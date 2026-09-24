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الرياضة رياضة عالمية

ألكاراس يدعو لإنهاء المباريات المتأخرة في البطولات الكبرى

كارلوس ألكاراس (د.ب.أ)
كارلوس ألكاراس (د.ب.أ)
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ألكاراس يدعو لإنهاء المباريات المتأخرة في البطولات الكبرى

كارلوس ألكاراس (د.ب.أ)
كارلوس ألكاراس (د.ب.أ)

دعا النجم الإسباني كارلوس ألكاراس مسؤولي كرة المضرب إلى وضع حد للمباريات التي تمتد حتى ساعات متأخرة في البطولات الأربع الكبرى، وذلك عقب خروجه على يد الأميركي بن شيلتون من «بطولة الولايات المتحدة المفتوحة» في وقت متأخر جداً من الليل، وهي واقعة سجلت رقماً قياسياً.

وانتهت رحلة ألكاراس بصفته حاملاً للقب بطولة «فلاشينغ ميدوز» أمام شيلتون في مباراة مثيرة امتدت 5 مجموعات واختتمت في الساعة الـ3:33 صباحاً بتوقيت نيويورك المحلي.

بدأت مباراة ربع النهائي مساء الثلاثاء وانتهت بعد 4 ساعات و28 دقيقة في صباح الأربعاء، مسجلة بذلك أحدث موعد لانتهاء مباراة في وقت متأخر بتاريخ «بطولة الولايات المتحدة».

حُدد الموعد النهائي لإيقاف المباريات في بطولة «ويمبلدون» عند الساعة الـ11 مساء بالتوقيت المحلي، في حين لا تفرض بطولات «الولايات المتحدة» و«فرنسا» و«أستراليا» وقتاً محدداً لإيقاف اللعب. فعلى سبيل المثال، انتهت مباراة الصربي نوفاك ديوكوفيتش أمام الإيطالي لورينزو موسيتي عام 2024 في تمام الساعة الـ3:07 صباحاً في باريس، كما أن المباريات في «نيويورك» و«ملبورن» غالباً ما تمتد حتى ساعات متأخرة من الليل.

وقد اشتكى كثير من كبار اللاعبين من هذا الجدول الزمني القاسي. ويصر ألكاراس، الفائز بـ7 ألقاب كبرى، على أن الوقت قد حان لإجراء تغيير في هذه البطولات الرئيسية.

وصرّح الإسباني في لندن، عشية انطلاق مسابقة «كأس ليفر» هذا الأسبوع، قائلاً: «بالنسبة إلى الرياضي، فإن إنهاء المباراة في الساعة الـ3:30 صباحاً يعني أنه يغادر الملعب في الساعة الـ4:30، ثم يعود إلى الفندق».

وأضاف: «لا يذهب إلى النوم قبل الساعة الـ6:30 أو الـ7 صباحاً. وبشأن التعافي للمباراة التالية، فإن المنافس الذي سيواجهه يتمتع بأفضلية».

وتابع: «الأمر مبالغ فيه. عليهم فعل شيء ما. لا أقول إن الساعة الـ3:30 هو الموعد المناسب، لكن حتى الانتهاء في الساعة الـ12 ليلاً يُعدّ وقتاً متأخراً جداً».

عانى ألكاراس من إنهاك بدني وذهني بعد تلك الخسارة الشاقة أمام شيلتون، التي جاءت في أول بطولة يشارك فيها بعد غياب أكثر من 4 أشهر بسبب إصابة في المعصم.

ويرى اللاعب؛ البالغ 23 عاماً، أن المباريات التي تمتد حتى ساعات متأخرة من الليل تضر باللاعبين وتعوق تطور الرياضة؛ لأن كثيراً من المشجعين يضطرون إلى مغادرة الملعب، كما تنخفض أعداد المشاهدين عبر التلفزيون.

وأردف المصنف ثالثاً عالمياً: «من المؤسف ألّا تحظى مباراة كهذه بمتابعة جماهيرية واسعة؛ لأن الناس يضطرون إلى الذهاب للنوم أو الاستيقاظ مبكراً للعمل في اليوم التالي».

