، وهي عملية تُعرف باسم شيخوخة الجهاز المناعي.

ومع ضعف قدرته على التخلص من العدوى والخلايا التالفة، قد يزداد الالتهاب منخفض الدرجة داخل الجسم، وهو ما يمكن أن يؤثر في صحة الخلايا بمرور الوقت.

وقد تكون الإصابة بالعدوى بصورة متكررة أو بطء التعافي منها من العلامات التي تستحق الانتباه، إلى جانب الشعور المستمر بالإرهاق والتعب والتشوش الذهني.

ويرتبط الجهاز المناعي أيضاً بصحة الأمعاء، إذ توجد نسبة كبيرة من الخلايا المناعية في الجهاز الهضمي، وتؤدي الكائنات الدقيقة الموجودة فيه دوراً في تدريب الجهاز المناعي وتنظيم استجابته.

ويمكن لعوامل نمط الحياة، مثل سوء التغذية والتوتر، أن تسرّع من شيخوخة الجهاز المناعي.

ولتعزيز صحة المناعة، ينصح الخبراء بالاعتماد على الأطعمة الكاملة والغنية بالعناصر الغذائية، وتقليل الأطعمة شديدة التصنيع والسكريات المضافة والكربوهيدرات المكررة، إلى جانب تناول الأطعمة المخمرة مثل الزبادي والكفير.

كما تلعب الحركة المعتدلة والنوم الكافي دوراً في دعم الجهاز المناعي وتقليل الالتهاب، مع أهمية الحد من التوتر من خلال أنشطة تساعد على الاسترخاء، مثل التأمل والتنفس الهادئ والمشي في الطبيعة.