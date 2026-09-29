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إنفانتينو يرفع قيمة التعهدات المالية لأعضاء «فيفا»

جياني إنفانتينو (إ.ب.أ)
جياني إنفانتينو (إ.ب.أ)
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إنفانتينو يرفع قيمة التعهدات المالية لأعضاء «فيفا»

جياني إنفانتينو (إ.ب.أ)
جياني إنفانتينو (إ.ب.أ)

أشار جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إلى إمكانية توزيع مبالغ مالية أكبر على أعضاء الاتحاد من احتياطيات «فيفا» النقدية المقدّرة بـ4.4 مليار جنيه إسترليني، وفقاً لتقرير إخباري، اليوم (الثلاثاء).

وفي رسالة اطلعت عليها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، وأُرسلت في وقت متأخر من مساء أمس (الاثنين) إلى الاتحادات القارية الستة التابعة للهيئة الحاكمة للعبة، صرّح إنفانتينو بأنه سيدعم «أقصى قدر ممكن من التمويل الإضافي الذي يمكن تقديمه بمسؤولية».

وواجه إنفانتينو ضغوطاً متزايدة بسبب خطته التي أُجهضت، والمعروفة باسم «مبادرة (فيفا) للمشروعات المستقبلية»، التي اقترحت بيع حصص في بطولة كأس العالم ومسابقات أخرى لمستثمرين من القطاع الخاص، مما أثار ردود فعل غاضبة ومعارضة واسعة النطاق.

وتأتي رسالة إنفانتينو عقب مطالبة كل من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) واتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي للعبة (كونكاكاف) بأن يدفع «فيفا» مبلغ 10 ملايين دولار إلى جميع أعضائه البالغ عددهم 211 عضواً من احتياطياته المالية.

ومن المقرر أن ينظر مجلس «فيفا» في هذا المقترح خلال اجتماعه في 15 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وقال إنفانتينو في رسالته، وفقاً لـ«بي بي سي»: «لن أستبق الأحداث بتحديد المبلغ مسبقاً. يمكن لرقم محدد أن يفتح باب النقاش، لكنه لا يكفي لصياغة سياسة عالمية شاملة».

كما قدم إنفانتينو دفاعاً جديداً عن مقترحه الفاشل، الذي أثار دعوات إلى استقالته من منصبه، والقاضي ببيع جزء من الحقوق التجارية لبطولة كأس العالم، مؤكداً مجدداً أن الهدف منه كان توليد أموال إضافية لدعم اللعبة. وكتب المسؤول السويسري-الإيطالي: «كان الهدف من المقترح التجاري الأخير، الذي تم سحبه الآن، تمكين (فيفا) من زيادة استثماراته في كرة القدم».

وفي وقت سابق من هذا الشهر، طالبت ديبي هيويت، رئيسة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، نائبة رئيس «فيفا»، إنفانتينو بالكشف عن جميع الوثائق المتعلقة بخطته المثيرة للجدل، داعية إلى إجراء مراجعة مستقلة لمبادرته غير الناجحة.

يُذكر أن إنفانتينو سيخوض انتخابات رئاسة «فيفا» للمرة الرابعة في مارس (آذار) المقبل، في حين يمتلك منافسوه مهلة تنتهي في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لطرح مرشح بديل.

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استبعاد نيكو أورايلي من مواجهة التشيك

نيكو أورايلي (رويترز)
نيكو أورايلي (رويترز)
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استبعاد نيكو أورايلي من مواجهة التشيك

نيكو أورايلي (رويترز)
نيكو أورايلي (رويترز)

استُبعد نيكو أورايلي، الظهير الأيسر لمانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، من مباراة المنتخب الإنجليزي أمام التشيك، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة بالمستوى الأول ببطولة دوري أمم أوروبا، والمقرر إقامتها في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

ذكرت شبكة «سكاي سبورتس» أن اللاعب، البالغ من العمر 21 عاماً، الذي ارتكب خطأ فادحاً في هدف إسبانيا الحاسم خلال الخسارة 2-3، يوم السبت الماضي، على ملعب «ويمبلي»، كان قد غاب إلى جانب زميله المدافع إزري كونسا عن التدريبات استعداداً للسفر إلى العاصمة التشيكية، بسبب «إصابات طفيفة»، لكن قلب دفاع آرسنال حصل على الضوء الأخضر للمشاركة، وأُدرج ضِمن قائمة المباراة التي تضم 23 لاعباً.

