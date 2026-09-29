كيف تتحول من «المحادثة» إلى «تنفيذ العمل» في «تشات جي بي تي»؟

اعتُبر، في لغة شركات التكنولوجيا، «مستخدماً مكثفاً» لروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل «تشات جي بي تي»، و«كلود». ولكن ما مدى استخدامي لهذه الأدوات؟ لنقلها بعبارة أخرى: إذا تعطل «تشات جي بي تي» لبضع ساعات، تتوقف إنتاجيتي تماماً، وأجد نفسي واقفاً بلا هدف في فناء منزلي، ولا أتمكن من إنجاز أي عمل ذي قيمة.
بين الدردشة والعمل
تعمل شركة «أوبن إيه آي» باستمرار على تعديل واجهة «تشات جي بي تي»، لكن أحد التغييرات الأخيرة كان له تأثير كبير بشكل خاص؛ إذ تطلب الشركة الآن من المستخدمين الاختيار بين وضعي «المحادثة، أو الدردشة» (Chat) و«العمل» (Work) عند استخدام النسخ المدفوعة من الروبوت. وقد يؤدي اختيار الإعداد الخاطئ إلى عرقلة مشروع بأكمله، أو على الأقل حرمانك من بعض أقوى وظائف «تشات جي بي تي».
ما هي الفروق بين الوظيفتين؟
بصفتي مستخدماً مكثفاً (وربما أصبحت مدمناً) لـ«تشات جي بي تي»، يمكنني توضيح الفروق بين وضعي «الدردشة» و«العمل»، واستعراض أفضل الطرق التي وجدتها للاختيار بينهما.
* وضع «الدردشة» - «شخصية إبداعية» مخصصة للمعلومات. صُمم وضع «الدردشة» في «تشات جي بي تي» للحالات التي تحتاج فيها إلى معلومات. عند اختيار هذا الوضع يتحول الروبوت إلى نمط المحادثة، ما يجعله مثالياً لمهام مثل البحث، والعصف الذهني.
في وضع «الدردشة»، يميل الروبوت إلى أن يكون أكثر تعاوناً، وودية؛ فهو موجود للعمل جنباً إلى جنب معك، أو ربما للإجابة عن أسئلتك الملحة، مثل: هل يُسمح باستخدام الهواتف أثناء أداء واجب هيئة المحلفين؟ أو هل دخل حيوان الراكون في المرأب الخاص بي؟ (وهما سؤالان حقيقيان طرحتهما مؤخراً على وضع الدردشة).
ولهذا الغرض يميل «تشات جي بي تي» في وضع «الدردشة» إلى توجيهك نحو المصادر والمعلومات بدلاً من إنجاز المهام نيابةً عنك.
ومن الناحية التقنية (خلف الكواليس)، غالباً ما يستخدم وضع «الدردشة» إصدارات أقل قوة قليلاً من نماذج «أوبن إيه آي» الأكثر تطوراً (نماذج الحدود القصوى للقدرات). وهذا يعني أن وضع «الدردشة» سيستهلك عادةً حصص الاستخدام الخاصة بك بوتيرة أبطأ مقارنة بوضع «العمل (Work)»، كما أنه يستجيب -على الأرجح- بشكل أسرع للاستفسارات التي لا تتطلب تفكيراً عميقاً؛ إذ لا أحد يرغب في الانتظار سبع دقائق للحصول على رد عند طرح سؤال بسيط.
ومن المؤشرات التقنية البارزة حقيقة أن «تشات جي بي تي» يُدرج ما يُعرف بمعلمات «UTM» (وهي وسوم لتتبع المصدر) ضمن الروابط الصادرة التي يعرضها في وضع الدردشة. وتساعد هذه البيانات التتبعية غير المرئية مواقع الطرف الثالث على معرفة متى يتلقون زيارة (نقرة) من مستخدم للبوت.
ويشير إدراج هذه المعلمات إلى أن «أوبن إيه آي» تتوقع منك -في وضع الدردشة- العثور على شيء مفيد، ثم النقر للانتقال إلى الموقع، واتخاذ إجراء بنفسك.