وكان ديوكوفيتش، الحائز 24 لقباً في البطولات الكبرى، قد اقترح مؤخراً تقليص النظام الحالي الذي يفوز فيه بالمجموعة من يحقق 6 أشواط)، وتخفيضه إلى 4 أشواط؛ وذلك بهدف تقليص مدة المباريات.

لكن النجم الأميركي المعتزل آندريه أغاسي خالف رأي ديوكوفيتش، إذ يصر على أن اللاعبين الذين يحققون المجد في البطولات الكبرى ينالون التقدير لقدرتهم على دفع أجسادهم إلى أقصى حدود التحمل.

وقال أغاسي؛ الفائز بـ8 ألقاب كبرى خلال مسيرته: «أؤمن تماماً بضرورة الإبقاء عليه (نظام المجموعات الـ5 في البطولات الكبرى). أعتقد أنه من الممكن أن يحالفك الحظ وتفوز بمجموعتين من أصل 3، لكنني لا أعتقد أن الحظ وحده يكفي للفوز بـ3 مجموعات من أصل 5».

وتابع: «أعتقد أن الفوز يجب أن يكون مستحقاً وعن جدارة؛ إذ ينبغي أن يكون هناك فارق جوهري بين الفوز ببطولات (غراند سلام)، وهي البطولات الأهم، وبين الدورات الأخرى التي تقام على مدار العام».

ويرى أغاسي، الذي يتولى قيادة «فريق العالم» في النسخة الأخيرة من «كأس ليفر»، أن تقليص مدة المباريات من شأنه أن يسيء إلى تاريخ هذه الرياضة.

وقال: «لا أحد يرغب في أن تمتد المباريات حتى وقت متأخر جداً، فالأمر مؤسف، وقد مررت بهذا الموقف مرات عدة». وأضاف: «لكن آخر ما نتمناه هو أن توضع علامة استفهام بجانب تاريخ رياضتنا. لا نريد أن نرى لاعباً يحقق الفوز لمجرد أنه قدّم أداء متوهجاً لمدة ساعة ونصف فقط واجتاز بعض المباريات الصعبة».

وختم قائلاً: «نحن نبذل قصارى جهدنا، لكن الأمر يظل أشبه بمنازلات المصارعين القدامى (غلادييتور)، وهذا ما يعجبني».

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رياضة تنس غراند سلام ويمبلدون بريطانيا

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فابيان رويز يؤمن بأحقيته في الكرة الذهبية

الإسباني فابيان رويز لاعب وسط باريس سان جيرمان (رويترز)
الإسباني فابيان رويز لاعب وسط باريس سان جيرمان (رويترز)
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فابيان رويز يؤمن بأحقيته في الكرة الذهبية

الإسباني فابيان رويز لاعب وسط باريس سان جيرمان (رويترز)
الإسباني فابيان رويز لاعب وسط باريس سان جيرمان (رويترز)

أبدى الإسباني فابيان رويز، لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، طموحه في المنافسة على جائزة «الكرة الذهبية»، بعد موسم استثنائي حصد خلاله عدداً من الألقاب مع فريقه.

وقال رويز في تصريحات لإذاعة «راديو استاديو نوتشي»: «في سباق الكرة الذهبية، أتمنى أن أصل إلى أبعد مركز ممكن، فقد فزت تقريباً بكل الألقاب التي كانت متاحة هذا الموسم».

وأضاف اللاعب الإسباني، متحدثاً عن حصيلته من الألقاب من دون الدخول في حملة للترويج لنفسه: «أنا اللاعب الذي فاز بأكبر عدد من البطولات، لكنني سأترك مهمة الترويج للآخرين».

وفي تصريحات نقلتها صحيفة «آس» الإسبانية، تحدّث رويز عن حظوظه في المنافسة على الجائزة، قائلاً: «الكرة الذهبية؟ لِمَ لا؟ الحقيقة أنني على المستوى الجماعي كنت اللاعب الأكثر تتويجاً، وأعتقد أنني فزت بسبعة ألقاب في السنوات الأخيرة».

