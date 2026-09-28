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«آسياد 2026»: إيالا تتألق في ملعب مغطى... والأمطار تُربك الكريكيت

نجمة التنس الفلبينية أليكس إيالا تتألق في ناغويا (رويترز)
نجمة التنس الفلبينية أليكس إيالا تتألق في ناغويا (رويترز)
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«آسياد 2026»: إيالا تتألق في ملعب مغطى... والأمطار تُربك الكريكيت

نجمة التنس الفلبينية أليكس إيالا تتألق في ناغويا (رويترز)
نجمة التنس الفلبينية أليكس إيالا تتألق في ناغويا (رويترز)

استهلت نجمة التنس الفلبينية أليكس إيالا مشوارها نحو الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية بفوز مقنع، لكن بعيداً عن أنظار قاعدتها الجماهيرية المتنامية، بعدما تسببت الأحوال الجوية السيئة في إرباك برنامج منافسات الاثنين.

وكانت الأجواء مشحونة بالحماس قبل المباراة الافتتاحية التي نفدت تذاكرها بالكامل على الملعب الرئيسي المفتوح بمركز هيجاشيياما بارك للتنس، الذي يتسع لنحو 3500 متفرج، حيث احتشد المشجعون لمتابعة إيالا، أول لاعبة فلبينية تحرز لقباً في بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات.

لكن الأمطار الغزيرة أجبرت المنظمين على نقل المباراة إلى صالة مغطاة، ليقتصر الحضور على عشرات قليلة من المتفرجين، بينهم إعلاميون ومسؤولو فرق ومتطوعون يرتدون قمصاناً خضراء، شاهدوا اللاعبة البالغة من العمر 21 عاماً تسحق التايلاندية باتشارين تشيبشاندغ بنتيجة 6 - 1 و6 - صفر، لتحجز مقعدها بسهولة في دور الثمانية.

وقالت إيالا، المصنفة 18 عالمياً، التي ستواجه التايوانية جوانا غارلاند في الدور المقبل: «دخلت المباراة بعقلية منفتحة ومستعدة لأي ظرف. في النهاية، أبعاد الملعب تبقى نفسها. ليست هذه المرة الأولى التي ألعب فيها في مثل هذه الظروف، لذلك لم أواجه أي مشكلة».

ولم تكن جماهير إيالا وحدها المتضررة من سوء الأحوال الجوية، إذ وجد المنظمون أنفسهم أمام تحديات كبيرة في إعادة جدولة المنافسات، بعدما تسببت الأمطار المتواصلة في تعطيل عدد من الفعاليات.

وألغيت مباراتا دور الثمانية لمنافسات الكريكيت للرجال بين باكستان وهونغ كونغ، والهند وأفغانستان، بعد غمر المياه ملعب كوروجي أثليتيك بارك في ضواحي ناغويا.

ومع عدم وجود مواعيد احتياطية في جدول البطولة، تأهلت الهند وباكستان إلى الدور قبل النهائي لمسابقة «تي-20» بفضل تصنيفهما الأعلى.

ومثّل القرار ضربة جديدة لأفغانستان، التي خسرت فرصة المنافسة على الذهب بالطريقة نفسها قبل ثلاث سنوات، عندما أُلغيت المباراة النهائية لدورة ألعاب هانغزو بسبب الأمطار، لتذهب الميدالية الذهبية إلى الهند، وفقاً للوائح.

وقال محمد أكرم لاعب المنتخب الأفغاني: «كنا نتطلع إلى مواجهة الهند هنا، وكان لاعبونا في أفضل مستوياتهم، لكن الأمطار أفسدت كل شيء».

وفي الوقت نفسه، يواصل إعصار «سوريجاي» تحركه شمالاً بعد ضربه منطقة أوكيناوا الجنوبية الاثنين، وسط توقعات بوصوله إلى وسط اليابان ومنطقة طوكيو بحلول منتصف الأسبوع، ما يهدد بمزيد من الاضطرابات بسبب الرياح القوية والأمطار الغزيرة.

كما تصاعدت الانتقادات المتعلقة بالجوانب اللوجستية للبطولة، بعدما كشف مراد جيهان، قائد منتخب باكستان للكرة الطائرة، أن فريقه نقل بالخطأ إلى صالة مختلفة قبل مباراته أمام أوزبكستان ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وقال جيهان في مقطع فيديو نشره عبر «إنستغرام»: «لدينا مباراة مهمة جداً، لكن سائق الحافلة لا يعرف الصالة التي من المفترض أن نلعب فيها».

