باوليني تقود إيطاليا لقلب تأخرها أمام الصين في كأس بيلي جين كينغ

قادت جاسمين باوليني منتخب إيطاليا إلى قلب تأخره أمام الصين والفوز 2 - 1، الخميس، في دور الثمانية من بطولة كأس بيلي جين كينغ للتنس، بعدما حققت الفوز في مباراتي الفردي والزوجي.

وتأخرت إيطاليا، حاملة اللقب في النسختين الأخيرتين، صفر - 1 بعدما تغلبت الصينية تشانغ شواي على إليزابيتا كوتشياريتو بمجموعتين دون رد، بواقع 6 - 0 و6 - 2، وسط مساندة جماهيرية كبيرة.

لكن باوليني أعادت إيطاليا إلى المواجهة بفوزها على البطلة الأولمبية تشنغ تشينوين بنتيجة 6 - 3 و7 - 6، لتفرض مباراة الزوجي الحاسمة.

الإيطاليتان جاسمين باوليني وسارة إيراني تحتفلان بإحدى النقاط أمام الصينيتين جيانغ شينيو وغوو هانيو (أ.ب)

وعادت باوليني إلى الملعب إلى جانب مواطنتها سارة إيراني، ونجحتا في التغلب على الثنائي الصيني غوو هانيو وجيانغ شينيو بنتيجة 6 - 3 و5 - 7 و6 - 3، لتحسم إيطاليا المواجهة لمصلحتها.

وضرب المنتخب الإيطالي موعداً مع أوكرانيا في الدور نصف النهائي للعام الثاني توالياً، على أن تقام مواجهات هذا الدور السبت، فيما يقام النهائي الأحد.

وكانت أوكرانيا قد قلبت بدورها تأخرها لتتغلب على بلجيكا 2 - 1، في وقت سابق الخميس.