وقال توماس توخيل، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، مساء أمس الاثنين: «لست متأكداً بعدُ مما إذا كان بإمكانهما اللعب، غابا عن التدريبات بسبب مشكلات بسيطة، لكنها لا تزال قائمة. يجب تقييم حالتهما واتخاذ القرار، صباح الثلاثاء».

كان توخيل قد أشار إلى أنه لا يرغب في إجراء تغييرات واسعة على تشكيلته الأساسية، لكنه سيضع سلامة لاعبيه في المقام الأول، في ظل قِصر الفترة الزمنية المتاحة للتعافي بعد الخسارة أمام إسبانيا.

وقال: «ليس من العدل أن تُجري تغييرات كثيرة. تلعب مع زميل جديد أو بأسلوب جديد، وأحياناً يكون من الأفضل صحياً إجراء تغييرين أو ثلاثة، على الأكثر».

وفي الوقت نفسه، انضم مهاجم ليفربول ريو نجوموها (18 عاماً) إلى بعثة المنتخب الإنجليزي المتجهة إلى براغ لخوض المباراة، حيث يسعى فريق توخيل إلى التعافي سريعاً من خسارته 2-3 أمام بطلة العالم وأوروبا.

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«آسياد 2026»: برونزية للملاكم الأردني عشيش

حسين عشيش (رويترز)
حسين عشيش (رويترز)
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«آسياد 2026»: برونزية للملاكم الأردني عشيش

حسين عشيش (رويترز)
حسين عشيش (رويترز)

أحرز الأردني حسين عشيش الميدالية البرونزية في منافسات الملاكمة ضمن دورة الألعاب الآسيوية «آسياد 26» في اليابان، بخسارته أمام الكوري الجنوبي مينسيونغ كيم 0 - 5 في نصف نهائي وزن 80 كيلوغراماً.

وهي الميدالية الرابعة للأردن في الألعاب بعد ثلاثيته من الألوان الثلاثة في فئة الكوميتيه في الكاراتيه، حيث ظفر محمد الجعفري بذهبية تحت 84، وجود الضروس بفضية وزن تحت 68، وعبد الرحمن المصاطفة ببرونزية وزن تحت 67.

وضمن الأردن ميدالية برونزية على الأقل في الملاكمة أيضاً عبر زياد عشيش، شقيق حسين، حيث سيخوض نصف نهائي وزن 70 كيلوغراماً الأربعاء ضد الياباني سينورويتس كوينسي منساه أوكازاوا.

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مفاجأة في عقد زيدان مع منتخب فرنسا

زين الدين زيدان (أ.ب)
زين الدين زيدان (أ.ب)
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مفاجأة في عقد زيدان مع منتخب فرنسا

زين الدين زيدان (أ.ب)
زين الدين زيدان (أ.ب)

كشفت تقارير صحافية فرنسية، اليوم (الثلاثاء)، عن تفاصيل الراتب الذي يتقاضاه زين الدين زيدان، منذ توليه تدريب المنتخب الفرنسي لكرة القدم، مشيرة إلى أن عقده يحمل مفاجأة تتعلق بآلية احتساب دخله والمكافآت المرتبطة بالبطولات الكبرى.

وذكر موقع «فوت ميركاتو» الفرنسي نقلاً عن صحيفة «ليكيب» الفرنسية، أن زيدان يتقاضى 300 ألف يورو شهرياً قبل خصم الضرائب، وهو مبلغ يماثل تقريباً الراتب الذي كان يتقاضاه سلفه ديدييه ديشان، وذلك رغم الأرقام المرتفعة التي كانت قد تداولت سابقاً بشأن راتب المدرب الفرنسي.

وما يميِّز عقد زيدان هو قراره التنازل عن المكافآت الخاصة بحقوق الصورة التي كان ديشان يحصل عليها عقب المباريات الدولية، مما يحرره من قيود معينة مرتبطة بالشركاء التجاريين للمنتخب الفرنسي، حتى مع وجود اتفاقات إعلانية خاصة تجمعه بعدد من العلامات التجارية، وفي مقدمتها شركة «أديداس» الألمانية للأدوات والمستلزمات الرياضية.

في المقابل، أدرج الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نظاماً لمكافآت أكبر خلال البطولات الكبرى، وعلى رأسها كأس العالم وكأس أمم أوروبا، وبالتالي، فإن الجزء الأكبر من أي زيادة في دخل زيدان يعتمد على ما سيحققه المنتخب الفرنسي في تلك المنافسات.

وهكذا، يرتكز اتفاق زيدان على راتب شهري ثابت، مع إمكانية ارتفاع دخله بشكل كبير في حال حقق المنتخب الفرنسي نتائج قوية في المحافل الكبرى.

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