وتابع: «الكرة الذهبية جائزة مرموقة للغاية، وكل لاعب يحلم بالفوز بها. أنا سعيد لأن الناس يتحدثون عني، ولأن عملي يحظى بالتقدير. سأحاول إنهاء السباق في أعلى مركز ممكن، ولماذا لا أحلم بالفوز بها؟».

وشدد رويز على أن الجوائز الفردية ينبغي ألا تقتصر على المهاجمين، وقال: «أعتقد أن المدافع أو حارس المرمى له القدر نفسه من الأهمية التي يمثلها المهاجم. وفي السنوات الأخيرة رأينا لوكا مودريتش ورودري يثبتان ذلك».

ورغم النجاحات الجماعية التي حققها، يأمل لاعب الوسط الإسباني في إضافة إنجاز فردي إلى مسيرته، قائلاً: «أتمنى أن أتمكن يوماً ما من الفوز بجائزة فردية، وهذا العام أنا اللاعب الذي حقق أكبر عدد من الألقاب».

واختتم رويز حديثه بتوجيه رسالة خاصة إلى والدته: «كل ما أنا عليه وكل ما حققته أدين به إلى والدتي وإلى كل ما فعلته من أجلي».

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الدوري الفرنسي فرنسا
الرياضة رياضة عالمية

الدرّاج الألماني ليبوفيتز يعود من الإصابة ويحلم بمفاجأة في «بطولة العالم»

الدرّاج الألماني فلوريان ليبوفيتز (د.ب.أ)
الدرّاج الألماني فلوريان ليبوفيتز (د.ب.أ)
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الدرّاج الألماني ليبوفيتز يعود من الإصابة ويحلم بمفاجأة في «بطولة العالم»

الدرّاج الألماني فلوريان ليبوفيتز (د.ب.أ)
الدرّاج الألماني فلوريان ليبوفيتز (د.ب.أ)

يستعد الدرّاج الألماني فلوريان ليبوفيتز لخوض «سباق الطريق» ضمن بطولة العالم، الأحد، بعد رحلة تعافٍ من إصابة خطيرة تعرض لها قبل شهرين خلال «سباق فرنسا الدولي (تور دي فرنس)».

وكان ليبوفيتز قد تعرض للسقوط خلال مرحلة «السباق ضد الساعة»؛ ما أدى إلى إصابته بكسر في عظمة الترقوة وخضوعه لعملية جراحية، قبل أن يبدأ رحلة التأهيل للعودة إلى المنافسات.

وأكد الدراج الألماني أن بطولة العالم شكلت هدفاً مهماً ساعده خلال فترة التعافي، وقال لـ«وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)»: «كنت بحاجة إلى هدف يحفزني. لقد جعل ذلك عملية التأهيل أسهل، وإلا لكان عاماً طويلاً للغاية».

ورغم أن غياب أبرز المرشحين، تادي بوغاتشار؛ بسبب الإصابة قد يفتح الباب أمام منافسة أوسع، فإن ليبوفيتز لا يرفع سقف توقعاته، موضحاً: «حاولت الوصول إلى أفضل مستوى بدني ممكن، رغم أنني واثق بأن ذلك لن يكون كافياً لتحقيق نتيجة ممتازة».

ويمتد «سباق الطريق» للرجال لفئة «النخبة» لمسافة تقترب من 270 كيلومتراً، ويتضمن دورات ختامية حول مرتفع «مونت رويال»، في مسار قد يتناسب مع خصائص ليبوفيتز، الذي قال: «بطولة العالم حدث استثنائي، ويمكن أن تحدث فيها أمور كثيرة».