وضع العمل - الزميل المتأني في المكتب
*وضع «العمل» مخصص لإنجاز المهام. على النقيض من وضع الدردشة، فإن وضع «العمل» في «تشات جي بي تي» مخصص لإنجاز مهام محددة بالفعل.
وعند التبديل إلى وضع العمل تصبح الأداة أكثر جدية، ومباشرة في أسلوبها (بما يشبه بيئة الأعمال)، وأقل ودية ولطفاً في التفاعل. كما تصبح أكثر كفاءة في تحويل طلباتك إلى مخرجات محددة، ومنتجات نهائية.
مثلاً، إذا زودت «تشات جي بي تي» ببيانات من قناتك على «يوتيوب» في وضع الدردشة، فإنه سيتبادل معك الأفكار، ويقترح عليك أفكاراً جديدة لمقاطع الفيديو. أما إذا قدمت له البيانات نفسها في وضع العمل، فسيُعد لك تقريراً بصيغة «بي دي إف» يحلل مقاطع الفيديو الأفضل أداءً لديك، مدعوماً برسوم بيانية ذات طابع رسمي، وعناوين عملية، ومباشرة، مثل «تدقيق الأداء الشهري للمحتوى».
يحوّل وضع الدردشة «تشات جي بي تي» إلى «شخصية مبدعة» تطرح أفكاراً رائعة دون القيام بالكثير من العمل الفعلي. في المقابل، يحوّله وضع العمل إلى ذلك الزميل «المتأني» الهادئ في المكتب، والمنهمك دائماً في جداول بيانات «إكسيل»، والذي ينجز المهام المطلوبة منه بدقة، وموثوقية تامة.
منصة ذكية ذاتية العمل
باختصار، يحوّل وضع العمل «تشات جي بي تي» إلى ما يشبه منصة ذكاء اصطناعي ذاتية العمل (أو «وكيل ذكي» قادر على تنفيذ المهام). وفي هذا الوضع، عادةً ما يستغرق البوت وقتاً أطول في التفكير قبل تقديم الرد، كما يسهل عليه الحفاظ على تركيزه في المهمة الحالية.
إذا كنت تبحث عن أفكار لأنواع جديدة من المعجنات لبيعها في مخبزك (هل جربت نكهة الفستق؟)، فإن «وضع الدردشة» هو الخيار الأفضل. أما إذا كنت ترغب في كتابة أمر لشراء الدقيق، أو البدء مبكراً في تقدير ضرائبك، فإن «وضع العمل» يلبي احتياجاتك.
كيف أحدد خياري
عندما أجلس لاستخدام «تشات جي بي تي»، أسأل نفسي أولاً عما أريد تحقيقه من هذه الجلسة. هل أبحث عن معلومات، مثل إجابة عن سؤال محدد، أو قائمة من الأفكار؟ أم أنني أتطلع للحصول على شيء ملموس، مثل جدول بيانات، أو رسم بياني قابل للتنزيل، أو تقرير بصيغة «بي دي إف» يمكنني طباعته وقراءته أثناء ركوب القطار؟
إذا كان الأمر يتعلق بالخيار الأول، فأنا أختار «الدردشة». أما للخيار الثاني، فأنا أستخدم «العمل». كما أختار «الدردشة» أيضاً إذا أردت أن يكون أسلوب «تشات جي بي تي» أكثر وديةً، فبالنسبة للاستفسارات الشخصية يُعد هذا الخيار هو الأفضل دائماً تقريباً.
رغم أن التفكير في نواياك قبل بدء كل جلسة ذكاء اصطناعي قد يكون مملاً، فإنّ التوقف للحظة لاختيار وضع «تشات جي بي تي» المناسب سيجعل وقتك مع الروبوت أكثر فائدة وكفاءة. احصل على نتيجة أفضل، وستقل احتمالية استهلاك رصيدك بلا داعٍ، أو إضاعة وقتك في انتظار ردٍّ مطوّل.
* مجلة «فاست كومباني»