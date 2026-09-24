أستون فيلا يمنع غوريتسكا من التصويت على ملف استضافة الأولمبياد

لن يتمكن الدولي الألماني ليون غوريتسكا من المشاركة في التصويت لاختيار المدينة الألمانية المرشحة لاستضافة الألعاب الأولمبية، السبت، بعدما رفض ناديه أستون فيلا السماح له بالسفر إلى مدينة بادن بادن.

ويعاني غوريتسكا من إصابة، ويرغب أستون فيلا، الذي انضم إليه اللاعب الصيف الماضي في صفقة انتقال حر قادماً من بايرن ميونيخ، في عودته إلى النادي لمواصلة برنامجه التأهيلي.

وكان من المقرر أن يشارك غوريتسكا في التصويت بصفته عضواً شخصياً في الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية، خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد السبت.

وتنحصر المنافسة بين ملفي ميونيخ، التي استضافت أولمبياد 1972 ولعب فيها غوريتسكا مع بايرن لمدة ثمانية أعوام، ومنطقة كولونيا-الراين - الرور، حيث وُلد اللاعب ونشأ.

ولم يكشف غوريتسكا عن الملف الذي كان ينوي التصويت لمصلحته، وقال مؤخراً لصحيفة «بيلد»: «أصبحت ميونيخ عزيزة جداً على قلبي خلال السنوات الثماني الماضية، بينما تُعد ولاية شمال الراين - وستفاليا موطني».