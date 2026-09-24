أندي كارول يكشف تعرضه لاعتداء جنسي عام 2021

كشف أندي كارول، مهاجم منتخب إنجلترا السابق، في سيرته الذاتية عن تعرضه لاعتداء جنسي من رجل عام 2021.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن كارول، البالغ من العمر 37 عاماً، أورد تفاصيل الواقعة في كتاب سيرته الذاتية، بعدما كان يتمتع بحق قانوني في عدم الكشف عن هويته بصفته ضحية لاعتداء جنسي.

وأوضح كارول أن الحادثة وقعت في منزله خلال فترته الثانية مع نيوكاسل، عندما كانت شريكته السابقة خارج المنزل. وكان المعتدي، وهو صديق لها، قد حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بعد أن أدلى اللاعب الإنجليزي بشهادته أمام المحكمة.

وقال كارول، مهاجم ليفربول ووستهام السابق، والذي يشغل حالياً دور اللاعب والمالك المشارك لنادي داغنهام أند ريدبريدج، المنافس في دوري الهواة الجنوبي، إن الاعتداء وقع بينما كان نائماً.

وأضاف أنه طرد الرجل من المنزل، قبل أن يطرحه أرضاً ويفقده الوعي عندما حاول العودة إلى الداخل.

وقرر كارول الكشف عن تفاصيل الواقعة في كتابه بعد مناقشة الأمر مع صديقته لو تيسديل.

وكتب: «لقد تعرضت لاعتداء جنسي، ها قد قلتها. إنه أمر مخيف حتى بمجرد التفكير فيه، ولم يكن يعلم به سوى قلة قليلة من الناس قبل الآن».