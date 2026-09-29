«خزامى» الكرة الرسمية لكأس آسيا 2027 في السعودية

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم (الثلاثاء)، عن «خزامى»، الكرة الرسمية لمباريات «كأس آسيا 2027» في السعودية، وذلك بالتزامن مع بدء العد التنازلي لـ100 يوم على انطلاق البطولة، المقررة خلال الفترة من 7 يناير (كانون الثاني) إلى 5 فبراير (شباط) 2027.

واستُلهم اسم الكرة من نبات الخزامى البري الذي يزهر في مختلف أنحاء السعودية، إذ يستحضر تصميمها مشهد تحوّل الطبيعة عند تفتح أزهار الخزامى في وقت واحد. ويعكس اللون البنفسجي المميز للكرة اللون التقليدي المستخدم في المناسبات لاستقبال الضيوف، في إشارة إلى كرم الضيافة الذي تستقبل به السعودية المنتخبات والمسؤولين والجماهير المشاركين في البطولة القارية.

ويأتي تصميم «خزامى» امتداداً للهوية البصرية العصرية والجريئة لكأس آسيا 2027، إذ تتضمَّن الكرة أنماطاً هندسية بارزة تتمحور حول عنصر «البوابة»، أحد العناصر الأساسية في الهوية البصرية للبطولة، والمستوحى من أبواب العمارة النجدية التقليدية.

ويحيط هذا العنصر، المُصمَّم على شكل ماسي متدرج، بشعار البطولة على الكرة، في محاكاة لإيقاع وانفتاح الحِرف التقليدية في المنطقة. كما استُخدمت درجات البنفسجي الداكن والأخضر الزاهي والرملي، وهي ألوان مستمدة مباشرة من الهوية الرسمية للبطولة، بما يحقِّق انسجاماً بصرياً مع مختلف عناصر الحدث.

وصُمِّمت الكرة لتوفير أعلى مستويات الأداء، إذ تسهم الأجزاء البنفسجية والبيضاء المتباينة في تعزيز وضوحها بالنسبة إلى اللاعبين والحكام والجماهير في مختلف الملاعب، سواء خلال المباريات المقامة نهاراً أو تحت الأضواء الكاشفة.

وقال داتوك سري ويندسور جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم: «يمثل الكشف عن (خزامى) محطة جديدة ومثيرة في طريقنا نحو كأس آسيا 2027 في السعودية. وتجسِّد هذه الكرة الروح الفريدة والإرث الغني لأهم بطولات كرة القدم في القارة، إلى جانب كرم الضيافة الذي تتميَّز به الدولة المستضيفة».

وأضاف: «يسعدنا التعاون مع (كيلمي) لتقديم كرة تجمع بين سرد القصة الثقافية والهندسة التقنية عالمية المستوى، بما يتيح لأفضل لاعبينا تقديم أقصى إمكاناتهم على أكبر مسارح كرة القدم الآسيوية».

من جانبه، أعرب كي يونغشيانغ، رئيس مجلس إدارة «كيلمي»، عن فخره بالكشف عن الكرة الرسمية للبطولة للمرة الثانية توالياً، بعد تزويد النسخة الماضية من كأس آسيا بالكرة الرسمية.

وقال: «استُلهمت (خزامى) من نبات الخزامى البري المنتشر في أنحاء السعودية، ومن درجات اللون البنفسجي الدافئة في التراث المحلي، لتجسِّد روح وهوية الدولة المستضيفة».

وأشار إلى أن الأجزاء البنفسجية والبيضاء عالية التباين توفِّر وضوحاً مميزاً في مختلف ظروف الإضاءة، في حين يضمن التصميم الديناميكي الهوائي مساراً ثابتاً للكرة، واستجابة أفضل عند لمسها من جانب اللاعبين.

وأضاف: «نعتقد أن (خزامى) لن تسهم فقط في تعزيز الأداء داخل الملعب، بل ستجعل كل مباراة احتفالاً بشغف كرة القدم الآسيوية ووحدتها وتميزها».

بدوره، قال باتريك مورفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة آسيا لكرة القدم: «(خزامى) ليست مجرد عنصر أساسي في لعبة كرة القدم، بل تُعدُّ تعبيراً نابضاً عن هوية البطولة وروح الترحيب التي تتميَّز بها الدولة المستضيفة. وكما هي الحال دائماً، نفخر بالشراكة مع (كيلمي) لتحويل هذا التصميم إلى واقع في أهم بطولات كرة القدم الآسيوية».