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الدوريات الأوروبية الكبرى تنضم إلى الضغوط المطالبة بإصلاحات في «فيفا»

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو (رويترز)
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو (رويترز)
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الدوريات الأوروبية الكبرى تنضم إلى الضغوط المطالبة بإصلاحات في «فيفا»

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو (رويترز)
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو (رويترز)

بدأت الدوريات الأوروبية الكبرى الدخول على خط الصراع الدائر بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» والاتحاد الدولي للعبة «فيفا» ورئيسه السويسري جياني إنفانتينو، وفقاً لتقرير إخباري، الخميس.

وذكرت شبكة «سكاي» التلفزيونية أن روابط الدوري الألماني «بوندسليغا»، والدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإسباني، والدوري الإيطالي تعتزم إصدار بيان مشترك، الجمعة، من المتوقع أن تطالب فيه بإجراء إصلاحات في نظام حوكمة «فيفا».

وأشارت الشبكة إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان البيان سيتضمن أيضاً مطالبة إنفانتينو بالاستقالة من منصبه.

وواجه رئيس «فيفا» ضغوطاً خلال الفترة الماضية على خلفية مساعٍ لتسويق حقوق بطولة كأس العالم عبر مستثمرين خارجيين، كما تعرض أسلوب إدارته لانتقادات من أطراف عدة في مجتمع كرة القدم.

ورد إنفانتينو على تلك الضغوط بعرض إجراء محادثات مع معارضيه بشأن إصلاحات محتملة داخل الاتحاد الدولي، معلناً إجراء مراجعة خارجية مستقلة لنظام الحوكمة، إلى جانب مشاورات تهدف إلى تعزيز آليات اتخاذ القرار، بما في ذلك تحديد دور رئيس الاتحاد.

وفي الوقت نفسه، أعرب إنفانتينو عن رغبته في الاستمرار على رأس «فيفا»، وكشف خطته للترشح لإعادة انتخابه خلال مؤتمر الاتحاد المقرر في مارس (آذار) المقبل.

في المقابل، يواصل منتقدوه الضغط عليه، وفي مقدمتهم السلوفيني ألكسندر تشيفرين، رئيس «يويفا»، الذي طالب باستقالته.

ويتخذ «يويفا» واتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم «كونكاكاف» موقفاً معارضاً لإنفانتينو منذ عدة أسابيع، لكنهما لم يتفقا حتى الآن على مرشح منافس لخوض انتخابات رئاسة «فيفا».

وتترقب أطراف الأزمة عدداً من المواعيد المهمة، أبرزها اجتماع «يويفا»، الذي يضم الاتحادات الوطنية الـ55 الأعضاء، في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بالعاصمة الألمانية برلين، إضافة إلى اجتماع مجلس «فيفا» في 15 من الشهر ذاته بمدينة زيورخ السويسرية، حيث يعتزم إنفانتينو مناقشة مقترحاته.

وكان الخلاف قد تصاعد في أواخر أغسطس (آب) الماضي مع التهديد برفع دعوى جنائية أمام المحاكم السويسرية ضد إنفانتينو تتعلق بخطط الاستثمار في بطولة كأس العالم، فيما طُلبت معلومات بشأن الصفقات المزمع إبرامها من المحاكم الأميركية.

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مانشيني: على إيطاليا تجاوز خيبة تصفيات كأس العالم

روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي (رويترز)
روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي (رويترز)
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مانشيني: على إيطاليا تجاوز خيبة تصفيات كأس العالم

روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي (رويترز)
روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي (رويترز)

طالب روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب الإيطالي، لاعبيه بطي صفحة الخسارة أمام البوسنة والهرسك، والتركيز على مواجهة بلجيكا، الجمعة، في دوري الأمم الأوروبية على ملعب «الأولمبيكو» في روما.

وتفتتح إيطاليا أمام بلجيكا مشوارها في المجموعة الأولى خلال فترة التوقف الدولي، التي ستشهد أيضاً مواجهتين أمام فرنسا وتركيا.

وستكون المباراة الأولى للمنتخب الإيطالي تحت قيادة مانشيني بعد عودته إلى منصبه، كما أنها أول مواجهة رسمية للفريق منذ خسارته أمام البوسنة والهرسك بركلات الترجيح، والتي حرمته من التأهل إلى كأس العالم هذا الصيف.

وقال مانشيني في المؤتمر الصحافي عشية المباراة: «قضينا يومين مهمين في التدريبات. نأمل في اتخاذ القرارات الصائبة، واللاعبون مستعدون».

وأضاف، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «ستكون مباراة الغد مثيرة كالعادة، ونأمل أن نبدأ بشكل جيد. علينا أن نتجاوز ما حدث أمام البوسنة فوراً».