ويقدّر ليبوفيتز جاهزيته الحالية بنحو 80 في المائة، بعدما شارك في 3 سباقات بإيطاليا لاستعادة إيقاع المنافسة، لكنه يرى أنه لا يزال بحاجة إلى استعادة مزيد من «القدرة الانفجارية» حتى يكون ضمن أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

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سباق للدراجات فرنسا
الرياضة رياضة عالمية

«نايكي» تلغي تعاونها مع بنزيما في اللحظات الأخيرة بسبب ماضيه

بنزيما صاحب الـ38 عاماً أصبح لاعباً حراً بعد رحيله عن الهلال السعودي في أغسطس الماضي (رويترز)
بنزيما صاحب الـ38 عاماً أصبح لاعباً حراً بعد رحيله عن الهلال السعودي في أغسطس الماضي (رويترز)
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«نايكي» تلغي تعاونها مع بنزيما في اللحظات الأخيرة بسبب ماضيه

بنزيما صاحب الـ38 عاماً أصبح لاعباً حراً بعد رحيله عن الهلال السعودي في أغسطس الماضي (رويترز)
بنزيما صاحب الـ38 عاماً أصبح لاعباً حراً بعد رحيله عن الهلال السعودي في أغسطس الماضي (رويترز)

ألغت شركة «نايكي» جلسة تصوير إعلانية كانت مقررة مع النجم الفرنسي كريم بنزيما في لندن، قبل ساعات من موعدها، بعدما خلصت إلى أن جوانب من ماضي اللاعب لا تتوافق مع قيم العلامة التجارية.

ووفق تقرير نشرته «ذي أثليتيك (The Athletic)»، فقد كان من المقرر أن يصل بنزيما إلى لندن، الخميس، للمشاركة في حملة تجمع بين «نايكي» وعلامة أزياء الشارع البريطانية «كورتيز»، إلا إن الشركة أبلغت فريقه مساء الأربعاء بإلغاء التعاون بالكامل.

وقال مصدر مطلع على الصفقة إن «نايكي» أجرت مراجعة أعمق لخلفية بنزيما قبل التصوير، قبل أن تقرر عدم المضي قدماً في المشروع، من دون الكشف عن التفاصيل المحددة التي أدت إلى اتخاذ القرار.

وقالت «نايكي» في بيان لـ«ذي أثليتيك (The Athletic)»: «هذا المشروع لا يعكس وجود علاقة أوسع بين اللاعب و(نايكي). نأسف لأن المحادثات وصلت إلى هذه المرحلة».

وكان التعاون الجديد سيأتي بعد انتهاء علاقة بنزيما الطويلة مع «أديداس». وبدأ المهاجم الفرنسي مسيرته مرتدياً أحذية «نايكي ميركوريال» خلال مرحلة تألقه مع ليون، قبل انتقاله إلى «أديداس» عام 2007، واستمر معها طيلة السنوات التالية، حتى أطلقت الشركة حذاءً خاصاً به عقب فوزه بـ«الكرة الذهبية» عام 2022.

وبعد انتهاء عقده مع «أديداس»، دخل فريق بنزيما في محادثات مع «نايكي» للمشاركة في حملة مشتركة مع «كورتيز» لإطلاق حذاء «شوكس آر فور 19 (Shox R419)».

ووفق التقرير، فقد تضمنت الاتفاقات حصول اللاعب على منتجات من «نايكي» بقيمة 75 ألف يورو، إلى جانب تغطية ترتيبات سفره إلى لندن للمشاركة في التصوير.

كما شهدت المفاوضات الأولية نقاشات بشأن إمكانية توسيع التعاون مستقبلاً ليصبح بنزيما سفيراً لـ«نايكي»، إلا إن الشركة أكدت أنه لم تكن هناك خطط قائمة لمنحه دوراً أوسع.

واستمرت الاتصالات بين «نايكي»، والوكالة الإبداعية، وفريق اللاعب، حتى هذا الأسبوع، قبل أن تتراجع الشركة مساء الأربعاء وتلغي المشروع، وتبلغ بنزيما بأنه لم يعد مطالباً بالسفر إلى لندن.

وأكد ممثل عن اللاعب أن «نايكي» هي التي بادرت بالتواصل مع بنزيما بشأن التعاون، وليس العكس، من دون التعليق على بقية التفاصيل الواردة في التقرير.

ويبلغ بنزيما 38 عاماً، وأصبح لاعباً حراً بعد رحيله عن الهلال السعودي في نهاية أغسطس (آب) الماضي، من دون أن يعلن اعتزاله كرة القدم حتى الآن.

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