ورغم هذا الارتباك، تمكن المنتخب الباكستاني من تجاوز الموقف سريعاً فور وصوله إلى صالة أوكازاكي تشو سوجو بارك الرياضية، وحقق فوزه الثاني توالياً بتغلبه على أوزبكستان بثلاثة أشواط نظيفة.

لكن آمال باكستان تلقت ضربة أخرى في منافسات رمي الرمح، بعدما أخفق البطل الأولمبي أرشد نديم في الصعود إلى منصة التتويج.

وارتكب نديم، الذي منح بلاده أول ميدالية ذهبية فردية في تاريخها الأولمبي عندما توج بذهبية ألعاب باريس قبل عامين، أخطاء في أربع من محاولاته الست، قبل أن يسجل أفضل رمية له هذا الموسم بواقع 80.29 متر، ليكتفي بمركز خارج الثلاثة الأوائل.

ونال السريلانكي روميش باثيراجا أول ميدالية ذهبية لبلاده في دورة ألعاب آيتشي-ناغويا بعدما سجل 88.55 متر، متقدماً على الهنديين ياشفير سينغ وروهيت ياداف.

وفي منافسات تنس الطاولة، واصلت الصين هيمنتها المعتادة على اللعبة بحصدها ذهبيتي زوجي السيدات وفردي الرجال.

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البولندي هوبرت هوركاتش إلى نهائي «تشنغزو» (أ.ف.ب)
البولندي هوبرت هوركاتش إلى نهائي «تشنغزو» (أ.ف.ب)
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«دورة تشنغزو»: هوركاتش يصعد لمواجهة فوكينا في النهائي

البولندي هوبرت هوركاتش إلى نهائي «تشنغزو» (أ.ف.ب)
البولندي هوبرت هوركاتش إلى نهائي «تشنغزو» (أ.ف.ب)

تأهل البولندي هوبرت هوركاتش لنهائي بطولة تشنغزو للتنس بعد فوز صعب على الكندي دينيس شابوفالوف في قبل النهائي، الاثنين.

لم يحافظ شابوفالوف على تقدمه في المجموعة الأولى بنتيجة 7 - 6 (10 - 8)، ليقلب هوركاتش الطاولة على منافسه بالفوز 6 - 3، و6 - 3، لينتزع بطاقة التأهل بفوز ماراثوني بعد مباراة امتدت ساعتين و26 دقيقة.

وسيلعب هوبرت هوركاتش في النهائي ضد الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا، الثلاثاء، حيث يتفوق الإسباني بنتيجة 4 - 2 في المواجهات المباشرة بينهما.

ويستعد اللاعب البولندي لخوض النهائي رقم 13 في مسيرته، والتاسع له على الملاعب الصلبة، أما فوكينا (27 عاماً) سيخوض النهائي التاسع في مسيرته.

وكان الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا قد بلغ النهائي بعدما تغلب على الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي بمجموعتين مقابل مجموعة بنتيجة 4 - 6، و6 - 4، و6 - 3، الاثنين في المربع الذهبي، ليصبح على مسافة انتصار واحد من إحراز لقبه الثاني في بطولات الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين هذا الموسم.

وخاض دافيدوفيتش فوكينا أول بطولة له منذ مشاركته في بطولة أوماج في يوليو (تموز) الماضي.

ووصل اللاعب الإسباني إلى الدور قبل النهائي دون خسارة أي مجموعة، قبل أن يدفعه باسيلاشفيلي إلى خوض مجموعة ثالثة للمرة الأولى في البطولة.

واستعاد دافيدوفيتش فوكينا المصنف الثاني، توازنه بعد بداية بطيئة ليحسم الفوز في مباراة استغرقت ساعتين.

وخسر دافيدوفيتش فوكينا 5 مباريات نهائية متتالية في بطولات الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، قبل أن يحرز لقبه الأول في مسيرته عندما تُوج ببطولة مايوركا في يونيو (حزيران) الماضي.