ويخوض مانشيني ولايته الثانية على رأس الجهاز الفني للمنتخب الإيطالي، بعدما عاد إلى المنصب في يوليو (تموز) الماضي، خلفاً لجينارو غاتوزو، الذي استقال في أبريل (نيسان) عقب الإخفاق في الملحق المؤهل إلى كأس العالم.

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كأس أوروبا الدوري الأوروبي إيطاليا
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باوليني تقود إيطاليا لقلب تأخرها أمام الصين في كأس بيلي جين كينغ

الإيطاليتان جاسمين باوليني وسارة إيراني تحتفلان بالفوز على الصينيتين غوو هانيو وجيانغ شينيو (أ.ف.ب)
الإيطاليتان جاسمين باوليني وسارة إيراني تحتفلان بالفوز على الصينيتين غوو هانيو وجيانغ شينيو (أ.ف.ب)
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باوليني تقود إيطاليا لقلب تأخرها أمام الصين في كأس بيلي جين كينغ

الإيطاليتان جاسمين باوليني وسارة إيراني تحتفلان بالفوز على الصينيتين غوو هانيو وجيانغ شينيو (أ.ف.ب)
الإيطاليتان جاسمين باوليني وسارة إيراني تحتفلان بالفوز على الصينيتين غوو هانيو وجيانغ شينيو (أ.ف.ب)

قادت جاسمين باوليني منتخب إيطاليا إلى قلب تأخره أمام الصين والفوز 2 - 1، الخميس، في دور الثمانية من بطولة كأس بيلي جين كينغ للتنس، بعدما حققت الفوز في مباراتي الفردي والزوجي.

وتأخرت إيطاليا، حاملة اللقب في النسختين الأخيرتين، صفر - 1 بعدما تغلبت الصينية تشانغ شواي على إليزابيتا كوتشياريتو بمجموعتين دون رد، بواقع 6 - 0 و6 - 2، وسط مساندة جماهيرية كبيرة.

لكن باوليني أعادت إيطاليا إلى المواجهة بفوزها على البطلة الأولمبية تشنغ تشينوين بنتيجة 6 - 3 و7 - 6، لتفرض مباراة الزوجي الحاسمة.

الإيطاليتان جاسمين باوليني وسارة إيراني تحتفلان بإحدى النقاط أمام الصينيتين جيانغ شينيو وغوو هانيو (أ.ب)

وعادت باوليني إلى الملعب إلى جانب مواطنتها سارة إيراني، ونجحتا في التغلب على الثنائي الصيني غوو هانيو وجيانغ شينيو بنتيجة 6 - 3 و5 - 7 و6 - 3، لتحسم إيطاليا المواجهة لمصلحتها.

وضرب المنتخب الإيطالي موعداً مع أوكرانيا في الدور نصف النهائي للعام الثاني توالياً، على أن تقام مواجهات هذا الدور السبت، فيما يقام النهائي الأحد.

وكانت أوكرانيا قد قلبت بدورها تأخرها لتتغلب على بلجيكا 2 - 1، في وقت سابق الخميس.

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أستون فيلا يمنع غوريتسكا من التصويت على ملف استضافة الأولمبياد

الدولي الألماني ليون غوريتسكا (رويترز)
الدولي الألماني ليون غوريتسكا (رويترز)
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أستون فيلا يمنع غوريتسكا من التصويت على ملف استضافة الأولمبياد

الدولي الألماني ليون غوريتسكا (رويترز)
الدولي الألماني ليون غوريتسكا (رويترز)

لن يتمكن الدولي الألماني ليون غوريتسكا من المشاركة في التصويت لاختيار المدينة الألمانية المرشحة لاستضافة الألعاب الأولمبية، السبت، بعدما رفض ناديه أستون فيلا السماح له بالسفر إلى مدينة بادن بادن.

ويعاني غوريتسكا من إصابة، ويرغب أستون فيلا، الذي انضم إليه اللاعب الصيف الماضي في صفقة انتقال حر قادماً من بايرن ميونيخ، في عودته إلى النادي لمواصلة برنامجه التأهيلي.

وكان من المقرر أن يشارك غوريتسكا في التصويت بصفته عضواً شخصياً في الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية، خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد السبت.

وتنحصر المنافسة بين ملفي ميونيخ، التي استضافت أولمبياد 1972 ولعب فيها غوريتسكا مع بايرن لمدة ثمانية أعوام، ومنطقة كولونيا-الراين - الرور، حيث وُلد اللاعب ونشأ.

ولم يكشف غوريتسكا عن الملف الذي كان ينوي التصويت لمصلحته، وقال مؤخراً لصحيفة «بيلد»: «أصبحت ميونيخ عزيزة جداً على قلبي خلال السنوات الثماني الماضية، بينما تُعد ولاية شمال الراين - وستفاليا موطني».

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