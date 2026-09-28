«آسياد 2026»: إيالا تتألق في ملعب مغطى... والأمطار تُربك الكريكيت

استهلت نجمة التنس الفلبينية أليكس إيالا مشوارها نحو الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية بفوز مقنع، لكن بعيداً عن أنظار قاعدتها الجماهيرية المتنامية، بعدما تسببت الأحوال الجوية السيئة في إرباك برنامج منافسات الاثنين.

وكانت الأجواء مشحونة بالحماس قبل المباراة الافتتاحية التي نفدت تذاكرها بالكامل على الملعب الرئيسي المفتوح بمركز هيجاشيياما بارك للتنس، الذي يتسع لنحو 3500 متفرج، حيث احتشد المشجعون لمتابعة إيالا، أول لاعبة فلبينية تحرز لقباً في بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات.

لكن الأمطار الغزيرة أجبرت المنظمين على نقل المباراة إلى صالة مغطاة، ليقتصر الحضور على عشرات قليلة من المتفرجين، بينهم إعلاميون ومسؤولو فرق ومتطوعون يرتدون قمصاناً خضراء، شاهدوا اللاعبة البالغة من العمر 21 عاماً تسحق التايلاندية باتشارين تشيبشاندغ بنتيجة 6 - 1 و6 - صفر، لتحجز مقعدها بسهولة في دور الثمانية.

وقالت إيالا، المصنفة 18 عالمياً، التي ستواجه التايوانية جوانا غارلاند في الدور المقبل: «دخلت المباراة بعقلية منفتحة ومستعدة لأي ظرف. في النهاية، أبعاد الملعب تبقى نفسها. ليست هذه المرة الأولى التي ألعب فيها في مثل هذه الظروف، لذلك لم أواجه أي مشكلة».

ولم تكن جماهير إيالا وحدها المتضررة من سوء الأحوال الجوية، إذ وجد المنظمون أنفسهم أمام تحديات كبيرة في إعادة جدولة المنافسات، بعدما تسببت الأمطار المتواصلة في تعطيل عدد من الفعاليات.

وألغيت مباراتا دور الثمانية لمنافسات الكريكيت للرجال بين باكستان وهونغ كونغ، والهند وأفغانستان، بعد غمر المياه ملعب كوروجي أثليتيك بارك في ضواحي ناغويا.

ومع عدم وجود مواعيد احتياطية في جدول البطولة، تأهلت الهند وباكستان إلى الدور قبل النهائي لمسابقة «تي-20» بفضل تصنيفهما الأعلى.

ومثّل القرار ضربة جديدة لأفغانستان، التي خسرت فرصة المنافسة على الذهب بالطريقة نفسها قبل ثلاث سنوات، عندما أُلغيت المباراة النهائية لدورة ألعاب هانغزو بسبب الأمطار، لتذهب الميدالية الذهبية إلى الهند، وفقاً للوائح.

وقال محمد أكرم لاعب المنتخب الأفغاني: «كنا نتطلع إلى مواجهة الهند هنا، وكان لاعبونا في أفضل مستوياتهم، لكن الأمطار أفسدت كل شيء».

وفي الوقت نفسه، يواصل إعصار «سوريجاي» تحركه شمالاً بعد ضربه منطقة أوكيناوا الجنوبية الاثنين، وسط توقعات بوصوله إلى وسط اليابان ومنطقة طوكيو بحلول منتصف الأسبوع، ما يهدد بمزيد من الاضطرابات بسبب الرياح القوية والأمطار الغزيرة.

كما تصاعدت الانتقادات المتعلقة بالجوانب اللوجستية للبطولة، بعدما كشف مراد جيهان، قائد منتخب باكستان للكرة الطائرة، أن فريقه نقل بالخطأ إلى صالة مختلفة قبل مباراته أمام أوزبكستان ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وقال جيهان في مقطع فيديو نشره عبر «إنستغرام»: «لدينا مباراة مهمة جداً، لكن سائق الحافلة لا يعرف الصالة التي من المفترض أن نلعب فيها».

ورغم هذا الارتباك، تمكن المنتخب الباكستاني من تجاوز الموقف سريعاً فور وصوله إلى صالة أوكازاكي تشو سوجو بارك الرياضية، وحقق فوزه الثاني توالياً بتغلبه على أوزبكستان بثلاثة أشواط نظيفة.

لكن آمال باكستان تلقت ضربة أخرى في منافسات رمي الرمح، بعدما أخفق البطل الأولمبي أرشد نديم في الصعود إلى منصة التتويج.

وارتكب نديم، الذي منح بلاده أول ميدالية ذهبية فردية في تاريخها الأولمبي عندما توج بذهبية ألعاب باريس قبل عامين، أخطاء في أربع من محاولاته الست، قبل أن يسجل أفضل رمية له هذا الموسم بواقع 80.29 متر، ليكتفي بمركز خارج الثلاثة الأوائل.

ونال السريلانكي روميش باثيراجا أول ميدالية ذهبية لبلاده في دورة ألعاب آيتشي-ناغويا بعدما سجل 88.55 متر، متقدماً على الهنديين ياشفير سينغ وروهيت ياداف.

وفي منافسات تنس الطاولة، واصلت الصين هيمنتها المعتادة على اللعبة بحصدها ذهبيتي زوجي السيدات وفردي الرجال.