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رئيس الاتحاد الآيرلندي يدافع عن تعامله مع مباراة إسرائيل

مواجهة آيرلندا أمام إسرائيل في المجر أثارت جدلاً كبيراً (د.ب.أ)
مواجهة آيرلندا أمام إسرائيل في المجر أثارت جدلاً كبيراً (د.ب.أ)
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رئيس الاتحاد الآيرلندي يدافع عن تعامله مع مباراة إسرائيل

مواجهة آيرلندا أمام إسرائيل في المجر أثارت جدلاً كبيراً (د.ب.أ)
مواجهة آيرلندا أمام إسرائيل في المجر أثارت جدلاً كبيراً (د.ب.أ)

دافع بول كوك، رئيس الاتحاد الآيرلندي لكرة القدم، عن موقف اتحاده وتعامله مع المباراة المثيرة للجدل لمنتخب آيرلندا أمام إسرائيل في دوري الأمم الأوروبية، وقال إن اتحاده أدار الموقف بشكل جيد للغاية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن المنتخب الآيرلندي فاز على إسرائيل 3/صفر، الأحد، وهي المباراة التي كان مصيرها معلقاً في صباح اليوم السابق لها، بعدما أعلن حارس مرمى آيرلندا، جافين بازونو، عدم جاهزيته للمشاركة، ثم نشر عبر منصة تبادل الصور «إنستغرام» أنه يرى أن المشاركة في المباراة ستكون تصرفاً خاطئاً.

وقال كوك في تصريحات عقب المباراة: «أعتقد أننا تعاملنا مع أحداث الأسبوع بشكل جيد للغاية، وقبل الخوض في التفاصيل، أرى أنه عند النظر إلى الشجاعة والأداء والسلوك الذي أظهروه، فإن كل من حضر هنا الليلة، ويزيد عددهم على 20، قد مثلوا الأمة والبلاد والمنظمة الكروية بأفضل صورة».

وأضاف: «علينا أن نشعر بفخر كبير لتجاوزهم الصعوبات التي واجهوها».

وقال كوك إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لم يبلغ اتحاده بشيء محدد حول طبيعة العقوبات المحتملة بخلاف ما تنص عليه اللوائح الرسمية، مشيراً إلى قضية استبعاد ساوثهامبتون من منافسات المباريات الفاصلة بدوري البطولة (شامبيونشيب) في الموسم الماضي بسبب فضيحة تجسس، وقال: «لقد ذاق ساوثهامبتون طعم العقوبة غير المتوقعة مسبقاً».

واختتم كوك تصريحاته قائلاً: «نحن مكلفون بالعمل لما فيه مصلحة الكرة الآيرلندية ومستقبلها».

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الرياضة رياضة عالمية

دورغو يعود لمان يونايتد... وبرونو فيرنانديز جاهز للمشاركة أمام الدنمارك

الدنماركي باتريك دورغو أصيب بمواجهة ويلز (أ.ب)
الدنماركي باتريك دورغو أصيب بمواجهة ويلز (أ.ب)
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دورغو يعود لمان يونايتد... وبرونو فيرنانديز جاهز للمشاركة أمام الدنمارك

الدنماركي باتريك دورغو أصيب بمواجهة ويلز (أ.ب)
الدنماركي باتريك دورغو أصيب بمواجهة ويلز (أ.ب)

عاد المدافع باتريك دورغو إلى ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك بعدما تعرض للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية، فيما سيواصل برونو فيرنانديز، قائد الفريق، اللعب مع منتخب البرتغال رغم الشكوك حول جاهزيته.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن دورغو تعرض لإصابة في الفخذ خلال فوز الدنمارك على ويلز، الأحد، وأكد مانشستر يونايتد أنه سيعود إلى الفريق بعد تصريحات مدرب الدنمارك، بريان ريمر، بأن اللاعب تعرض للإصابة.

وقال المنتخب الدنماركي عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «للأسف سيغادر باتريك دورغو معسكر الفريق بسبب الإصابة».

وكان فيرنانديز قد تم استبعاده من قائمة منتخب البرتغال الذي فاز على النرويج، وذلك بعدما لعب 89 دقيقة أمام ويلز الأسبوع الماضي، لكن خورخي خيسوس، المدير الفني للفريق، يأمل في أن يتمكن لاعب خط الوسط من المشاركة في مباراة يوم الخميس.

وقال مانشستر يونايتد إنه من المرجح أن يعود فيرنانديز للمشاركة مع المنتخب البرتغالي في مواجهة الدنمارك.

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